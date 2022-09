Rivelati i dettagli della squadra di Daredevil e She-Hulk nella trama dell’episodio 5

I dettagli dell’attesa apparizione di Matt Murdock/Daredevil in She-Hulk della Marvel sono stati rivelati in una breve introduzione del filmato.

Il lavoro di squadra di She-Hulk con Daredevil sarà caratterizzato da divertenti battute, secondo una descrizione del filmato svelata. La serie, che racconta la trasformazione di Jennifer Walters (Tatiana Maslany) nella supereroina She-Hulk, è finora composta da quattro episodi.

In questi, Jen ha interagito con suo cugino Bruce Banner (alias Hulk), con il cattivo dell’Incredibile Hulk Emil Blonsky (alias Abominio) e con lo Stregone Supremo Wong. Il trailer della serie ha entusiasmato i fan per un altro cameo nello show di Disney+: il ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock/Daredevil.

Cox ha precedentemente interpretato Daredevil nello show di Netflix Daredevil dal 2015 al 2018. Ha fatto il suo ingresso nel canone ufficiale del MCU con la sua apparizione come avvocato di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home. Nel nuovo trailer di metà stagione di She-Hulk, i fan hanno potuto dare un’occhiata estesa al costume ridisegnato di Daredevil e alle sue interazioni con Jen, sia come supereroe che come personaggio in abiti civili.

I dettagli sull’atteso team-up degli eroi sono stati finalmente rivelati attraverso la descrizione di un filmato al D23 Expo. Il panel ha anche rivelato che Daredevil apparirà nell’episodio 5 dello show, che andrà in onda la prossima settimana.

Only one series has this much action 😉 Check out an all new trailer for Marvel Studios' #SheHulk: Attorney at Law, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/1N9X4fcmQ0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) September 9, 2022

“Jen e Daredevil stanno spiando alcuni scagnozzi e lui le dice che ci sono 25 uomini nell’edificio perché riesce a sentire i loro battiti cardiaci. Lei non gli crede, così lui ascolta il suo e dice che il suo batte molto velocemente. Lei nega in modo esilarante ed è pronta a spaccare, mentre lui dice che non ha esperienza e che “farò le mie mosse”. Anche lei si offre di fare ciò che sa fare, lui dice che non ha esperienza.

In base alla descrizione del filmato dell’episodio 5, la relazione tra Daredevil e Jen avrà un inizio pungente, con i personaggi che si scambiano battute e battutine mentre sorvegliano i misteriosi scagnozzi. Sebbene Daredevil sia una serie più grintosa e cupa rispetto alla spensierata She-Hulk, Cox non è nuovo ai tempi comici di Daredevil, ed è chiaro che She-Hulk gli permetterà di mostrare ancora di più i suoi poteri comici.

Nel filmato, sembra assumere il ruolo di mentore supereroe riluttante per Jen, privilegiando la sua esperienza di eroe rispetto alle sue recenti incursioni nell’eroismo. Il suo commento sull’esperienza conferma che il personaggio ha combattuto il crimine sullo sfondo dell’MCU, rafforzando la tesi che il Daredevil di Netflix sia conforme all’MCU.

Sebbene non si conosca il destino dell’apparizione di Daredevil in She-Hulk, è emozionante che il personaggio faccia la sua comparsa nella serie già a partire dal quinto episodio. Con il cattivo di Daredevil, Kingpin, che dovrebbe apparire nella prossima serie Disney+ Echo, forse il suo ruolo in She-Hulk getterà le basi per un potenziale ritorno in quella serie.

In ogni caso, il personaggio tornerà nel 2024 in Daredevil: Born Again, che probabilmente si collegherà alla prossima storyline di She-Hulk.