Avatar 2, finalmente il trailer ufficiale rivela gli oceani di Pandora, la famiglia Sully e molto altro

Il primo trailer di Avatar: La via dell’acqua è stato ufficialmente rilasciato online, dando al pubblico uno sguardo all’attesissimo film di James Cameron.

Il primo trailer di Avatar: La via dell’acqua è ufficialmente stato rilasciato online. Dopo aver trascorso anni nello sviluppo, il primo sequel dell’enorme blockbuster di James Cameron del 2009 è proprio dietro l’angolo, con una prima prevista per dicembre. Un regista ampiamente noto per aver spinto i confini della tecnologia cinematografica, il lavoro di Cameron su Avatar 2 ha già raccolto una notevole attenzione, poiché porta il pubblico nei mondi sottomarini di Pandora, sperando di creare un’esperienza coinvolgente unica. Cameron ha dovuto creare nuove tecnologie per filmare queste scene.

Come tale, c’è stato molto interesse nel vedere ciò che Cameron ha in serbo, ma la Disney è stata estremamente cauta con la sua strategia di rilascio dei trailer. Lo studio ha mostrato il primo filmato di Avatar 2 durante la presentazione del CinemaCon 2022, proiettandolo solo per i partecipanti.

Poi, il trailer di Avatar 2 è stato proiettato esclusivamente nei cinema, prima del film attesissimo, Doctor Strange nel multiverso della follia. Infine, la tanto attesa anteprima è stata rilasciata online.

La 20th Century Studios ha condiviso il trailer sulle sue piattaforme di social media.

Non sorprende che Avatar 2 sembra essere un’impresa tecnica stupefacente, con gli effetti visivi all’avanguardia del film che sono l’attrazione principale del trailer, visto in 3D l’esperienza è ancora più spettacolare.

Pandora rimane stupefacente come sempre, e sarà emozionante vedere di più del mondo quando Cameron porterà gli spettatori sott’acqua. Gli ambienti sono lussureggianti e vibranti e dovrebbero essere una meraviglia da vedere sul grande schermo. C’è molto poco (se non nessuno) dei colpi d’azione per cui Cameron è conosciuto nel trailer.

Invece, l’anteprima ha un approccio sereno e pacifico, evidenziando la bellezza di Pandora nelle prime fasi della commercializzazione. Ma ci sono ancora accenni di minacce e pericoli, come evidenziato dall’inquadratura di Jake con un’arma in mano verso la fine. Con l’aumentare della campagna promozionale nel corso dell’anno, ci dovrebbero essere altri sguardi a qualsiasi pezzo di set che Cameron ha ideato.

Anche con questo primo filmato, non si sa molto sulla storia di Avatar: La via dell’acqua, sembrerebbe che la “famiglia” sarà un tema importante in questo sequel. Ci sono diverse riprese di Jake e Neytiri che trascorrono del tempo con i loro figli (uno dei quali sembra essere umano) mentre esplorano tutto ciò che Pandora ha da offrire.

Mentre l’Avatar originale ha ricevuto molti consensi dalla critica per i suoi effetti visivi, la narrazione è stata ampiamente vista come uno degli elementi più deboli. Speriamo che Avatar: La via dell’acqua sia più forte dal punto di vista della trama, facendo innamorare il pubblico nel mondo e nei personaggi. La promessa di Jake a Neytiri che la loro famiglia è la loro fortezza allude ad un filo conduttore emotivo, e sarebbe bello se il film realizzasse questo potenziale.