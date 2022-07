The Gray Man, l’attesissimo film Netflix con Ryan Gosling e Chris Evans, data di uscita, trama e tutto quello che sappiamo

Ryan Gosling e Chris Evans nel nuovo attesissimo film Netflix giocano al gatto e al topo e l’attesa è quasi finita.

La produzione più ambiziosa di Netflix è The Gray Man, un thriller d’azione basato sull’omonima serie di libri dello scrittore Mark Greaney, bestseller del New York Times. Condividendo il DNA con proprietà come The Bourne Identity e John Wick, The Gray Man segue un ex sicario della CIA che lotta per la sua vita dopo essere stato tradito dal Paese che amava.

Netflix sta puntando tutto su questo progetto, uno dei più costosi tra gli originali del colosso streaming, con le superstar hollywoodiane Ryan Gosling e Chris Evans a interpretare i ruoli principali e le riprese sul set in Francia e nella Repubblica Ceca, oltre che in località americane non rivelate. Secondo quanto riferito, sono già in fase di sviluppo un prequel e un sequel.

Aspettatevi emozioni forti, intrighi internazionali e interpretazioni magistrali da parte di alcuni dei migliori attori del settore. Se questo vi sembra un film che fa al caso vostro, ecco tutti i dettagli che abbiamo finora su questo emozionante film thriller di Netflix.

Guarda il trailer di The Gray Man

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale di The Gray Man il 24 maggio, dando ai fan una buona occhiata a tutti i set su larga scala che il film d’azione e di spionaggio ha in serbo per gli appassionati del genere. Combattimenti a suon di pugni, inseguimenti esplosivi in auto, Ana de Armas e, naturalmente, Ryan Gosling e Chris Evans che si sfidano sfoggiando una grande peluria facciale.

Quando e dove uscirà The Gray Man?

The Gray Man sarà naturalmente un’esclusiva Netflix in streaming, ma uscirà anche nei cinema venerdì 15 luglio 2022. Se volete provare l’esperienza completa, però, dovrete agire in fretta: sarà nelle sale solo per una settimana, dopodiché il film sarà disponibile in streaming il 22 luglio.

Di cosa parla il film, la trama

The Gray Man segue Court Gentry, nome in codice Sierra Six, un tempo agente della CIA specializzato in infiltrazioni e omicidi. Dopo che un tradimento imprecisato lo fa finire in prigione, Gentry evade e inizia una nuova vita come assassino su commissione, costruendosi nel frattempo una temibile reputazione.

Tuttavia, i suoi vecchi colleghi della CIA non hanno intenzione di lasciarlo andare. Dopo aver scoperto alcune prove incriminanti contro l’agenzia, Gentry diventa il bersaglio di Lloyd Hansen, un altro dei migliori agenti della CIA e un uomo con ancora meno scrupoli di Gentry.

Il risultato è una violenta caccia all’uomo in diversi Paesi, in cui Gentry può contare solo sulla sua arguzia, abilità e intraprendenza per sfuggire ad Hansen, a tutti i cacciatori di taglie e ai killer a pagamento del continente e alla potenza dell’intera rete di intelligence globale degli Stati Uniti.

Chi sta producendo The Gray Man?

The Gray Man è diretto da Anthony e Joseph Russo, conosciuti collettivamente come i Fratelli Russo. Non sono estranei all’azione di alto livello, avendo diretto quattro film del Marvel Cinematic Universe, tra cui Captain America: Civil War e Avengers: Endgame, quest’ultimo ha battuto i record di incassi nella settimana di apertura e rimane tuttora un punto di riferimento per i franchise cinematografici di massa a continuità multipla.

Joseph Russo è anche uno degli sceneggiatori del progetto, insieme a Christopher Markus e Stephen McFeely. Markus e McFeely sono una coppia di riferimento del Marvel Cinematic Universe, proprio come i fratelli Russo: tutti e quattro hanno già lavorato insieme a progetti Marvel e Markus e McFeely hanno scritto anche per la serie di film delle Cronache di Narnia.

Chi fa parte del cas?

Ryan Gosling interpreta il ruolo dell’Uomo Grigio, alias Court Gentry, assassino freelance e fuggitivo internazionale. Gosling è forse più conosciuto per il suo ruolo da protagonista nel musical romantico La La Land, ma si è guadagnato le sue doti di attore in Drive e Blade Runner 2049.

All’inseguimento c’è Chris Evans nel ruolo di Lloyd Hansen, il suo ex collega fuori di testa. Evans è ovviamente noto per il suo lavoro come Steve Rogers nel Marvel Cinematic Universe, da Captain America: Il primo vendicatore fino ad Avengers: Endgame, in cui ha lavorato anche sotto la direzione dei fratelli Russo. Ha anche diretto e interpretato il dramma romantico Before We Go e ha dimostrato il suo talento come cattivo in Cena con delitto – Knives Out.

Ai due uomini si aggiunge Ana de Armas, che ha recitato accanto a Evans in Knives Out e a Gosling in Blade Runner 2049. Si è anche unita alla schiera delle Bond girl in No Time to Die. La De Armas interpreta l’agente Dani Miranda, che lavora al fianco di Hansen per rintracciare Gentry.

A contrastarli non c’è solo Gentry, ma anche l’ex supervisore Donald Fitzroy, interpretato da Billy Bob Thornton. Thornton è un attore veterano la cui filmografia include Armageddon, L’uomo che non c’era e Fargo. Tra gli altri membri del cast del film figurano Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Alfre Woodard, Wagner Moura, Julia Butters, Callan Mulvey, Eme Ikwuakor, Scott Haze, Michael Gandolfini, Sam Lerner, Robert Kazinsky e DeObia Oparei.

Qual è il futuro di The Gray Man?

Netflix sta attualmente sviluppando sia un prequel che un sequel di The Gray Man. Un sequel ha senso – visto che sembra essere basato sul primo libro di una serie di sei, quindi c’è ancora molto materiale da adattare – ma il prequel, curiosamente, si concentrerà sulla storia dell’antagonista Lloyd Hansen.

Sembra che l’ambizione di Netflix per questo film vada ben oltre l’incredibile budget e il cast stellare: si prevede di trasformare The Gray Man in un franchise. Se il film è così bello come il suo regista e il suo cast suggeriscono, potrebbe avere successo.