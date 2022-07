Thor: Love and Thunder, il finale del film spiegato in dettaglio

Cosa succede in Thor: Love and Thunder, come finisce e cosa significa? Vi spieghiamo tutto, insieme alle motivazioni del fumetto.

Thor è il primo eroe del MCU ad avere un quarto film da solista, ma il finale di Thor: Love and Thunder lascia molto da esplorare nei progetti futuri. L’attesa tra Thor: Ragnarok del 2017 e l’uscita di Thor: Love and Thunder nel 2022 è stata lunga, ma il protagonista ha visto molte battaglie nel frattempo. Non solo è uno degli Avengers originali più longevi, ma ha avuto un ruolo importante sia in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Thor: Love and Thunder riprende con Thor (Chris Hemsworth) ancora in viaggio con i Guardiani della Galassia dopo averli lasciati alla fine di Avengers: Endgame. Tuttavia, dopo aver appreso che Sif (Jaimie Alexander) e gli dei sono nei guai, Thor torna a Nuova Asgard solo per scoprire che Jane Foster (Natalie Portman) è riuscita a raccogliere i resti di Mjolnir e ora è Potente Thor.

Dopo che Gorr il macellatore di dei (Christian Bale) rapisce i bambini asgardiani, Thor, Mighty Thor, Valchiria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi) viaggiano verso l’Eternità dove Gorr intende usare un desiderio per uccidere tutti gli dei.

Sebbene sembri una storia molto più autonoma rispetto al suo predecessore del MCU, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il finale di Thor: Love and Thunder non si chiude in modo netto. Con Thor che ora fa da genitore alla figlia di Gorr, Love, che mostra strani poteri, la storia di Thor è tutt’altro che conclusa. Ecco cosa succede nel finale di Thor: Love and Thunder, cosa significa e come si collega ai fumetti.

Thor: Love and Thunder – Cosa succede nel finale?

Alla fine di Thor: Love and Thunder, Thor si reca da solo nell’Eternità per affrontare Gorr dopo aver scoperto che l’uso di Mjolnir da parte di Jane ha impedito al suo corpo di combattere il cancro.

Thor riesce a liberare i bambini asgardiani e li dota (per un periodo limitato) del potere di Thor. Insieme combattono Gorr e le sue creature d’ombra nel tentativo di impedire a Gorr di usare Stormbreaker e il Bifrost per aprire l’Eternità. Tuttavia, Thor viene sopraffatto da Gorr e cade quasi preda della Necrosword.

Fortunatamente, Mighty Thor arriva appena in tempo e, utilizzando i nuovi poteri di Mjolnir, riesce a frantumare e distruggere la Necrosword. Sebbene Thor liberi Stormbreaker, Gorr è in grado di entrare nell’Eternità e si prepara a desiderare l’estinzione degli dei.

I due Thor riescono a convincerlo a desiderare di riavere sua figlia come ultimo atto prima che Jane Foster muoia di cancro. A causa della distruzione della Necrosword, che teneva in vita Gorr, anche quest’ultimo muore nell’Eternità. Nelle scene conclusive, Thor si mostra come genitore della figlia di Gorr, nota come Love.

Le due scene post-credit rivelano che Zeus è sopravvissuto e sta mandando Hercules (Brett Goldstein) a uccidere Thor, e che Jane è entrata nel Valhalla, dove viene accolta da Heimdall (Idris Elba).

Jane come raggiunge l’eternità?

Il viaggio nella galassia in Thor: Love and Thunder gioca un ruolo importante, con il Bifrost che sembra essere la chiave per viaggiare verso l’Eternità. Questo può lasciare poco chiaro come Jane sia riuscita ad arrivare in tempo per salvare Thor da Gorr.

Tuttavia, in Thor: Love and Thunder si nota che il cavallo alato della Valchiria ha la capacità di creare portali che permettono di viaggiare attraverso grandi distanze. Questo non era un mezzo di trasporto praticabile per l’intera squadra, ma è stato sufficiente per portare Jane alle porte dell’Eternità.

Jane Foster è morta? Il potente Thor tornerà?

La morte di Jane Foster nei panni di Mighty Thor in Thor: Love and Thunder fa eco alla scomparsa di Odino in Thor: Ragnarok, una scena che ha chiuso l’arco del personaggio interpretato da Anthony Hopkins.

