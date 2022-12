Indiana Jones 5, il regista rompe il silenzio sulla questione del finale cambiato e in lavorazione

James Mangold smentisce le voci secondo cui Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarebbe in fase di rifacimento del finale e offre un aggiornamento sullo stato del film.

Il regista di Indiana Jones e il quadrante del destino James Mangold smentisce le voci secondo cui il finale del film sarebbe in fase di rimontaggio. Dopo aver interpretato per la prima volta il personaggio ne I predatori dell’arca perduta del 1981, Harrison Ford appenderà al chiodo il borsalino e la frusta nel prossimo capitolo di Mangold che subentra al regista originale del franchise Stephen Spielberg per Indiana Jones e il quadrante del destino, anche se Spielberg rimane a bordo come produttore esecutivo.

La trama del film non è ancora stata resa nota, ma si prevede che seguirà Jones mentre affronta ancora una volta i nazisti, questa volta nel 1969 con lo sfondo della corsa allo spazio.

Dopo che i commenti del compositore John Williams avevano suggerito che si stava girando un nuovo finale di Indiana Jones 5, Mangold ha confermato su Twitter che non si trattava affatto cambiare il finale. Non è chiaro se Williams si sia semplicemente sbagliato o se i suoi commenti siano stati male interpretati, ma il regista afferma che il film è ormai “finito al 99%”.

Come Il Quadrante del Destino può risolvere il finale di Indiana Jones

Essendo l’ultima volta che Ford interpreta l’iconico archeologo, c’è molta pressione su Indiana Jones e il Quadrante del Destino affinché il finale del personaggio sia perfetto. Il primo trailer del film ha già lasciato intendere che il tono dell’avventura potrebbe essere più in linea con il terzo film del franchise, con dosi uguali di azione, umorismo e sentimento.

Indiana Jones e l’ultima crociata si conclude con il personaggio di Ford che si allontana verso il tramonto insieme all’Henry Jones Sr. di Sean Connery, al Marcus Brody di Denholm Elliot e al Sallah di John Rhys-Davies, un’ultima scena appropriata per l’eroe dopo tante avventure. Anche se è improbabile che il prossimo film di Mangled presenti questo scenario esatto, l’essenza della scena può rimanere la stessa, con Indy che alla fine si guadagna un lieto fine.

Naturalmente, dato che il prossimo film sarà caratterizzato da una versione molto più vecchia dell’eroe, potrebbe anche ispirarsi al suo predecessore. Il quarto film del franchise, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, si è rivelato molto controverso per i fan alla sua uscita nel 2008, ma ha probabilmente dato all’Indy un finale forte.

Dopo essersi incontrati per la prima volta ne I predatori dell’arca perduta, la Marion Ravenwood di Karen Allen torna nel quarto film e l’avventura si conclude con il matrimonio tra i due personaggi. La Allen non ha rivelato se tornerà per Indiana Jones 5, ma potrebbe essere opportuno affermare che il protagonista sia ancora felicemente sposato e che, quando i suoi giorni di avventure saranno finiti, avrà qualcuno da cui tornare a casa.

Resta da vedere come Mangold congederà l’iconico personaggio, ma sembra improbabile che si concluda con la morte di Indy. L’uccisione dell’eroe di Ford probabilmente non si adatterebbe al tono complessivo del franchise, con ogni capitolo che generalmente termina con una nota edificante per mantenere vivo lo spirito dell’avventura.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino ha probabilmente in serbo una serie di eccitanti sorprese per i fan, ma, sfortunatamente, la una data di uscita è ancora lontana, quasi 7 mesi. Il pubblico dovrà aspettare ancora a lungo prima che le domande trovino risposta.