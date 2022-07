Don’t Worry Darling, data di uscita, trama, cast, trailer e tutto quello che sappiamo sul film con Harry Styles

Basandosi sulle immagini di Don’t Worry Darling, il film con Florence Pugh e Harry Styles si presenta come un bellissimo e inquietante viaggio da brivido.

L’attesissimo film di Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, sta finalmente riscuotendo un certo successo e il filmato sembra stupefacente. Le riprese di Don’t Worry Darling sono in corso da quando è stato annunciato nell’agosto 2019, dopo che la New Line Cinema ha vinto un’intensa gara d’appalto contro altri 18 studios. Ora, dopo un lungo periodo di gestazione, il film sembra pronto a vedere la luce.

Don’t Worry Darling sarà il secondo film di Wilde come regista, dopo il suo debutto con la commedia adolescenziale La rivincita delle sfigate (2019). Il film è andato eccezionalmente bene, raccogliendo 25 milioni di dollari al botteghino e ricevendo un 96% su Rotten Tomatoes.

Tuttavia, mentre Wilde ha indubbiamente trovato il successo con lo stile comico di La rivincita delle sfigate, Don’t Worry Darling promette di essere un progetto molto diverso dal punto di vista tematico, attingendo a una serie di temi impegnativi.

Il filmato ufficiale di Don’t Worry Darling mostra la bellezza e il fattore di brivido del primo viaggio di Olivia Wilde nel genere horror/thriller. Il successo della commedia liceale della Wilde è difficile da eguagliare, quindi l’aspettativa per Don’t Worry Darling è alta. Ecco tutto quello che si sa finora su Don’t Worry Darling.

Data di uscita di Don’t Worry Darling

Don’t Worry Darling arriverà nelle sale il 23 settembre 2022, inoltre ha finalmente terminato la produzione nel febbraio 2021, dopo essersi fermato due volte a causa di diversi membri della troupe risultati positivi al COVID-19. Oltre al rilascio dell’ultimo trailer, un breve teaser su Instagram di Olivia Wilde mostra una data di uscita per l’autunno. Il teaser della Wilde è stato postato il 13 settembre 2021 e la data di uscita ufficiale di Don’t Worry Darling è riportata anche nella sua biografia.

Il Cast del film

Don’t Worry Darling vanta un cast stellare. I filmatie il breve teaser sul post Instagram della Wilde mostrano Florence Pugh (Midsommar, Black Widow) con una pettinatura e un abbigliamento in stile anni ’50, che interpreta Alice, una casalinga. Il marito è il cantante e attore Harry Styles. Con Styles e Pugh come star principali del film, Don’t Worry Darling è destinato a un grande weekend di apertura.

Oltre a Styles e Pugh, recitano la stessa Olivia Wilde, Gemma Chan, Kiki Layne, Douglas Smith, Nick Kroll, Asif Ali e Chris Pine nel ruolo del leader di una setta.

La trama

Don’t Worry Darling racconta la storia di una donna intrappolata in un quartiere di culto. Nel film, l’Alice di Florence Pugh vive in una comunità idilliaca in stile Stepford-Wives con il marito Jack, interpretato nientemeno che da Harry Styles.

La donna si immerge nella sua vita quotidiana e nella routine, assicurandosi che il marito si prenda cura di lei. Le altre donne fanno lo stesso, e la routine diventa normale. Sotto la superficie, qualcosa di sinistro si sta preparando e Alice lo percepisce.

La casalinga degli anni Cinquanta inizia a credere che la loro comunità sperimentale, il Progetto Vittoria, nasconda qualcosa, insieme agli uomini con cui queste donne sono sposate.

Alice inizia a mettere in discussione il Progetto Vittoria, al cui centro si trova il sinistro Frank di Chris Pine.

Inutile dire che le cose peggiorano per la donna più continua a scavare. Soprattutto, i mariti chiedono alle loro mogli di mantenere molta discrezione e in Don’t Worry Darling, Alice si rifiuta di cedere.

Questo film si preannuncia come un thriller psicologico per i tempi che corrono e, sotto la direzione di Olivia Wilde, il film dovrebbe essere un racconto ricco di colpi di scena che mette al microscopio culti, femminismo e ruoli di genere.