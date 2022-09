Harrison Ford conferma che Indiana Jones 5 sarà il suo addio finale alla saga

Durante il D23 Expo, la leggenda dello schermo Harrison Ford ha dichiarato che Indiana Jones 5 sarà sicuramente la sua ultima volta con il famoso borsalino.

La leggenda del cinema Harrison Ford ha confermato che Indiana Jones 5 sarà la sua ultima volta nel ruolo che gli ha portato tanta fama e successo. Ford ha indossato per la prima volta l’iconico borsalino di Indy nel film I predatori dell’arca perduta del 1981, per poi riprendere il ruolo in Il tempio maledetto del 1984, L’ultima crociata del 1989 e Il regno del teschio di cristallo del 2008.

Si parlava di un potenziale Indiana Jones 5 già prima dell’uscita del film del 2008, ma i progressi si sono arenati fino alla vendita della Lucasfilm alla Disney nel 2012. Sotto la nuova proprietà, la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha annunciato ufficialmente la realizzazione di un quinto film già nel 2015.

Nonostante l’annuncio, ci sono voluti altri anni e una serie di cambiamenti dietro le quinte prima che le riprese iniziassero ufficialmente nel giugno dello scorso anno. Oltre a passare attraverso diverse versioni della sceneggiatura e a cambiare regolarmente sceneggiatore, il regista originale Steven Spielberg si è allontanato dalla direzione del progetto nel febbraio 2020.

Tre mesi dopo, il regista di Logan, James Mangold, è stato chiamato a sostituirlo ed è stata intrapresa un’altra serie di riscritture, dopo una lunga serie di ritardi e interruzioni dovute alla pandemia COVID, il film è attualmente previsto per il 30 giugno del prossimo anno.

Durante il D23 Expo di quest’anno, Ford è salito sul palco per confermare ai presenti ciò che molti hanno sempre sospettato, ovvero che questa ultima uscita nei panni del famoso archeologo con la frusta sarà anche l’ultima. Durante il panel della Lucasfilm, Ford ha presentato un filmato dell’imminente avventura di Indiana Jones e ha ironizzato sul fatto che la sua carriera nel ruolo preferito dai fan sarebbe finita.

Senza lasciare dubbi sulle sue intenzioni, il famoso attore ottantenne ironizzato dicendo: “È finita! Non cascherò più”.

Data l’età di Ford e le esigenze fisiche del ruolo, questa notizia non è particolarmente sorprendente per i fan dell’attore, l’anno scorso è stato riferito che Ford ha subito un infortunio alla spalla mentre provava una sequenza di combattimento nel nuovo film, e prima ancora si è rotto una gamba durante le riprese di Star Wars: Il risveglio della Forza.

Il tipo di pressione fisica che Ford ha probabilmente dovuto sopportare nel corso della produzione sarebbe stata impegnativa per un attore della metà della sua età, per non parlare di uno che ha ricoperto il ruolo per oltre 40 anni.

Resta tuttavia da chiedersi se il personaggio di Indiana Jones chiuderà definitivamente il suo arco narrativo una volta che Ford avrà terminato la sua carriera. Quando la Disney ha acquistato la Lucasfilm, l’ex amministratore delegato Bob Iger ha lasciato intendere che il pubblico avrebbe visto molto di più del personaggio in futuro, anche se Kathleen Kennedy della Lucasfilm ha recentemente dichiarato che “non farebbero mai Indiana Jones senza Harrison Ford”.

Nel frattempo, anche Chris Pratt di Guardiani della Galassia ha smentito le voci che lo volevano come potenziale sostituto. Indipendentemente dal futuro di Indy, quando Indiana Jones 5 arriverà finalmente nelle sale l’anno prossimo, segnerà la fine di un’era nella storia del cinema.