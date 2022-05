Bullet Train: data di uscita, trailer, trama, e tutto quello che sappiamo finora sul film d’azione con Brad Pitt

Brad Pitt è alla guida di un cast all-star nel suo primo ruolo dopo la vittoria dell’Oscar.

David Leitch è un veterano del settore da anni, avendo lavorato nel team di stunt per innumerevoli blockbuster e serie televisive di successo come Fight Club, 300, Tron: Legacy, The Bourne Ultimatum e Buffy l’ammazzavampiri.

Nel 2014, il nome di Leitch è diventato noto dopo aver co-diretto il film di Keanu Reeves John Wick insieme a Chad Stahelski. Da allora, Leitch è diventato uno dei registi d’azione più ricercati del settore ed è diventato anche un ottimo produttore. Nel 2017, Leitch ha diretto il suo primo film da solista, Atomica bionda con Charlize Theron; l’anno successivo ha diretto l’attesissimo sequel di supereroi Deadpool 2 e l’anno dopo ha diretto lo spin-off di Fast & Furious Hobbs & Shaw.

Anche nel suo presunto “periodo di inattività” Leitch ha prodotto altri film d’azione, tra cui il film di Bob Odenkirk Io sono nessuno e il film d’azione di Mary Elizabeth Winstead Kate.

Nel 2022, Leitch continuerà a dominare il genere d’azione con Bullet Train, un film con un cast stellare, un’intrigante premessa e la promessa di un’azione dinamitarda, un film che potrebbe facilmente diventare un grande successo e forse lanciare un franchise.

Quindi ecco tutto quello che sappiamo su Bullet Train, abbiamo anche il trailer adesso!!

Abbiamo un trailer per Bullet Train?

Sì, esiste! Il primo trailer ufficiale di Bullet Train è stato rilasciato il 2 marzo 2022. La clip introduce i personaggi principali e l’ambientazione. Il filmato anticipa anche le scene d’azione ad alto numero di giri che saranno la principale attrazione del film.

Di cosa parla Bullet Train?

Bullet Train è basato sul romanzo giapponese scritto da Kōtarō Isaka ed è ambientato su un treno proiettile giapponese che viaggia ad alta velocità da Tokyo a Morioka con pochissime fermate lungo il percorso. A bordo del veicolo ci sono cinque assassini, tutti impegnati in incarichi individuali. A loro insaputa, sono tutti collegati tra loro. Quando gli assassini iniziano a rendersi conto di ciò che sta realmente accadendo, devono lottare per la loro sopravvivenza l’uno contro l’altro per scoprire i segreti che li attendono a destinazione.

La premessa sembra promettere molta azione brutale e implacabile, sicuramente condivide vibrazioni simili a quelle del franchise di John Wick. Sarà interessante vedere quale sarà la classificazione del film. Sebbene la classificazione R (Restricted): Vietato ai minori di 18 anni sembri scontata, dal momento che, a parte Hobbs & Shaw, tutti i film di Leitch hanno ricevuto tale restrizione, c’è una piccola possibilità che la Sony voglia puntare a una classificazione vietato ai minori di 13 anni per far sì che anche il pubblico più giovane si unisca al caos.

Chi c’è nel cast di Bullet Train?

Brad Pitt è il protagonista Ladybug, uno degli assassini a bordo del treno ultraveloce. Questo sarà il primo ruolo di Pitt da quando ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Cliff Booth in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. Sarà anche il primo ruolo d’azione di Pitt da quando ha recitato nel 2016 in Allied – Un’ombra nascosta, action-thriller romantico sulla Seconda Guerra Mondiale di Robert Zemeckis, dove ha recitato accanto a Marion Cotillard.

Pitt ha anche avuto un breve cameo nel ruolo di Vanisher, membro di X-Force, nel sequel di supereroi Deadpool 2 di Leitch. All’orizzonte per lui c’è anche Babylon, film d’epoca di Damien Chazelle con un cast all star che comprende Margot Robbie, Jean Smart, Tobey Maguire, Olivia Wilde e Jovan Adepo. Di recente ha avuto anche un ruolo cameo nella doppietta Sandra Bullock-Channing Tatum, The Lost City.

