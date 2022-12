I film più attesi del 2023, si prospettano mesi ricchi di grandi pellicole

Le uscite cinematografiche del 2023 non mancano, ed ecco i film più attesi dell’anno da tenere d’occhio.

Sarà un altro anno importante per Hollywood, e questi sono i film più attesi del 2023. L’impatto della pandemia da coronavirus è ancora persistente nell’industria cinematografica, ma il 2022 ha dimostrato che la voglia di andare al cinema e di vedere film in streaming online non è sparita. Top Gun: Maverick ha seguito le orme di Spider-Man: No Way Home diventando un successo da un miliardo di dollari, mentre Avatar: La via dell’acqua di James Cameron ha dimostrato di valere l’attesa in termini di botteghino.

Il pubblico è accorso anche per vedere gli ultimi episodi del Marvel Cinematic Universe e del DC Universe, in molti casi, i ritardi causati dalla COVID hanno costretto gli spettatori ad aspettare di più.

La pandemia ha modificato la programmazione cinematografica del 2023, che si è rivelata ricca di blockbuster, adattamenti e film originali con talenti di alto profilo. Questo sarà l’anno dopo che titoli a lungo rimandati come Aquaman e il Regno Perduto, Indiana Jones e la Ruota del Destino e Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte uno arrivino finalmente in sala. Quindi senza ulteriori indugi, ecco i film più attesi del 2023.

Wonka

Nel 2023 arriverà una nuova versione di Willy Wonka: Timothée Chalamet sarà il protagonista di Wonka per la Warner Bros. Discovery. Il film, diretto dal regista di Paddington Paul King, racconta di un giovane Willy Wonka alle prese con gli Umpa-Lumpa nelle prime fasi della sua vita.

Wonka ha tutte le carte in regola per essere una vetrina unica per Chalamet, poiché il musical fantasy darà a una delle giovani star più brillanti di Hollywood la possibilità di lasciare la sua impronta su un personaggio iconico. Il cast comprende anche premi Oscar come Olivia Colman e Sally Hawkins, oltre a Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson ed altri ancora. Wonka uscirà nelle sale il 15 dicembre 2023.

Beau Is Afraid

L’emozionante combinazione composta da Ari Aster e Joaquin Phoenix farà squadra nel 2023 con Beau Is Afraid. Precedentemente noto come Disappointment Blvd, questo nuovo film è l’ultimo di Ari Aster, il regista dei recenti successi horror Hereditary – Le radici del male e Midsommar – Il villaggio dei dannati.

Il film è descritto come una storia da incubo che si snoda nell’arco di decenni nella vita di un imprenditore di successo. Joaquin Phoenix è il protagonista del film horror dopo aver vinto l’Oscar per Joker. Dovrebbe ripercorrere le orme di Toni Collette e Florence Pugh, che hanno regalato performance memorabili come protagonisti dei film di Aster. Beau Is Afraid non ha una data di uscita ufficiale, ma la A24 prevede il debutto nel 2023.

Argylle

Henry Cavill è il protagonista di un nuovo film di spionaggio del regista Matthew Vaughn, Argylle previsto per il 2023. Il film è basato sul romanzo inedito di Elly Conway e riporta sia Cavill che Vaughn al genere dei film di spionaggio. Vaughn ha lasciato il segno in questo genere con i film di Kingsman, mentre Cavill ha precedentemente recitato in Operazione U.N.C.L.E.

Il film presenta un incredibile cast corale che comprende Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Bryce Dallas Howard, John Cena, Sam Rockwell, Dua Lipa, Catherine O’Hara e Ariana DeBose. Argylle non ha ancora una data di uscita ufficiale per il 2023 su Apple TV+, ma potrebbe rappresentare un nuovo franchise per Henry Cavill dopo l’uscita di scena in Superman.

Renfield

La Universal tornerà nel regno dei Mostri nel 2023 con Renfield, un film dedicato allo scagnozzo di Dracula. Nicholas Hoult interpreta Renfield, mentre Nicolas Cage veste i panni di Dracula. Renfield nasce dal regista di The LEGO Batman Movie Chris McKay e da un’idea originale del creatore di Invincible e The Walking Dead Robert Kirkman.

