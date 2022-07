The Forgiven, data di uscita, trailer, trama, cast e tutto quello sappiamo

Quanto costa essere perdonati? Ce lo spiegherà Ralph Fiennes nel prossimo film thriller, a breve nei cinema, The Forgiven.

Come cantava una volta la pop star Samantha James (Anna Faris), il perdono è molto più che chiedere scusa. Ralph Fiennes sta per scoprirlo in un nuovo illustre e intenso thriller, The Forgiven.

Tratto dal romanzo di Lawrence Osborne, The Forgiven è sinistro, elegante e inquietante. Incidenti da ubriachi, sensi di colpa e un matrimonio in decadenza sono solo la cornice di un film ricco di personaggi e colori. Il trailer offre un’occhiata al cast stellare e stuzzica gli spettatori con un accenno allo spettacolo diffuso in questo dramma elegante.

The Forgiven è l’ultimo adattamento di John Michael McDonagh, sembra possedere tutto lo stile e la sostanza delle interpretazioni di Agatha Christie di Kenneth Branagh, con un ulteriore strato di atmosfera e intrigo. Per saperne di più sul cast, la storia e la data di uscita ecco tutte le informazioni che ti servono.

Quando e dove esce The Forgiven?

The Forgiven uscirà nelle sale italiane il 14 luglio. Il film non passerà allo streaming fino alla fine della sua corsa nelle sale e l’eccezionale frammentazione del mercato rende imprevedibile poter capire quando potrebbe arrivare sulle piattaforme. Non perdete l’occasione di vedere The Forgiven al cinema, quindi.

Guarda il trailer di The Forgiven

Il trailer di The Forgiven è stato rilasciato nel maggio 2022, per saperne di più sul film, guardate questa clip esclusiva che segue l’arrivo di David e Jo alla festa con una persona in più non annunciata e non reattiva nel retro della loro auto.

Di cosa parla The Forgiven?

La sinossi ufficiale che accompagna il trailer descrive The Forgiven così, “Sfrecciando nel deserto marocchino per partecipare alla sontuosa festa di un vecchio amico, i ricchi londinesi David e Jo Henninger (Ralph Fiennes e Jessica Chastain) sono coinvolti in un tragico incidente con un adolescente del posto.

Arrivati in ritardo alla grande villa con la festa dissoluta che imperversa, la coppia tenta di insabbiare l’incidente con la collusione della polizia locale. Ma quando il padre del ragazzo arriva in cerca di giustizia, si scatena uno scontro culturale pieno di tensione in cui David e Jo devono fare i conti con il loro fatidico gesto e le sue sconvolgenti conseguenze”.

Come ha detto la rockstar Serj Tankian, gli incidenti capitano. In questo caso, l’alcol, la rabbia e l’omicidio colposo sono le cause scatenanti, mentre David (Fiennes) e Jo (Jessica Chastain) cercano di coprire le prove dei loro crimini, coinvolgono egoisticamente il loro amico Richard Galloway (Matt Smith).

Cercano la sua assistenza dopo aver rimosso il corpo del giovane dal luogo dell’incidente. In definitiva, la storia è una metafora del privilegio e del potere della ricchezza. Anche se possono comprarsi una via d’uscita dalle responsabilità, possono sopportare una coscienza senza sensi di colpa?

Questa è la domanda che sono costretti ad affrontare quando una famiglia tenace rischia tutto per recuperare i resti del figlio. Nel tentativo di riequilibrare la bilancia e su richiesta del padre del giovane, David si unisce alla famiglia per il funerale, dove gli viene assicurato che si discuterà del risarcimento per le sue azioni.

David si unisce a loro, riponendo fiducia nella famiglia in lutto, sapendo che si tratta della sua unica via d’uscita senza coinvolgere le forze dell’ordine.

Il cast, chi troviamo?

Come già detto, Ralph Fiennes è il protagonista di questo thriller sabbioso nel ruolo del marito imbronciato e inacidito, David Henninger. Il suo fascino, la sua scoppiettante intensità e la sua parlantina amplificata dall’accento britannico (se lo si guarda in lingua originale) lo rendono una presenza immediatamente riconoscibile in qualsiasi progetto.

Jessica Chastain, appena insignita dell’Oscar come miglior attrice grazie alla sua interpretazione in Gli occhi di Tammy Faye, recita accanto a Fiennes nel ruolo di Jo Henninger. Mentre David esplora il suo senso di colpa e le sue opzioni per sfuggire alle conseguenze della sua negligenza, sua moglie esplora la sua fuga.

Matt Smith, ex Dottore di Doctor Who, interpreta in The Forgiven Richard Galloway. Galloway è una delle persone fidate che David coinvolge come complice dei suoi crimini quando si presenta alla festa con un cadavere sul sedile posteriore. I fan di Smith possono aspettarsi la sua apparizione nel ruolo di Daemon Targaryen nella prossima serie prequel di Game of Thrones della HBO, intitolata House of the Dragon.

Il cast di supporto è completato da Abbey Lee (Old), Caleb Landry Jones (Get Out) e Christopher Abbott (Possessor).