Pitt è stato recentemente coinvolto in altri progetti di alto profilo; si riunirà con il suo co-protagonista di Ocean’s Eleven, George Clooney, in un thriller senza titolo diretto dal regista di Spider-Man: No Way Home, Jon Watts, che è stato acquistato da Apple in un’accesa guerra di offerte.

Ad affiancare Pitt in Bullet Train ci sarà Joey King nel ruolo di Prince, un collega assassino. La King si è tenuta occupata negli ultimi tempi, avendo recitato nella serie di successo di Netflix The Kissing Booth e ottenendo una nomination agli Emmy per il suo ruolo di Omicidio di Dee Dee Blanchard nella serie limitata di Hulu True-Crime The Act.

Attualmente la King ha in cantiere diversi progetti, tra cui il film d’azione The Princess dei 20th Century Studios/Hulu e il film YA di Netflix Uglies del regista McG. Al progetto partecipa anche Aaron Taylor-Johnson nel ruolo di Tangerine.

Johnson non è nuovo ai blockbuster, essendo apparso in film come Avengers: Age Of Ultron, Kick-Ass, Godzilla, Tenet e Outlaw King. Ha anche vinto un Golden Globe come miglior attore non protagonista per il suo ruolo da scapestrato in Animali notturni di Tom Ford. Johnson ha diversi progetti importanti in cantiere, tra cui il ruolo di protagonista nello spin-off di Spider-Man della Sony, Kraven The Hunter, del regista di Triple Frontier J.C. Chandor.

Inoltre, Brian Tyree Henry interpreterà l’assassino Lemon nel film. Henry è diventato una merce preziosa nel settore: ha appena interpretato Phastos, il primo supereroe apertamente gay del MCU in Eternals di Chloe Zhao e ha avuto ruoli di supporto in film importanti come Godzilla Vs. Kong e La donna alla finestra.

Per Henry sono in arrivo il dramma sul PTSD Red, White and Water di Lila Neugebar con Jennifer Lawrence per A24 e la serie limitata di FX su Hulu Class of ’09 in cui reciterà accanto a Kate Mara. Recentemente ha ripreso il ruolo di Paper Boi nella terza stagione dell’acclamata serie di FX Atlanta, accanto a Donald Glover e LaKeith Stanfield.

A bordo di Bullet Train c’è anche il premio Oscar Sandra Bullock in un ruolo che inizialmente era stato pensato per Lady Gaga. Questa sarà la seconda collaborazione della Bullock con Pitt dopo il già citato The Lost City. Zazie Beetz si unirà al film nel ruolo di Hornet, segnando così la sua seconda collaborazione con Leitch dopo aver interpretato Domino in Deadpool 2. Anche Andrew Koji è nel film nel ruolo di Kimura, continuando il suo salto nei blockbuster americani dopo aver interpretato Storm Shadow nel reboot/spin-off di G.I. Joe, Snake Eyes.

Michael Shannon, Logan Lerman, Bad Bunny, Masi Oka, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara, Pasha D. Lychnikoff e Miraj Grbic compongono il resto dell’impressionante ensemble del film.

Quando esce Bullet Train?

Sony ha fissato l’uscita di Bullet Train nelle sale il 29 luglio 2022. L’anteprima del film era inizialmente prevista per il 15 luglio, ma è stata poi posticipata a marzo 2022.

Quando è stato girato?

Le riprese di Bullet Train sono iniziate il 16 novembre 2020 nell’area di Los Angeles e sono durate fino a marzo 2021. Anche se all’inizio può sembrare strano che il film ambientato in Giappone abbia svolto la produzione a Los Angeles, è probabile che la pandemia in corso abbia interferito con i piani di riprese all’estero.