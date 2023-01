Renfield, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

In arrivo nella primavera del 2023 Renfield, uno dei film più attesi interpretati da Nicolas Cage, tratto dal capolavoro letterario di Bram Stoker.

Uno dei romanzi epistolari più famosi della letteratura inglese, Dracula, sta per prendere nuovamente vita in una pellicola cinematografica tra poco in arrivo.

Lo spaventoso conte vampiro della Transilvania sta per tornare a terrorizzare il suo pubblico, ma questa volta dovrà lasciare il ruolo di protagonista rivestito per oltre cento anni a un personaggio che fino adesso era rimasto una figura marginale.

Di seguito riporteremo tutto quello che sappiamo finora sulla nuova pellicola cinematografica tratta dall’opera letteraria entrata a far parte dell’immaginario collettivo attraverso i numerosi racconti, film e opere teatrali.

Qual è la data di uscita?

L’uscita prevista nelle sale cinematografiche della nuova pellicola intitolata Renfield sarà il prossimo 14 aprile 2023.

Renfield: il trailer

Nonostante ormai la data prevista per l’uscita non sia poi tanto lontana, non è stato ancora rilasciato alcun trailer di Renfield; sicuramente però non bisognerà attendere ancora molto prima di potere vedere alcune scene della nuova pellicola cinematografica in cui Nicolas Cage interpreterà il terribile conte Dracula.

Qual è la storia letteraria che si nasconde dietro al film?

Nel romanzo di genere horror gotico Dracula, scritto dall’autore irlandese Bram Stocker (1847 – 1912) nel 1897, il protagonista indiscusso è il conte Dracula, considerato l’archetipo e allo stesso tempo il prototipo del vampiro moderno.

Secondo la maggioranza dei critici, la figura del conte trae ispirazione dal principe valacco del 15° secolo Vlad l’Impalatore, noto come Dracula, o anche da un attore del quale Stocker è stato per un periodo l’assistente personale, Sir. Henry Irving.

Dall’opera letteraria, il personaggio di Dracula è entrato a far parte della cultura popolare e dell’immaginario collettivo e la storia è stata adattata per numerosi film, racconti e opere teatrali.

Il romanzo di Stoker assume la forma di un racconto epistolare: più voci di narratori intervengono per parlare delle caratteristiche, dei poteri e delle debolezze del Conte Dracula, un vampiro secolare e nobile della Transilvania.

Dopo essere morto ed essere stato sepolto nella tomba del suo castello nei Carpazi vicino al Passo del Borgo, Dracula è tornato in vita, trascorrendo le sue giornate per diversi secoli da immortale nel suo castello ormai in rovina.

Tra i personaggi si colloca R. M. Renfield, il servitore del Conte Dracula con disturbi psichici, ospite per tutta la durata del romanzo di un manicomio presso cui è in cura dal dottor John Seward.

Renfield è totalmente devoto al conte, al quale offre aiuto per compiere i suoi piani; soffre di deliri che lo costringono a mangiare creature viventi dalle quali è convinto di trarre forza vitale.

Definito come “pazzo carnivoro”, Renfield assume il ruolo di paziente e il lettore quello di psicologo il cui compito è comprendere il comportamento del personaggio dal punto di vista medico e di apprendere la natura di un vampirismo illusorio guidato dalla volontà del conte Dracula.

Nonostante il personaggio di Renfield sia quindi originario nel romanzo e sia già apparso in oltre venti pellicole cinematografiche, non risulta comunque un personaggio principale.

Rimane sullo sfondo venendo oscurato dai personaggi dello stesso conte Dracula, di Jonathan Harker (un uomo che visita la Transilvania solo per assicurarsi un affare immobiliare per il conte), della fidanzata di quest’ultimo Mina (della quale si invaghisce lo stesso Dracula), del cacciatore di vampiri Van Helsing.

Qual è la trama del film e quanto da vicino seguirà l’opera letteraria di Bram Stoker?

Il nuovo film in uscita non sarà un adattamento fedele del romanzo di Stoker. La pellicola utilizza la fonte narrativa solo come punto di partenza per restituire al pubblico una nuova interpretazione dei fatti originali.

