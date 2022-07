Thor: Love and Thunder, [SPOILER] è davvero mort* alla fine del film?

Thor: Love and Thunder vede Jane Foster diventare Mighty Thor, brandendo Mjolnir e combattendo al fianco di Thor. Ma la fine potrebbe modificare il suo futuro nel MCU.

(*Attenzione: Questo articolo contiene GROSSI spoiler per Thor: Love and Thunder*)

Dopo una lunga assenza, Jane Foster è tornata nel Marvel Cinematic Universe in Thor: Love and Thunder, combattendo al fianco di Thor e Valchiria per sconfiggere Gorr il macellatore di dei. Il film del MCU offre a Jane un arco completo e colma il vuoto di eventi tra Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok. Con il completamento del viaggio da eroe di Jane, cosa succederà a Mighty Thor e potrebbe ancora apparire in un futuro film del MCU?

Thor: Love and Thunder ripercorre velocemente la storia di Jane, fornendo un montaggio degli anni trascorsi con Thor e una ragione dietro la loro rottura, che è stata solo accennata in Thor: Ragnarok.

Allo stesso tempo, il pubblico si ritrova con Jane nel presente, mentre combatte contro il cancro al quarto stadio. La sua malattia è uno dei motivi per cui diventa Mighty Thor, con i pezzi rotti di Mjolnir che la chiamano dopo che Thor ha chiesto al suo amato martello di proteggere sempre Jane, qualunque cosa accada, quando ancora si frequentavano.

Impugnare Mjolnir si rivela cruciale per il potenziamento di Jane per un po’ di tempo, dato che il cancro e il trattamento chemioterapico l’hanno fatta sentire in qualche modo impotente. Tuttavia, diventare Mighty Thor ha i suoi lati negativi: Mjolnir prosciuga la mortalità di Jane e impedisce al suo corpo di combattere adeguatamente il cancro.

Nonostante la leggerezza e la speranza, Thor: Love and Thunder non si fa scrupoli a far morire i personaggi, temporaneamente o meno. Nonostante abbia promesso di concentrarsi sulla sua guarigione, Jane diventa Mighty Thor per l’ultima volta nell’atto finale del film, ma a caro prezzo.

Ecco spiegato il destino di Jane Foster e quale potrebbe essere il suo futuro nel MCU dopo Thor: Love and Thunder, nonostante la sua apparente morte.

Jane Foster è morta alla fine di Thor: Love and Thunder?

Jane Foster muore tra le braccia di Thor alla fine di Thor: Love and Thunder, sacrificando la sua vita per brandire Mjolnir un’ultima volta e aiutarlo a sconfiggere Gorr. Sapeva che lui si stava mettendo in pericolo combattendo il cattivo da solo.

Se da un lato il Mjolnir rendeva Jane potente, dall’altro risucchiava più velocemente la sua energia e la sua forza vitale. La sua ultima azione è stata distruggere Mjolnir per evitare che la necrospada si ricostruisse e l’uso del martello ha purtroppo esaurito le ultime riserve di Jane.

A quel punto, nemmeno il potente martello poteva aiutarla. Anche se c’era la speranza che Jane potesse in qualche modo sopravvivere, soprattutto perché era Potente Thor e lei, Thor e Gorr il macellatore di dei erano arrivati all’Eternità dove un desiderio poteva essere esaudito, Thor: Love and Thunder ha confermato che Jane era apparentemente morta per sempre nella scena post-credits.

Jane è ascesa al Valhalla perché era un dio morto in battaglia e ha raggiunto Heimdall nell’aldilà. Nonostante fosse il Potente Thor, era improbabile che potesse vivere a lungo al di fuori della trasformazione. È stato rivelato che il suo cancro era aggressivo e che aveva a disposizione solo un tempo limitato prima che la uccidesse.

Il periodo trascorso come Mighty Thor potrebbe aver accorciato questa finestra, ma Jane conosceva le conseguenze e le ha permesso non solo di riaccendere i rapporti con Thor e di vivere avventure nello spazio, ma anche di morire da eroe.

Jane Foster potrebbe tornare nel MCU?

La morte di Jane in Thor: Love and Thunder sembra ormai decisa, soprattutto considerando la sua ascesa al Valhalla nella scena post-credits. Inoltre, il film del MCU le ha dedicato un arco da eroe prima che morisse sacrificandosi, il che suggerisce che Jane se ne è andata per sempre.

Mighty Thor potrebbe non esserci più, ma c’è mai qualcuno che muore davvero nel mondo dei supereroi? Questo genere ha sempre trovato il modo di resuscitare i suoi personaggi.

Korg non è morto per molto tempo e nemmeno Zeus, il che significa che Jane potrebbe sempre tornare in qualche modo. La sua storia potrebbe essere finita per ora, ma potrebbe tornare in futuro, magari quando ci sarà una minaccia abbastanza grande da giustificare il suo ritorno dal Valhalla.

Inoltre, Jane è arrivata nel Valhalla, ma non ha ancora varcato i suoi cancelli. È possibile che venga richiamata sulla Terra prima di entrare definitivamente nell’aldilà.

Nei fumetti, Jane muore anche dopo aver usato il Mjolnir un’ultima volta, perendo dopo che questo viene distrutto e lei ritorna alla sua forma umana.

Tuttavia, Odino e Thor uniscono il loro potere e i loro sforzi per riportare in vita Jane Foster, nonostante sia arrivata alle porte del Valhalla. Dopo la sua resurrezione è diventata Valchiria e ha avuto un set di poteri completamente nuovo da abbinare al suo nuovo titolo.

Odino non c’è più nel MCU, ma è possibile che abbia assistito alla morte di Jane e che si allei con Thor in un film futuro per riportarla in vita. Anche se sembra che l’arco narrativo di Jane sia terminato, la sua morte non deve essere necessariamente la fine del suo viaggio.

Il suo ruolo di Mighty Thor è durato poco, ma è possibile che solo quell’aspetto della sua storia sia finito e che la sua resurrezione possa portarla in una nuova direzione. La storia di Jane potrebbe continuare, ma prima il MCU dovrà riportarla in vita.