Anche se questo potrebbe far pensare che il Mighty Thor di Natalie Portland non tornerà, e non ci sono piani confermati per il suo ritorno, la scena post-credits di Thor: Love and Thunder e il materiale di partenza dei fumetti Marvel lasciano la porta aperta alla ripresa del ruolo da parte della Portman.

Nei fumetti, Thor rifiuta di accettare la morte di Jane ed è in grado di usare il potere del Mjolnir, combinato con lo sforzo di Odino dal Valhalla, per riportare in vita Jane.

Inoltre, in diverse linee temporali dei fumetti, la Marvel ha dato a Thor la capacità di parlare con coloro che si trovano nel Valhalla e Jane è diventata una Valchiria, dandole più potere sulla vita e sulla morte.

Infine, la scena nel Valhalla con Jane e Heimdall lascia intendere qualcosa di più sul potenziale ritorno di entrambi i personaggi nel MCU, soprattutto perché nella mitologia norrena il Valhalla è un luogo in cui i guerrieri aspettano dopo la morte fino a quando tornano a combattere alla fine del mondo.

L’eternità può essere usata di nuovo dopo Thor: Love and Thunder?

L’eternità non era stata menzionata prima di Thor: Love and Thunder nel MCU, ma esiste nei fumetti. Tuttavia, la versione dei fumetti Marvel dell’Eternità è un po’ diversa in quanto meno passiva: entità cosmiche, Eternità e Infinito sono considerate seconde solo al Tribunale Vivente nell’Universo Marvel.

Con l’Eternità apparentemente rinchiusa, non è chiaro quale potesse essere il loro ruolo in precedenza e il MCU ha inventato una regola secondo cui al primo essere vivente che raggiunge l’Eternità viene concesso un desiderio.

La spiegazione fornita nel film suggerisce che si tratta di un accordo una tantum e che l’Eternità non potrà essere utilizzata di nuovo dopo Thor: Love and Thunder. Tuttavia, è possibile che, con la porta dell’Eternità ormai aperta, cerchi di usare il suo potere per i propri scopi.

L’Eternità e l’Infinito sono spesso abbinati a Galactus e in alcune rappresentazioni sono molto simili, il che significa che anche il Divoratore di Mondi potrebbe fare la sua comparsa nel MCU.

Chi è Love, la figlia di Thor? È Singularity?

Quando Gorr desidera che sua figlia torni in vita, sembra che il suo desiderio venga esaudito. Tuttavia, il riflesso di Love assomiglia molto di più a Eternity che a una bambina normale e possiede alcuni poteri che non sembravano essere presenti prima della sua morte.

Il suo aspetto e la sua strana origine suggeriscono che, invece di essere semplicemente la figlia resuscitata di Gorr, Love potrebbe essere la versione del MCU di Singularity. Nei fumetti Marvel, Singularity appare nel cielo dopo il collasso del multiverso, arrivando ad Arcadi nella linea temporale Terra-16191.

Singularity è normalmente rappresentata con le sembianze di una bambina, ma è una singolarità quantistica senziente e sembra contenere un universo tascabile. Alla fine si ritrova su Terra-616 dopo la sua apparente morte nella linea temporale over.

Nei fumetti, Singularity ha poteri che includono il teletrasporto, il viaggio nel tempo e il volo, che sembrano diversi dalla rappresentazione di Love nel MCU, ma non sarebbe la prima volta che i poteri di un personaggio vengono modificati. Non è chiaro quale sarà la prossima apparizione di Love nel MCU, ma la ragazza ha vissuto avventure al fianco di molti grandi personaggi, tra cui Kamala Khan di Ms. Marvel.

Perché Thor usa Mjolnir (e non Stormbreaker) alla fine del film?

In Thor: Love and Thunder il desiderio di Thor per Mjolnir e la sua gelosia per l’uso del martello da parte di Jane vengono interpretati come uno scherzo, fino a un certo punto. Pertanto, potrebbe avere senso che Thor recuperi Mjolnir alla fine del film e dia Stormbreaker a Love.

Tuttavia, c’è un significato più profondo nell’uso che Thor fa di Mjolnir. Nel corso del film, Mjolnir rappresenta i sentimenti di Thor nei confronti di Jane e la sensazione di averla persa. L’uso del martello da parte di Thor alla fine del film è un modo per onorare e ricordare Jane e simboleggia il modo in cui lei lo ha aiutato a diventare degno del Mjolnir.

Cosa sussurra Jane a Thor alla fine del film?

