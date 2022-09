Secret Invasion, arriva l’attesissimo trailer e Nick Fury torna sulla Terra

Il Nick Fury di Samuel L. Jackson torna sulla Terra nel trailer di Secret Invasion della Marvel e viene coinvolto in un oscuro mistero che riguarda gli Skrull.

È stato pubblicato il primo trailer di Secret Invasion, ricco di azione, che mostra il pericoloso ritorno di Nick Fury sulla Terra. Dopo essere stato introdotto per la prima volta nel post-credits di Iron Man del 2008, il Fury di Samuel L. Jackson è diventato un punto fermo del Marvel Cinematic Universe.

Fury è apparso in una serie di altri film del MCU come attore non protagonista, ma ora l’iconico personaggio sarà protagonista di Secret Invasion, una serie Disney+ tutta sua, adatterà l’omonima trama dei fumetti Marvel Comics, che vede gli Skrull alieni infiltrarsi nelle alte sfere dell’universo Marvel.

Nonostante continui a ricoprire un ruolo importante nel MCU, Fury trascorre gran parte delle Fasi 3 e 4 lavorando dallo spazio; la scena post-credits di Spider-Man: Far From Home rivela che Fury e Maria Hill (Cobie Smulders) sono in realtà Talos e Soren sotto mentite spoglie.

Dopo che Peter Parker (Tom Holland) viene portato qui per essere interrogato in Spider-Man: No Way Home, il Dipartimento per il Controllo dei Danni rivela che Fury è stato nello spazio per un anno intero. Ora, però, il direttore dello S.H.I.E.L.D. è pronto a mettere nuovamente piede sulla Terra per una nuova pericolosa missione con Secret Invasion.

Nell’ambito della presentazione dei Marvel Studios al D23 Expo della Disney, è stato rilasciato il primo trailer di Secret Invasion, che mostra una misteriosa infiltrazione Skrull e i tentativi di Fury di fermarla. Il video vede Fury riunirsi con personaggi come Hill, James Rhodes (Don Cheadle) e Talos (Ben Mendelsohn).

Il nuovo trailer di Secret Invasion anticipa che il prossimo show avrà una tonalità diversa rispetto ai precedenti show del MCU Disney+, con il ritorno del Fury più in piena forma. Oltre all’azione che i fan si aspettano dall’MCU, Secret Invasion annuncia anche che Fury tornerà a lavorare nell’ombra come una sorta di lupo solitario, cercando di fermare l’invasione Skrull da solo, proprio come in Captain America: The Winter Soldier.

Dopotutto, come Fury ha chiarito abbondantemente nel corso della sua permanenza nel franchise, è un uomo che non si fida di molte persone, soprattutto quando molte di esse potrebbero essere Skrull.

Oltre a Jackson, il trailer di Secret Invasion mostra anche molti degli impressionanti attori non protagonisti della serie, tra cui Emilia Clarke, conosciuta soprattutto per il suo lavoro in Game of Thrones, e Olivia Colman, nota per aver vinto l’Oscar per La Favorita, ma non solo.

Resta da vedere come Fury andrà d’accordo con alcuni dei nuovi personaggi del MCU in Secret Invasion, ma sembra probabile che dovrà imparare a lavorare con gli altri se si vuole respingere con successo l’invasione Skrull, anche facendo squadra con il Talos di Mendelsohn.

Non è ancora stata fornita una data di uscita ufficiale per la nuova serie, ma si prevede che verrà distribuita nella primavera del 2023 tra Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3.