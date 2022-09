Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, abbiamo ancora molte più domande che risposte. Recensione episodio 3

Al suo terzo episodio, Gli anelli del potere continua a rispettare Tolkien e Jackson, ma potrebbe migliorare il ritmo.

Il terzo episodio de Gli Anelli del Potere continua in gran parte sulla stessa linea degli episodi 1 e 2, è straordinariamente bello, ben recitato e continua a sembrare parte del mondo che abbiamo visto nei film di Peter Jackson basati sulle opere di Tolkien. Ma è anche piuttosto lento e appesantito dalla necessità di una notevole dose di informazioni.

Questo episodio ci introduce all’ultima delle principali civiltà che seguiremo in questa narrazione: Númenor. All’inizio passiamo molto tempo a Númenor e con i númenoreani, il che ci aiuta a familiarizzare con un altro luogo e nuovi personaggi, anche se può lasciare gli spettatori a chiedersi cosa stia succedendo altrove.

Come ogni altra parte di questa serie, il regno dell’isola ha un aspetto fantastico, gli enormi volti nelle rocce sono un tocco davvero azzeccato, ovviamente ispirato in parte al Monte Rushmore, oltre ai giganteschi monumenti che abbiamo visto ne Il Signore degli Anelli e che sono stati costruiti dai loro discendenti, i Gondoriani.

I Númenoreani stessi sono un popolo interessante. Tutti loro, tranne la figlia di Elendil, Eärien, sono personaggi di Tolkien (non nuovi personaggi scritti per la serie), anche se lo show ha aggiunto un paio di qualifiche per rendere chiara la loro posizione: Míriel diventa ufficialmente “Reggente” mentre suo padre trascorre il suo tempo su una torre, e Pharazôn è indicato come “Cancelliere Pharazôn”.

Anche se l’antipatia e la paura di Míriel nei confronti dell'”Elfo” è un po’ anomala, dato che il padre di Míriel era un grande fan di questi ultimi, per il resto la storia sembra seguire la traccia di Tolkien più da vicino di qualunque altra storia nella serie e, cosa interessante, utilizza un po’ più di informazioni tratte da Il Silmarillion.

Per i fan che amano vedere adattamenti cinematografici che si avvicinano ai libri, questa sarà quasi certamente la trama preferita.

Abbiamo anche qualche informazione in più sul nuovo personaggio Halbrand, anche se c’è ancora molto mistero al riguardo. Il territorio che lo show chiama “Le Terre del Sud” è il luogo che alla fine diventerà Mordor (e la rivelazione che il “sigillo” di Sauron è in realtà una mappa di Mordor è piuttosto interessante). Quindi, se Halbrand è un Re in esilio da quel luogo arriva e chi è?

Non sembra essere un númenoreano, anche le “Terre del Sud” sono forse un po’ troppo a nord perché possa essere uno degli Haradrim, che furono colonizzate dai Númenoreani durante la Seconda Era. Potrebbe essere un Easterling, il popolo che viveva a nord-est di Mordor, successivamente, l’unico Ringwraith di cui conosciamo il nome umano, Khamûl, venuto da lì e forse è da lì che Bronwyn e gli altri rifugiati stanno fuggendo.

Sia gli Haradrim che gli Easterling finiranno per combattere per Sauron nella Terza Era, come alleati o popoli conquistati, o forse si tratta di una nuova cultura umana inventata per la serie, per spiegare chi viveva a Mordor prima che venisse soppiantata da Sauron.

L’episodio richiede un discreto lasso di tempo prima di entrare in contatto con i Pelopiede, ma quando lo fa, impariamo qualcosa di più sulla loro cultura – ed è brutale! A quanto pare, sono estremamente abili e, sebbene proclamino con orgoglio “nessuno cammina da solo”, chiunque non possa camminare viene abbandonato come uno dei “lasciati indietro”.

Tutti i “lasciati indietro” che commemorano sono stati uccisi in vari modi (lupi, valanghe, api), ma l’implicazione della scena finale con i Brandipiede e il loro panico per una ferita alla gamba sembra suggerire con forza che qualsiasi ferita che impedisca di camminare comporti l’esilio e, alla fine, la morte – come lo sfortunato Pelopiede rimasto bloccato nella neve e abbandonato.

Il discorso che fa Sadoc Burrows interpretato da Lenny Henry, su coloro che sono “rimasti indietro” perché “nella vita non potevamo aspettarli”, parlando di portarli nei cuori e nei ricordi, suona molto come un mandare pensieri e preghiere sulla scia di una tragedia senza effettivamente fare nulla per evitare che si ripeta.

Hanno anche una legge molto rigida secondo cui chiunque infranga una qualsiasi delle loro regole viene “de-caravanizzato”, cosa a cui tutti reagiscono con orrore. Quando i Brandipiede vengono mandati in fondo alla carovana, la madre di Nori le dice: “ È come se aveste impresso il nostro nome nel libro degli abbandonati”, quindi non dispongono affatto di qualcuno di più forte in fondo per assicurarsi che tutti stiano bene: o si sta al passo o si muore. I Pelopiede possono sembrare carini sono un popolo brutale.

