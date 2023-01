Renfield, finalmente abbiamo il trailer (ITA) e il primo vero sguardo di Cage nei panni di Dracula

È stato rilasciato il primo trailer ufficiale di Renfeild, che offre il miglior sguardo su Nicolas Cage nei panni di Dracula e Nicholas Hoult in quelli del suo scagnozzo.

Il primo trailer del film Renfield presenta ufficialmente il Dracula di Nicolas Cage e la nuova interpretazione dei personaggi classici dei mostri Universal. Dopo che La mummia di Tom Cruise non è riuscito a lanciare un universo cinematografico noto come Dark Universe nel 2017, alcuni personaggi legati ai mostri Universal hanno trovato nuova vita in altri progetti.

Tra questi, il regista di The Lego Batman Movie Chris Miller sta sviluppando Renfield, una commedia d’azione horror con Nicholas Hoult nel ruolo dello scagnozzo di Dracula, Renfield. È confermato che il film avrà una ‘vietato ai minori di 14 anni’ per la violenza, il gore e contenuti troppo espliciti.

Molti attendevano il primo sguardo ufficiale su Renfield, uno dei film più attesi del 2023, adesso la Universal ha rilasciato il primo trailer in vista della data di uscita del film, prevista per il 14 aprile 2023. Il trailer di Renfield mostra per la prima volta Nicholas Hoult nei panni dello scagnozzo di Dracula e l’interpretazione di Nicolas Cage dell’iconico personaggio del vampiro.

Tutto quello che sappiamo su Renfield

Il trailer di Renfield presenta molti nuovi dettagli sulla trama e sui personaggi del film. La storia ruota attorno al personaggio di Hoult, Renfield, che si è stancato di essere lo scagnozzo di Dracula e vuole uscire da questa relazione tossica.

Si tratta di una rivisitazione del noto personaggio della Universal, tipicamente ritratto come un devoto seguace di Dracula. Renfield è dotato di una serie di poteri ogni volta che mangia ragni o altri insetti. Queste abilità vengono mostrate nel trailer e fanno presagire che il film horror in uscita nel 2023 farà buon uso della sua classificazione per includere molto gore e violenza.

Ci saranno due personaggi chiave nella storia di Renfield che porteranno lo scagnozzo in direzioni diverse: uno è il suo interesse amoroso, una guardia di sicurezza interpretata da Awkwafina, e l’altro è Dracula interpretato da Nicolas Cage.

Gli altri dettagli della storia sono ancora tenuti nascosti, come ad esempio i personaggi che Renfield affronta nel corso del trailer. Tuttavia, l’aspettativa che il film sia una commedia d’azione horror è certamente vera, visto il tono impresso in questo teaser.

Questo Dracula può portare alla rinascita di Nicolas Cage

Anche se finora è stato sfruttato con parsimonia nella campagna pubblicitaria, Renfield sembra essere un altro film che continuerà il rilancio della carriera di Nicolas Cage. L’attore non ha mai rallentato il numero dei suoi progetti, ma la maggior parte di essi sono stati film poco conosciuti con recensioni contrastanti.

Tuttavia, nell’ultimo anno ha avuto un grande successo grazie a Pig del 2021, in cui ha offerto una performance che avrebbe dovuto portargli una nomination all’Oscar. Nicolas Cage ha proseguito con l’esilarante meta-commedia Il talento di Mr. C nel 2022.

Interpretare Dracula è sempre stato un ruolo in cui Cage avrebbe potuto eccellere, e il primo trailer di Renfield dimostra che è riuscito a offrire un’altra performance memorabile.