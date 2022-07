Loki 2, Tom Hiddleston torna nei panni del suo personaggio nelle nuove foto del set

Le foto del set della seconda stagione di Loki offrono il primo sguardo al ritorno di Tom Hiddleston nei panni del Dio dell’inganno, appare piuttosto elegante indossando uno smoking.

Tom Hiddleston torna per la seconda stagione di Loki in nuove immagini del set in cui indossa uno smoking. In anteprima nel 2021 su Disney+, il Dio dell’inganno riceverà uno show tutto suo dopo aver regnato per anni come uno dei personaggi di spicco del MCU. Il ritorno di Loki è previsto per la seconda metà del 2023. Sebbene i Marvel Studios non abbiano ancora annunciato una data di uscita specifica, la produzione della seconda stagione di Loki è iniziata.

Sebbene Hiddleston sia presente nel MCU fin dai primi anni, è solo nella Fase 4 che ha finalmente ottenuto l’attenzione che merita. La serie Loki ha mostrato il Dio dell’inganno alle prese con la sua vera identità. Nel corso della narrazione, ha incontrato altre versioni di sé stesso, tra cui una variante femminile di nome Sylvie (Sophia di Martino).

L’intera avventura si è conclusa con la resa dei conti contro Colui che resta (Jonathan Majors), una variante di Kang il Conquistatore e il creatore della TVA. Alla fine della stagione 1 di Loki, il multiverso è andato in tilt, con realtà alternative che si scontrano tra loro. Nel frattempo viene inviato in una linea temporale completamente diversa, supervisionata da Kang.

Le riprese di ciò che accadrà a Loki sono iniziate e in una nuova serie di immagini del set della seconda stagione, si vede Hiddleston tornare nel personaggio. Tuttavia, invece di indossare il suo solito costume da Loki, è vestito in modo formale con uno smoking.

Prima che emergesse la già citata serie di immagini del set della seconda stagione di Loki con Hiddleston, sono circolate online delle foto della location dello show. Questi scatti includono un riferimento all’oscuro villain della Marvel Comics Zaniac. Non è noto se queste immagini abbiano qualcosa a che fare l’una con l’altra.

A questo punto, è difficile capire cosa stia accadendo esattamente in questo scatto della seconda stagione di Loki, ma si tratta di un’ambientazione interessante se si considera che gran parte della prima stagione era ambientata in mondi nuovi e fuori dal conosciuto.

Per quello che vale, è possibile che qualsiasi cosa stiano filmando sia qualcosa che non sarà presente nella serie. Forse questo Loki potrebbe anche non essere l’iterazione della Sacra Timeline, ma un’altra variante. Come stabilito nel MCU, le varianti possono essere uguali o diverse l’una dall’altra.

Anche se il contesto è oscuro, è comunque emozionante rivedere Hiddleston sul set nei panni del Dio dell’inganno. La prima stagione di Loki si è conclusa con un importante cliffhanger che ha grandi implicazioni per il MCU. Il lungo intervallo tra una stagione e l’altra non ha fatto altro che aumentare le domande sul funzionamento del multiverso nel franchise, e molti ipotizzano che Loki 2 possa contenere alcune risposte necessarie.

Anche se lo show tornerà solo l’anno prossimo e dovremo aspettare ancora molto, forse altre foto di scena come queste avranno la capacità di far luce su ciò che verrà e cosa potremo aspettarci.