Il film presenta un divertente cast di supporto attorno al Dracula di Hoult con Cage, tra cui Awkwafina e Ben Schwartz. Seguendo Renfield nel suo tentativo di abbandonare il lavoro al servizio di Dracula per inseguire l’amore, la commedia horror potrebbe essere un successo sorprendente quando uscirà nelle sale il 27 aprile 2023.

Scream 6

Il 2022 ha segnato il ritorno del franchise di Scream, e il 2023 continua a incutere terrore con Ghost Face: Scream è in arrivo. I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett tornano dopo aver riportato in auge con successo la serie l’anno scorso, mentre Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown riprendono il loro ruolo dal cast di Scream 5.

Anche se Neve Campbell non tornerà per Scream 6, le veterane del franchise, Gale Weathers di Courtney Cox e Kirby Reed di Hayden Panettiere, faranno il loro ritorno. Ci sono anche nuove entusiasmanti aggiunte con Samara Weaving e Tony Revolori, mentre l’ambientazione della storia si sposta a New York. L’uscita di Scream 6 è prevista per il 9 marzo 2023.

La sirenetta

Il prossimo remake live-action della Disney è il nuovo film della Sirenetta con Halle Bailey nel ruolo di Ariel. Il film è stato realizzato dal regista di Il ritorno di Mary Poppins, Rob Marshall e include nuove canzoni di Alan Menken e Lin-Manuel Miranda. Mentre l’Ariel interpretata da Halle Bailey è la protagonista de La Sirenetta, il remake live-action vede la presenza di Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, Javier Bardem in quello di Re Tritone, Daveed Diggs in quello di Sebastian, Jacob Tremblay in quello di Flounder, Awkwafina in quello di Scuttle e Jonah Hauer-King in quello del Principe Eric. Il film ha il potenziale per essere una svolta epocale per la Bailey, grazie alla sua incredibile voce. La Sirenetta uscirà il 24 maggio 2023.

Transformers – Il risveglio

Il franchise dei Transformers torna nel 2023 con l’atteso adattamento della saga di Beast Wars. Il film vedrà ancora una volta la presenza dei noti Autobot Optimus Prime e Bumblebee, ma Transformers – Il risveglio introduce anche Optimus Primal e altri Maximals, oltre ai Terrorcons e ai Predacons.

Il settimo film è ambientato negli anni ’90, anni prima dei film di Michael Bay. Presenta anche un nuovo cast di personaggi umani guidati da Anthony Ramos e Dominique Fishback. Transformers – Il risveglio è diretto da Steven Caple Jr. di Creed II e sembra avere tutta l’azione di Beast Wars che i fan possono sperare. Il film uscirà il 23 giugno 2023.

65

65 è un film attesissimo nel 2023, prodotto da Scott Beck e Bryan Woods, gli stessi sceneggiatori del primo film A Quiet Place. La pellicola vede protagonista Adam Driver nei panni di un astronauta che si schianta su una Terra preistorica e deve combattere contro i dinosauri per sopravvivere.

Il film horror originale vede nel cast anche Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, con la Greenblatt che interpreta un passeggero sopravvissuto della navicella di Driver. Il film di Adam Driver, 65 si presenta come un nuovo potenziale franchise che utilizza correttamente i dinosauri come creature terrificanti. La Sony distribuirà il film nelle sale il 10 marzo 2023.

Aquaman e il regno perduto

Jason Momoa torna per quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione come Aquaman in Aquaman e il Regno Perduto. Il sequel di James Wan ha subito diversi ritardi, con conseguenti difficoltà a livello creativo. Aquaman 2 racconta di Arthur Curry e Ocean Master (Patrick Wilson) durante un inaspettato lavoro di squadra, mentre tornano anche Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), Re Nereus (Dolph Lundgren), Atlanna (Nicole Kidman) e Tom Curry (Temuera Morrison).

Nel film è previsto un cameo di Ben Affleck o Michael Keaton nel ruolo di Batman, mentre il ritorno di Amber Heard nel ruolo di Mera potrebbe essere ridimensionato o addirittura tagliato. Aquaman 2 uscirà il 17 marzo 2023 e sarà l’ultimo film realizzato sotto il vecchio regime della DC.