Andor, l’attesissimo trailer rivela l’inizio dell’Alleanza Ribelle di Star Wars

Lucasfilm rilascia ufficialmente un nuovo trailer di Andor, che evidenzia come le origini dell’Alleanza Ribelle saranno rappresentate nel prequel di Rogue One.

È stato ufficialmente rilasciato un nuovo trailer di Andor, lo show è l’ultima serie televisiva di Star Wars realizzata per Disney+. Prequel del film spinoff Rogue One: A Star Wars Story, vede Diego Luna riprendere il suo ruolo di Cassian Andor ed è già stata confermata la durata di due stagioni.

La prima stagione di Andor si svolge cinque anni prima di Rogue One e racconta i primi passi di Cassian nella sua trasformazione da ladruncolo a spia della Ribellione che alla fine ha dato la sua vita alla causa.

Cassian è il personaggio principale di Andor e i materiali promozionali hanno illustrato l’enorme portata della serie. Non si tratta solo della storia delle origini di Cassian, ma anche delle origini dell’Alleanza Ribelle, quando un gruppo di combattenti per la libertà inizia a opporsi all’Impero durante l’apice del suo regno.

Personaggi come Mon Mothma e Saw Gerrera sono stati presentati nei trailer, accennando ai loro ruoli chiave su Andor. Con la prima dello show proprio dietro l’angolo, Lucasfilm sta continuando questa strategia di promozione.

Durante la presentazione al D23 Expo, Lucasfilm ha svelato l’ultimo trailer di Andor, che anticipa la posta in gioco e il conflitto al centro della serie. L’anteprima evidenzia battaglie epiche e intrighi politici.

Il trailer presenta il Luthen Rael di Stellan Skarsgård come una delle forze trainanti della Ribellione, è interessante notare che persino Mon Mothma sembra stupita dalle sue azioni, esprimendo preoccupazione per le possibili conseguenze. Questo lascia intendere un’affascinante dinamica tra i due e sarà bello vedere il futuro leader della Ribellione Mon Mothma sotto una nuova luce.

Anche se è apparsa in due film di Star Wars, è un personaggio che non ha avuto molto tempo sullo schermo, e sembra che Andor la valorizzerà davvero, permettendo al pubblico di apprezzare ancora di più il suo contributo all’Alleanza. Oltre alle relazioni tra i personaggi, l’ultimo trailer di Andor fa un ottimo lavoro nel mostrare le intense scene in cui gli sfavoriti Ribelli si scontrano con la potenza dell’Impero.

Rogue One si è distinto per il suo tono più cupo e grintoso rispetto ad altri progetti di Star Wars, e sembra che Andor incorpori questa estetica. Anche se la serie è stata realizzata per lo streaming, le immagini hanno una qualità molto cinematografica, che può essere attribuita alla decisione del team creativo di girare su luoghi e set reali.

Questo approccio differisce dagli altri show di Star Wars in live-action, che hanno fatto largo uso della tecnologia StageCraft per creare ambienti virtuali. Sarà interessante vedere come andrà a finire Andor e se sarà in grado di offrire un’altra forte uscita di Star Wars per Disney+. Rogue One è considerato da molti uno dei migliori film di Star Wars della Disney, quindi l’ideale sarebbe che il suo spinoff seguisse l’esempio.