Furiosa, le foto del set rivelano il primo sguardo al personaggio di Chris Hemsworth

Le nuove foto del set del prequel di Mad Max: Fury Road, Furiosa, mettono in evidenza il presunto cattivo di Chris Hemsworth, che appare non identificabile con una barba rossa.

Le nuove foto del set di Furiosa rivelano uno sguardo ravvicinato al personaggio di Chris Hemsworth nel prequel di Mad Max: Fury Road. Quinto film dell’universo cinematografico di Mad Max di George Miller, Furiosa funge sia da prequel che da spinoff del film del 2015 Mad Max: Fury Road, con Charlize Theron nel ruolo di Imperator Furiosa.

Il film prequel si concentra sui primi anni del personaggio, quando viene portata via dal Luogo Verde delle Molte Madri e bloccata tra un’orda di motociclisti ostili. Anya Taylor-Joy è la protagonista di Furiosa, mentre Hemsworth e Tom Burke sono i co-protagonisti.

Finora non sono state rilasciate informazioni sui personaggi interpretati da Hemsworth e Burke, la sinossi della trama descrive la rivalità tra due tiranni, il cattivo del franchise Immortan Joe e il feroce Signore della Guerra Dementus, che si contendono il controllo della Terra Desolata e della Cittadella.

Data la somiglianza di Burke con un giovane Immortan Joe, la cui versione adulta è stata interpretata dal compianto Hugh Keays-Byrne, si è ipotizzato che sarà lui a interpretare l’antagonista, mentre Hemsworth vestirà i panni dell’altro cattivo principale, Dementus. La notizia non è stata confermata ufficialmente, anche se i continui aggiornamenti sembrano suggerire la stessa idea.

Ora, nuove foto dal set di Furiosa offrono il tanto atteso sguardo al personaggio misterioso di Hemsworth nel prequel. Condivise dal Daily Mail, le nuove immagini lo mostrano con un aspetto terrificante e quasi irriconoscibile, con una folta barba bordeaux e un naso protesico.

È difficile, però, vedere bene il costume di Hemsworth, sfoggia un lungo cappotto che copre la tuta.

Sebbene le immagini non confermino necessariamente il personaggio cattivo di Hemsworth, rendono sufficientemente chiaro che il Dio del Tuono del MCU sarà pesantemente coinvolto nelle bande di motociclisti post-apocalittiche nel prequel di Mad Max: Fury Road.

Tra le immagini del set, c’è una foto in cui Hemsworth mostra la sua caratteristica corporatura robusta. In quell’immagine, sembra che indossi pantaloni di pelle e un mantello, il che supporta idealmente la teoria del casting di Dementus. Ma la scarsa qualità dell’immagine limita la quantità di informazioni che si possono discernere.

Indipendentemente dal personaggio che Hemsworth interpreterà in Furiosa, la sua presenza sullo schermo sarà comunque dominante e il suo personaggio sarà strettamente legato a tutta l’azione che si svolgerà. Come mostrano le immagini, Furiosa ha un tono inconfondibilmente distopico, caratteristico dei film di Mad Max, i veicoli e le moto in stile steampunk abbondano sui set.

Gli attori che circondano Hemsworth, inoltre, trasmettono tutti vibrazioni brutali e chiassose, mentre sfoggiano vernici su tutto il corpo, piercing gotici e armi. Ci sono anche altre attrici vestite di stracci, il che significa che Furiosa ripropone i temi classici di Mad Max, come l’oppressione, il femminismo e la vendetta, mentre il tema della sopravvivenza e dell’umanità viene esplorato sotto una luce diversa.

Resta da vedere come Hemsworth si inserisca in tutte queste trame e, considerando che l’uscita di Furiosa è ancora lontana due anni, ci vorrà del tempo prima che gli spettatori possano scoprirlo con certezza.