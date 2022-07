The Umbrella Academy, gli Sparrow torneranno nella quarta stagione?

Il finale della terza stagione di The Umbrella Academy ha reso incerto il futuro della Sparrow Academy. Ma quanti di loro potrebbero tornare nella quarta stagione?

(*Attenzione: Contiene SPOILER sulla terza stagione di The Umbrella Academy*)

Il futuro della Sparrow Academy è rimasto incerto alla fine della terza stagione di The Umbrella Academy, ma il loro ritorno nella quarta stagione è discutibile. Alcuni dei destini della Sparrow Academy sono stati segnati con il Kugelblitz o all’inizio della terza stagione, ci sono solo due personaggi il cui ritorno avrebbe più senso nella quarta stagione.

La terza stagione di Umbrella Academy ha introdotto gli Sparrow come una versione dei sette originali in un universo parallelo. Infatti, anche gli Sparrows erano composti da sette individui dotati di superpoteri con una scimmia antropomorfa che li guidava durante la loro infanzia.

La loro apparizione ha portato molti a chiedersi se torneranno nella quarta stagione di The Umbrella Academy, quindi vale la pena ricordare che i personaggi che muoiono nella serie hanno una forte possibilità di riapparire in un’altra linea temporale. Reginald e Pogo ne sono un buon esempio.

Il finale della terza stagione ha confermato che Ben riapparirà sicuramente nella quarta stagione di The Umbrella Academy, poiché è apparso nel cortile nella scena finale, ma gli altri non sono stati confermati. Cinque dei sette membri originari dell’Accademia Sparrow sono morti nella terza stagione, soprattutto a causa del Kugelblitz.

Mentre Marcus è stato preso dal Kugelblitz, Jayme e Alphonso sono stati vittime dell’esplosione di energia sonora di Lester Pocket. Più tardi, Christopher esplode, innescando ancora una volta il Kugelblitz, che uccide Fei. Alla fine della terza stagione, quindi, gli unici rimasti in vita erano Sloane e Ben.

Perché Ben era l’unico Sparrow nel finale della terza stagione di The Umbrella Academy

Il motivo per cui Ben era l’unico Sparrow nel finale della terza stagione di The Umbrella Academy potrebbe essere lo stesso per cui Ben era presente nell’Accademia degli Sparrow. L’incontro originale tra i membri dell’Umbrella Academy della stagione 2 non è andato secondo i piani. Tuttavia, poiché Ben era morto in quella linea temporale, Reginald non aveva alcun motivo per non scegliere Ben per la sua Sparrow Academy.

La manipolazione consapevole di Reginald di diverse linee temporali nel corso della serie potrebbe aver fatto sì che il reset universale tornasse ai sette originali, con tutte le versioni viventi che riusciva a trovare per sostituire i membri mancanti, ed è per questo che è ancora in circolazione per la stagione 4 della Umbrella Academy.

Tuttavia, il mistero che circonda la morte di Ben nella linea temporale originale potrebbe anche spiegare perché era l’unico Sparrow rimasto in piedi alla fine della terza stagione, nei fumetti Ben è morto da adulto e non da bambino. La prossima stagione potrebbe basarsi su questa linea temporale dei creatori dei fumetti, suggerendo agli spettatori un’altra morte di Ben.

Oppure, vista la crescente comunicazione di Klaus con l’Aldilà, potrebbe essere rivelato che il Ben originale ha un piano per il Ben Sparrow. Dopo tutto, il Ben avvistato sul treno nella scena post-credits aveva un sorriso piuttosto subdolo. Questo però non potrà essere confermato fino all’uscita della prossima serie di fumetti.

Per quanto riguarda Sloane, sebbene fosse presente quando Allison ha attivato il pulsante di reset, non è apparsa nel cortile o in una scena post-credits. Tuttavia, tutti gli Sparrows potrebbero essere vivi nella quarta stagione, dato che il finale della terza ha agito come un reset universale, la morte degli altri Sparrows potrebbe essere invertita, visto che sono nati nello stesso periodo degli altri membri dell’Umbrella Academy.

Se tutto è stato veramente resettato, è anche possibile che Allison non si ricordi di Luther, poiché nella linea temporale originale non si sono mai incontrati.