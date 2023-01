Oppenheimer, una nuova immagine mostra un inteso Cillian Murphy e il pubblico è in delirio

Il film di Christopher Nolan, costellato di star, arriverà nelle sale a luglio e l’attesa inizia a farsi impaziente, una nuova foto accende gli animi per Oppenheimer.

Quando si parla di film del 2023 per i quali il pubblico è entusiasta, ne vengono in mente due dei più importanti, ovvero Barbie e Oppenheimer. Soprattutto perché entrambi escono con un solo giorno di distanza, il primo il 21 luglio e il secondo il 20. Ciò significa che ogni nuovo aspetto dei film entusiasma i fan, e una nuova immagine della star Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer nel film di Christopher Nolan non fa eccezione. Con un cast che comprende Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Jack Quaid, Emily Blunt e molti altri, non c’è da stupirsi che i fan siano entusiasti.

L’immagine, pubblicata in esclusiva da USA Today e dedicata ai film in uscita nel 2023, mostra Murphy di profilo con un cappello in testa e, questa volta, a colori. Il film, realizzato a metà tra il bianco e nero e il colore, ha rilasciato molte immagini di Murphy simili a questa, ma ognuna di esse suscita un’emozione particolare perché anticipa qualcosa di più su ciò che possiamo aspettarci dall’iconico regista e dal suo cast di stelle.

Sebbene molti dei lavori di Nolan abbiano esplorato le teorie sul tempo, la relatività e molto altro, Oppenheimer si unisce alla schiera di film di Nolan come Dunkirk, poiché racconta un momento della storia di cui molti non sanno molto. Conosciamo cosa è successo riguardo alla bomba atomica ma non necessariamente come è stata creata e vedere Oppenheimer – che comprende una versione con effetti concreti della bomba – porterà una nuova prospettiva al pubblico con minore dimestichezza con la storia.

A partire da The Prestige, Nolan è riuscito a portare a vedere i suoi film cinefili di ogni tipo, dai quelli sui supereroi, a quelli più impegnativi, fino a film come Dunkirk e Oppenheimer che sono saldamente radicati nella storia, i film di Nolan riescono sempre a creare un’intensità che lascia senza fiato e che fa ritornare il pubblico ogni volta.

Oltre a Murphy, il film si avvale di un cast veramente sbalorditivo, che comprende Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek e Benny Safdie.

L’immagine di Murphy rilasciata è in linea con quanto abbiamo visto finora riguardo al film, ma è solo un’altra prova dell’entusiasmo della gente per questo film il fatto che una semplice foto di Murphy con un cappello in testa sia sufficiente a far salire l’entusiasmo del pubblico per ciò che Nolan ha in serbo.