Ciò che già si sa riguardo alla trama è che il personaggio di Renfield, che nella storia di Stoker è fedelmente devoto al conte Dracula (avrà degli scrupoli di coscienza solo verso la fine del romanzo), assume qui uno spessore psicologico differente.

Ormai stanco della relazione di folle sudditanza con il conte Dracula, il nuovo Renfield assume il ruolo del personaggio principale.

Sfuggito dal castello e recatosi nella moderna New Orleans, la vita del protagonista diventa più complessa nel momento in cui finisce per innamorarsi e per entrare in contrasto con alcuni criminali.

Allo stesso tempo, però, questo personaggio non riesce a liberarsi mai completamente della presenza di Dracula, che si mostra continuamente esigente e possessivo, arrivando a incarnare le vesti di un capo demoniaco.

Il nuovo film in uscita viene classificato come una commedia horror, ovvero un genere letterario, televisivo e cinematografico che combina elementi di commedia e narrativa horror, riportando in modo parodico i luoghi comuni dei veri horror.

La pellicola ha tratto ispirazione anche dalla serie dei vampiri di Taika Waititi in What We Do in the Shadows e da classici della commedia horror come An American Werewolf in London, come Evil Dead II o come Shaun of the Dead.

Regia, produttore e retroscena

Negli ultimi anni gli Universal Pictures hanno ripreso i più iconici mostri cinematografici e li hanno fatti rivivere in film ambientati in universi alternativi, come il remake del 2017 de La mummia o The Invisible Man del 2020, non sempre ottenendo il successo sperato.

Basato su un disegno originale di Robert Kirman e scritto da Ryan Ridley (Rick and Morty), Renfield si propone l’obiettivo, abbastanza complesso, di aggiungere un tassello in più alla centenaria storia di Dracula.

Il regista sarà Christopher McKay, meglio conosciuto per aver diretto e montato tre stagioni di Robot Chicken e due stagioni di Moral Orel, debuttando alla regia con The Lego Batman Movie (2017) e The Tomorrow War (2021).

McKay dirigerà il film insieme a Samantha Nisenboim, coadiuvato da David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst di Skybound Entertainment.

Chi troviamo nel cast?

In Renfield i panni del terribile conte Dracula verranno rivestiti da Nicolas Cage, attore poliedrico in grado di rivestire i ruoli più diversi, da quelli di uno scrittore televisivo dipendente dall’alcool e morto suicida in Leaving Las Vegas, per cui ha vinto un oscar; a quelli di eroe e allo stesso tempo cattivo in Face/Off di John Woo; dal cacciatore di tesori nella serie National Treasure; al crudele omicida nel sanguinoso film di vendetta Mandy.

Le sue interpretazioni variano dai personaggi più grandi a quelli più terribili, a volte nello stesso film.

Non si sa ancora quale sarà la personalità del nuovo conte Dracula interpretato da Cage. Per saper se prevarrà una personalità tragica e sottomessa o folle e diabolica sarà necessario attendere almeno finché non sarà uscito il trailer.

In una recente intervista Nicolas Cage ha affermato di aver accettato il ruolo del conte per la stima nutrita nei confronti dell’attore Christopher Lee, considerato uno dei migliori Dracula sullo schermo cinematografico di tutti i tempi.

Il ruolo del protagonista Renfield sarà rivestito dal talentuoso Nicholas Hoult, famoso sin da bambino per il suo ruolo nel film About a Boy, X-Men, The Great, Mad Max: Fury Road (2015), Tolkein (2018) e The Favorite (2018).

Il nuovo amore di Renfield, un vigile urbano di nome Rebecca Quincy, è interpretato dalla comica e attrice Awkwafina, già apparsa in film come Ocean’s 8 (2018), Crazy Rich Asians (2018) e The Farewell (2019).

Shohreh Aghdashloo (The Expanse) e Ben Schwartz (The Afterparty) rivestono i panni dei boss del crimine, rispettivamente Ella e Teddy Lobo.

Adrian Martinez interpreta l’amico vigile urbano di Rebecca, Chris Marcos. James Moses Black interpreta il capitano J. Browning. Appaiono anche Bess Rous come Caitlyn, Caroline Williams come Vanessa e Brandon Scott Jones.

Un ricco cast che renderà davvero particolare l’ultimo film sul capolavoro letterario di Bram Stocker.