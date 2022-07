Better Call Saul 6, i problemi di produzione hanno reso il colpo di scena di Howard persino migliore

La pausa di metà stagione di Better Call Saul è stata causata da ritardi nella produzione, ma il team della serie ha fatto una scelta intelligente nel concludere la stagione 6, parte 1, in questo punto.

(*Attenzione: sono previsti spoiler per Better Call Saul, stagione 6, episodio 7*)

I vari problemi dietro le quinte della realizzazione della stagione 6 di Better Call Saul sono serviti solo a migliorare lo show, come dimostra lo scioccante cliffhanger dell’episodio 7 di Howard (Patrick Fabian). Il finale di metà stagione di Better Call Saul è iniziato con l’elaborata conclusione del complotto di Kim (Rhea Seehorn) e Jimmy (Bob Odenkirk) contro Howard, ma i festeggiamenti della coppia sono stati interrotti dal ritorno di Lalo Salamanca (Tony Dalton).

Arrivato per parlare con i suoi avvocati nel bel mezzo del loro teso confronto con un Howard furioso, Lalo interrompe l’incontro sparando brutalmente in testa a Howard, mentre Better Call Saul si prende una pausa fino a circa metà luglio.

Tuttavia, questo non era il piano originale del team di Better Call Saul per la sesta stagione, su Twitter lo sceneggiatore e regista dell’episodio Thomas Schnauz ha fatto notare che il finale di stagione era originariamente previsto in 13 episodi consecutivi senza pause.

Tuttavia, a causa dei ritardi causati dalla pandemia COVID19 e dall’infarto di Bob Odenkirk, si è dovuto decidere di dividere la stagione a metà. Questa decisione non ha fatto altro che accentuare la natura scioccante della brutale morte di Howard e accrescere il dramma in attesa del ritorno di Better Call Saul.

Se la stagione 6, episodio 7 fosse andata in onda come previsto, ci sarebbe stata solo una settimana tra l’omicidio di Howard e le immediate conseguenze. Non avrebbe reso le azioni di Lalo più scioccanti, ma gli spettatori sarebbero stati confortati dal fatto di avere solo 7 giorni per scoprire cosa succederà.

Utilizzare l’omicidio di Howard da parte di Lalo come cliffhanger di metà stagione di Better Call Saul è una decisione molto più straziante, dopo lo shock iniziale per le azioni di Lalo, c’è la sensazione di dover aspettare quasi due mesi prima che il cliffhanger venga risolto e questa gratificazione rimandata rende il finale ancora più efficace.

I buoni cliffhanger si basano sulla consapevolezza che il pubblico dovrà aspettare per scoprire come verranno risolti è per questo che l’ultima stagione di Breaking Bad è stata probabilmente un’esperienza molto più eccitante se la si è guardata settimana per settimana, piuttosto che se la si è guardata tutta una volta terminata.

Come il suo predecessore, anche Better Call Saul valorizza il concetto di appuntamento televisivo, facendo di uno show preferito un evento settimanale. I forti cliffhanger, come la morte di Howard o la rocambolesca e violenta fuga di Lalo dal suo quartiere assediato, sono progettati meticolosamente per mantenere vivo l’interesse degli spettatori nelle lunghe pause tra le stagioni.

Anche se la pausa di metà stagione è stata causata da ritardi nella produzione, Vince Gilligan, Peter Gould e il loro team sono stati intelligenti nel decidere di spezzare la stagione a metà piuttosto che ritardare la prima.

La morte di Howard nell’appartamento di Kim e Jimmy è un enorme punto di svolta per i personaggi e per lo show è probabile che sia la causa della rottura tra i due, soprattutto quando lui si renderà conto che lei gli ha tenuto nascosta la sopravvivenza di Lalo. Nel frattempo, qualsiasi cosa Lalo voglia da Jimmy completerà probabilmente la sua trasformazione nell’avvocato penalista Saul Goodman.

Gli spettatori hanno ormai poco tempo per riflettere su tutte le potenziali implicazioni per i personaggi, in particolare sui destini di Kim e Lalo in Better Call Saul 6, parte 2. Essendo gli unici due personaggi rimasti in piedi che non sono apparsi in Breaking Bad, il loro futuro non si prospetta particolarmente positivo.

Anche se la pausa di metà stagione potrebbe non essere stata una scelta deliberata, rende l’attesa per il prossimo episodio ancora più straziante e dà al pubblico il tempo di riprendere fiato e riflettere su come si svolgeranno i sei episodi rimanenti.