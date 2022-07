Thor 5: le migliori teorie e previsioni per il suo prossimo film Marvel

Thor tornerà! Ma quali avventure potrebbero ancora attendere il vichingo spaziale preferito della Marvel dopo Thor: Love and Thunder?

Thor: Love and Thunder si è concluso nel modo in cui tutti i fan del Dio del Tuono avrebbero sperato, con le note parole “Thor tornerà”. Si è sempre ipotizzato che questa potesse essere l’ultima uscita di Chris Hemsworth nei panni di Thor, ma è chiaro che per il guerriero asgardiano ha qualcosa in serbo per Thor 5 o una sorta di spin-off.

Ma in cosa potrebbe consistere questa storia? Sebbene sia facile speculare su tutte le direzioni che un potenziale sequel potrebbe prendere sulla base dei fumetti, lo stesso Thor: Love and Thunder ha dato ai fan molti indizi. Le sequenze post-credits sono state ovviamente dei veri e propri “give-away”, ma al di fuori di queste ci sono una serie di altri elementi che i film futuri sicuramente svilupperanno ulteriormente.

I Marvel Studios continueranno a porsi la domanda “come possiamo far tornare Thor di nuovo?”. Con alcune idee che attualmente sembrano essere sul tavolo, c’è chiaramente un’infinità di opportunità da esplorare.

Thor contro Ercole

Gli Asgardiani non sono certo l’unico pantheon divino del Marvel Cinematic Universe. Grazie all’introduzione di Zeus (Russell Crowe), gli Olimpi sono una delle ultime novità. Il dio degli dei è stato sorprendentemente accurato nella sua rappresentazione, con Zeus che ha assunto un ruolo più antagonista con lo sviluppo del film.

Con una gelosia nei confronti di Thor e il desiderio di cambiare la percezione che gli dei non sono altro che barzellette, la sequenza post-credits di Thor: Love and Thunder rivela che Zeus affida al suo miglior combattente il compito di abbattere il dio del tuono.

L’arrivo di Hercules nel MCU, interpretato da Brett Goldstein, è molto simile al suo debutto nei fumetti. All’inizio, l’eroico greco era considerato un rivale di Thor e i due si sono affrontati in battaglia innumerevoli volte. Nel corso degli anni, tuttavia, il duo divino ha imparato a lavorare fianco a fianco, mettendo da parte i propri ego per un nemico comune. La caccia di Hercules a Thor è sicuramente il principale candidato per una narrazione di Thor 5.

Ma proprio come nei fumetti, è improbabile che il dio dell’Olimpo e l’Asgardiano rimangano nemici a lungo, anche se Zeus continua a manipolare gli eventi da lontano. Potrebbe quindi essere in fase di sviluppo una nuova squadra di supereroi?

La God Squad

Sia Thor che Hercules sono stati membri della God Squad nei fumetti, si tratta di una squadra di divinità unite per affrontare una minaccia più grande di loro. Vi suona familiare? Beh, perché è esattamente il tipo di squadra che Thor aveva suggerito di formare insieme a Zeus in Love and Thunder, durante il viaggio della banda verso la Città dell’Onnipotenza, ma il piano fallì e il concetto di squadra fu dimenticato; a guidare la carica fu invece l’unità composta da Valchiria (Tessa Thompson), Jane Foster (Natalie Portman), Korg (Taika Waititi) e Thor.

Ci sarebbero stati sicuramente alcuni dei della Città dell’Onnipotenza che avrebbero potuto simpatizzare con la causa di Thor e, con l’introduzione di Hercules, un eventuale sequel potrebbe rivisitare l’idea di una God Squad. Altri membri famosi nei fumetti sono stati Amadeus Cho, compagno umano dell’Olimpo, Sersi degli Eterni (Gemma Chan), Silver Surfer e Galactus.

I temi delle ultime apparizioni di Thor nel MCU supportano certamente la narrazione, con il dio che rimbalza da una squadra all’altra (gli Avengers e i Guardiani della Galassia) nella speranza di trovare l’adattamento perfetto. Se questi grandi nomi venissero finalmente riuniti sullo schermo, dovrebbe trattarsi di una minaccia piuttosto monumentale da affrontare per la squadra.

Altri antagonisti divini

Per un po’ di tempo si è vociferato che Christian Bale non avrebbe interpretato Gorr il macellatore di dei in Thor: Love and Thunder, bensì l’uomo d’affari Dario Agger, che si presenta come il Minotauro della leggenda. Non è stato così, ma il solo suggerimento dimostra che ci sono molti altri antagonisti divini che la Marvel potrebbe esplorare in futuro. Molti di loro potrebbero essere già apparsi in Omnipotence City.

