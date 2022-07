Downton Abbey 3, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Downton Abbey: una nuova era lascia aperta la porta ad altri film. Ecco tutto quello che sappiamo su Downton Abbey 3, il cast, la storia e quando potrebbe uscire.

(*Attenzione: SPOILER per Downton Abbey: Una nuova era*)

Con Downton Abbey: una nuova era uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, sorge spontanea la domanda: ci sarà un Downton Abbey 3? Il sequel del film di successo del 2019 Downton Abbey riunisce il creatore della serie Julian Fellowes con quasi tutto il cast principale.

La serie cinematografica di Downton Abbey continua la saga della famiglia Crawley e della sua servitù, famosa in tutto il mondo, dopo 6 stagioni televisive di successo.

In Downton Abbey: Una nuova era, Lady Violet, la contessa vedova (Maggie Smith) rivela di aver ereditato una villa nel sud della Francia. Mentre i membri della famiglia Crawley si recano in Costa Azzurra per indagare sul misterioso passato di Lady Violet, una troupe cinematografica viene a girare un film a Downton Abbey, che ora è supervisionata da Lady Mary (Michelle Dockery).

Il glamour e l’eccitazione del film nel film fanno sì che i fedeli servitori dei Crawley partecipino all’azione, occupandosi delle star del film, Myrna Dalgleish (Laura Haddock) e Guy Dexter (Dominic West). Nel frattempo, il regista del film, Jack Barber (Hugh Dancy), si avvicina a Lady Mary, che diventa indispensabile per garantire la realizzazione del film.

Downton Abbey: una nuova era amplia la portata del mondo della saga, riuscendo a destreggiarsi con successo tra più di 30 amati personaggi e trame multiple. Il sequel segna anche cambiamenti sismici e nuovi inizi per i Crawley, che stanno per entrare nel “mondo moderno” degli anni Trenta.

Ora che la “Nuova Era” di Downton Abbey è iniziata, ci sarà un altro sequel per continuare la storia? Ecco tutto quello che sappiamo.

Downton Abbey 3 si farà?

Al momento non ci sono progetti per Downton Abbey 3. Secondo Julian Fellowes, la realizzazione o meno di un nuovo sequel dipenderà dalla reazione del pubblico a Una nuova era e dal suo andamento al botteghino. Come Fellowes ha recentemente dichiarato a Sky News, “se il pubblico vuole di più e il cast vuole fare di più, allora sono sicuro che troveremo un modo per fare di più”.

Tuttavia Fellowes, che è anche produttore esecutivo di The Gilded Age sulla HBO, sostiene di essere soddisfatto anche se con questo film di dovesse concludere la saga di Downton Abbey: “Non mi importa se ha fatto il suo corso, penso che sia giusto così”.

Come Una nuova era prepara Downton Abbey 3

Ci sono sicuramente molte possibilità che Downton Abbey continui da come Una nuova era lascia la storia. Sebbene il film dica definitivamente addio alla Lady Violet di Maggie Smith, i Crawley accolgono nuovi membri nella famiglia con la nuova sposa di Tom Branson (Allen Leech), Lucy (Tuppence Middleton). I Branson hanno anche dato il benvenuto a un nuovo bambino.

Nel frattempo, Thomas Barrow (Robert James-Collier) ha lasciato il suo posto di maggiordomo di Downton, il che significa che Mr. Carson (Jim Carter) deve tornare ad addestrare Andy Parker (Michael C. Fox) a prendere il suo posto. Gli anni ’30 e tutti i tumulti e la storia di quel decennio accolgono i Crawley.

Downton Abbey 3 Cast: chi potrebbe tornare?

Il cast di Downton Abbey sembra essere felice di tornare ogni pochi anni, quindi è probabile che tutti loro tornino per Downton Abbey 3. La principale eccezione sarebbe, ovviamente, Maggie Smith, che ha finalmente chiuso i conti con la Contessa Vedova.

Nel frattempo, Matthew Goode non ha potuto riprendere il marito di Mary, Henry Talbot, ma c’è la speranza che torni per Downton Abbey 3. I fan di Downton chiedono anche a gran voce il ritorno di Lily James nel ruolo di Lady Rose e forse potrebbe finalmente tornare in Downton Abbey 3. In ogni film ci sono anche delle guest star che interpretano nuovi personaggi e questo sarebbe il caso anche di Downton Abbey 3.

Data di uscita prevista

Il film inaugurale di Downton Abbey è uscito nel settembre 2019, quasi quattro anni dopo la conclusione della serie televisiva. Downton Abbey: una nuova era era originariamente previsto per il Natale 2021, ma la sua anteprima è stata posticipata due volte, prima a marzo 2022 e infine al 20 maggio 2022. Se anche la realizzazione di un altro film richiede due anni, è ragionevole pensare che Downton Abbey 3 potrebbe arrivare non prima del 2024.