Per fortuna la nostra eroina Nori ha un approccio più empatico, chiedendosi: “Senza amici per cosa sopravviviamo?”. Ma non otteniamo molte altre informazioni sul suo nuovo amico, lo Straniero, un personaggio che a questo punto chiamiamo “Possibilmente-Gandalf”, perché sembra sempre più probabile che sia così.

È troppo gentile per essere Sauron o Saruman, troppo solo per essere uno dei Maghi Blu e troppo “importante”, secondo Nori, per essere Radagast. Assistiamo invece al suo rapporto sempre più profondo con Nori e la sua famiglia, in effetti “amico” è la prima parola esplicita che gli sentiamo pronunciare.

Per quanto riguarda Adar stesso, il nome è Sindarin (elfico) per “padre” e non è uno dei (molti) pseudonimi noti di Sauron, quindi potrebbe trattarsi di un nuovo personaggio creato per la serie. Il Guardiano Revion pensa che si tratti di Sauron stesso, in quanto “successore” di Morgoth, per cui anche questa è una possibilità concreta. Dato che la sua apparizione sfocata è stata il cliffhanger che ha chiuso l’episodio, speriamo di scoprirlo in un modo o nell’altro ne prossimo episodio.

Uno degli strumenti che la serie sta utilizzando con grande efficacia per tenerci ancorati a questo mondo fantastico in continua espansione è la colonna sonora. L’uso che Bear McCreary fa degli spunti musicali per dirci dove siamo e cosa sta succedendo è un modo fantastico per ricordare a chi ha visto i film di Jackson dove si trova, e anche per dare piccoli accenni a ciò che potremmo aspettarci dalla trama.

Ci sono echi delle partiture di Howard Shore per le parti della serie dedicate agli Orchi e a Mordor, la partitura di McCreary per le scene in cui compaiono gli Orchi, ad esempio, e ambientate nella terra che diventerà Mordor. Ci sono accenni alla colonna sonora di Shore per Minas Tirith quando incontriamo per la prima volta i Númenoreani, a indicare che si tratta degli antenati del popolo che in seguito diventerà Gondoriano.

La cosa più interessante è che ci sono accenni di musica simile a quella di Mordor/Shelob quando Halbrand picchia i suoi aggressori e la richiesta di Halbrand, “per favore, non fatelo”, suona più come se non volesse far loro del male che come se fosse preoccupato che facciano del male a lui.

Sappiamo pochissimo della maggior parte degli Uomini che sono diventati gli Spettri dell’Anello e nessun nome, a parte quello di Khamûl l’Easterling, ma sappiamo che il loro capitano fondò il malvagio regno di Angmar nel nord della Terra di Mezzo e divenne noto come il Re Stregone di Angmar. Quello che non sappiamo è se fosse un re umano prima di ricevere l’Anello del Potere e di essere corrotto.

Se Halbrand si rivela essere un cattivi che conosciamo, questo rende molto interessante la sua relazione con Galadriel – e a questo proposito incuriosisce chiedersi dov’è suo marito Celeborn? Nella tradizione tolkieniana, i due sono sposati ma passano un po’ di tempo separati proprio in questo periodo, ma non è stato confermato se nello show siano separati o non ancora sposati.

Riscontriamo sicuramente un po’ di tensione sessuale irrisolta tra Galadriel e Halbrand: è molto improbabile che lei abbia una relazione con un umano, ma sarebbe comunque utile sapere se è sposata o meno. E così, alla fine dell’episodio 3, abbiamo ancora molte più domande che risposte.

Seguiamo quattro storyline principali, divise per geografia in stile Game of Thrones: Galadriel e i Númenoreani; Arondir e le Terre del Sud; Elrond, Celebrimbor e i Nani; i Pelopiede e il loro misterioso straniero. Ma la trama dei Pelopiede è avanzata pochissimo in questo episodio, e lo stesso vale per la trama delle Terre del Sud. Non abbiamo visto Elrond, Celebrimbor e i Nani.

Un ritmo lento mentre conosciamo nuovi personaggi non è una cosa del tutto negativa, ma questo episodio forse è stato un po’ troppo lento. D’altra parte, considerando che Il Signore degli Anelli passa diversi capitoli a seguire gli hobbit che attraversano la Contea, passeggiano per i boschi e si rilassano con Tom Bombadil, prima di incontrare Aragorn e far partire la storia, forse dovremmo considerare questo un omaggio a Tolkien.

Speriamo che, ora che tutte le storie, i protagonisti e i luoghi geografici più importanti sono stati introdotti, la serie riprenda un po’ il ritmo nell’episodio 4 e che si possa iniziare a capire meglio dove si andrà a parare.