L’obiettivo era quello di dimostrare l’ampia gamma di divinità presenti nell’Universo Marvel, ci sono quelle come gli dei Skrull, che avranno un impatto in spin-off come Secret Invasion. Ma quali degli esseri eterni esistenti potrebbero rappresentare una minaccia per Thor e i suoi compagni in un sequel? Sicuramente non Bao, il dio dei ravioli!

Ci sono alcuni contendenti tra il gruppo, ma uno spicca sicuramente tra la folla, sembra che faccia la sua comparsa Amatsu-Mikaboshi, il dio giapponese del caos, del male e delle stelle. Si tratta di una divinità che si basa molto sulle ombre utilizzate anche da Gorr.

Ma c’è di più: nei fumetti Mikaboshi è apparso come parte della God Squad, prima del suo tradimento e della sua trasformazione nel Chaos King, un essere che ha quasi spazzato via l’intera esistenza. Che sia questa la narrazione su larga scala in serbo per il sequel?

Valhalla

La seconda sequenza post-credit di Thor: Love and Thunder ha visto Jane Foster, tragicamente morta durante gli eventi del film, dirigersi verso il Valhalla. Non è la prima volta che un aldilà di proporzioni mistiche viene visto nel MCU, solo di recente il Campo dei Giunchi della mitologia egizia è stato rappresentato in Moon Knight, mentre Black Panther ha precedentemente introdotto l’idea del Piano Ancestrale.

L’arrivo della Foster è accolto con fanfara da Heimdall (Idris Elba) che deve averla vista arrivare! L’idea che tutti i precedenti alleati di Thor siano felici nel Valhalla apre però un concetto interessante.

E se Thor si avventurasse nei regni dell’aldilà? Non sarebbe l’unico ad avere un motivo per farlo. La storia di Valchiria si è concentrata sulla morte delle sue sorelle e sul suo precedente ruolo di guida dei morti nell’aldilà.

Anche Thor: Love and Thunder non si è sottratto alle perdite nella vita di Thor, ricordando al pubblico la morte dei Tre Guerrieri, di Loki, Odino, Frigga e molti altri. L’ultimo desiderio del Dio del Tuono potrebbe essere quello di prendere d’assalto il Vahalla per riparare a tutti i torti subiti.

Il ritorno dei morti

Aprire quella porta potrebbe essere difficile da chiudere. L’aldilà celeste potrebbe accogliere gli eroi, ma che tipo di mondo sotterraneo attende i cattivi? Ci sono diversi nemici che Thor avrebbe sconfitto e che potrebbero essere in agguato nell’ombra dell’inferno in attesa di scatenarsi, se Thor dovesse entrare in quei regni.

Hela, Malekith e naturalmente Gorr sono tutti esempi di personaggi che potrebbero tramare la loro vendetta, anche dopo la risoluzione di quest’ultimo. Il continuo interesse per l’aldilà deve avere un qualche tipo di scopo ed è del tutto possibile che un nemico sconosciuto si annidi tra loro, in attesa di perseguitarlo come un fantasma del suo passato.

La storia d’amore di Valchiria

A parte gli antagonisti, ci sono alcuni altri fili narrativi che sono stati lasciati in sospeso. È ovvio che sono stati lasciati per qualche sviluppo futuro. La storia d’amore di Valchiria è uno di questi. Thor: Love and Thunder potrebbe essere stato parzialmente incentrato sul re asgardiano che trova l’amore per se stesso e la sorellanza con Jane Foster, ma sembra comunque che ci sia una storia d’amore in serbo.

Riuscirà Valchiria a trovare la regina che cercava per regnare al suo fianco? Tutti gli altri personaggi della sua vita hanno iniziato a sistemarsi, ma lei spera ancora di trovare una persona speciale. Sebbene le teorie dei fan suggeriscano che potrebbe trattarsi di Sif, motivo per cui è stata reintrodotta, un ritorno a Vahalla e una rinascita delle altre Valchirie potrebbero essere un’altra strada per il personaggio per trovare il suo amore.

Thor: Love and Thunder ha sicuramente introdotto nuovi personaggi, mondi, armi e filoni narrativi. Il promesso ritorno di Thor significa che ci sono innumerevoli altre direzioni in cui la Marvel può portare il personaggio, dall’ingresso nella God Squad al rafforzamento del suo ruolo di padre.

Forse ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che i fan scoprano cosa c’è in serbo per loro, ma una cosa è certa: il viaggio può solo migliorare.