Nei momenti finali di Thor: Love and Thunder, prima di apparire nel Valhalla, Jane dice a Thor di aver trovato la sua frase perfetta, dopo i numerosi suggerimenti falliti nel corso del film.

Gliela sussurra e lui le risponde che è perfetta. Anche se le parole che Jane sussurra a Thor non sono state rivelate e non sono direttamente tratte dai fumetti, la scena è un riferimento a una scena molto diversa legata a Gorr nei fumetti.

Nella storia a fumetti Marvel “Original Sin”, Nick Fury sussurra all’orecchio di Thor qualcosa di inaudito che lo rende indegno di sollevare il martello. Solo nel volume #5 “L’indegno Thor” le parole di Fury si rivelano essere “Gorr aveva ragione”, facendo leva sui dubbi di Thor.

La scena con Jane e Thor nel finale di Thor: Love and Thunder funge da inversione di tendenza rispetto a questa scena dei fumetti, ribadendo l’idea che Jane ha aiutato Thor a diventare degno e potrebbe essere che il ritorno di Jane nel MCU tra qualche tempo potrebbe portare una risposta a quale fosse la frase perfetta di Mighty Thor.

Zeus pianifica un attacco insieme a Hercules

In una scena drammatica, Thor combatte contro gli dei nella Città Onnipotente e scaglia la Thunderbolt di Zeus attraverso il petto di quest’ultimo. Tuttavia, la prima scena post-credits di Thor: Love and Thunder rivela che Zeus è sopravvissuto alla prova e ora cerca di vendicarsi del dio del tuono.

Zeus invia suo figlio Ercole (interpretato da Brett Goldstein) per uccidere Thor e ristabilire la fede negli dei piuttosto che nei supereroi. Anche se questo non è direttamente tratto dai fumetti, Hercules viene ingannato per combattere gli Avengers a un certo punto dei fumetti, ma alla fine si unisce alla squadra come eroe e viene esiliato da Zeus dall’Olimpo.

Perché Jane Foster può andare nel Valhalla?

La seconda scena post-credits di Thor: Love and Thunder mostra Jane che entra nel Valhalla, ma le regole del Valhalla potrebbero sembrare poco chiare. All’inizio del film viene rivelato che i guerrieri possono andare nel Valhalla solo se muoiono durante la battaglia e non dopo.

Sebbene Jane muoia dopo il principale conflitto fisico con Gorr, sta ancora partecipando a una battaglia per convincere Gorr a non uccidere gli dei. Anche se non si tratta di una battaglia fisica, è comunque una sorta di combattimento e chiaramente è sufficiente a giustificare il suo ingresso nel Valhalla.

Anche se Jane non è tecnicamente asgardiana, le sue azioni la rendono degna di entrare nel Valhalla, seguendo un precedente stabilito nei fumetti Marvel in cui Jane Foster, Frank Castle e Flash Thompson sono tutti in grado di entrare nel Valhalla, l’aldilà asgardiano. Un elemento che fa sembrare strana la presenza di Jane nel Valhalla è l’assenza di altri Asgardiani, come Odino e Loki.

Tuttavia, potrebbe trattarsi di una versione di una storia dei fumetti Marvel in cui Odino arriva nel Valhalla e trova le sale dell’idromele vuote.

Il vero significato di Thor: Love and Thunder

Mentre molte produzioni della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe hanno avuto finali piuttosto cupi e messaggi agrodolci, il finale di Thor: Love and Thunder fornisce un messaggio complessivamente positivo. Thor ha passato anni a cercare di superare o ignorare il suo trauma derivante dal conflitto con Thanos, e Gorr ha dato la sua vita a una vendetta contro gli dei per la morte di sua figlia.

Tuttavia, il finale non è incentrato sulla vittoria di Gorr o Thor, ma piuttosto sul fatto che si rendono conto che ci sono cose più importanti della loro vendetta e delle loro battaglie.

Mentre Thor sceglie di passare quelli che potrebbero essere i suoi ultimi momenti a cullare Jane piuttosto che combattere Gorr, l’altro decide di riportare indietro la figlia che amava piuttosto che commettere un omicidio di massa.

In definitiva, Thor: Love and Thunder si concentra su come l’amore e l’accettazione siano forze più grandi della vendetta e della guerra, un passo successivo naturale nell’arco di Thor, che si allontana dal conquistatore dalla testa calda apparso nel primo film.