Oppenheimer, il nuovo trailer del film di Nolan svela la realizzazione della famigerata bomba

Arriva il trailer ufficiale di Opphenheimer, che rivela la creazione da parte di Cillian Murphy della famigerata bomba della storia nel prossimo biopic di Christopher Nolan.

Cillian Murphy realizza una delle bombe più famose della storia nel trailer ufficiale di Oppenheimer. Il film, diretto dallo sceneggiatore e regista Christopher Nolan, racconta la vita dell’omonimo fisico teorico e il suo coinvolgimento nel Progetto Manhattan presso il Laboratorio di Los Alamos, che avrebbe dato vita alla bomba atomica.

Cillian Murphy guida il cast stellare di Oppenheimer nel ruolo del protagonista insieme a Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Kenneth Branagh, David Dastmalchian, Gary Oldman e Casey Affleck, per citarne solo alcuni.

In vista del nuovo anno, Universal Pictures ha rivelato il trailer ufficiale di Oppenheimer, il video rivela il primo sguardo completo al prossimo biopic di Nolan, ovvero la creazione della famigerata bomba atomica e il fisico protagonista Cillian Murphy che lotta per venire a patti con l’arma di distruzione che ha creato.

Tutto quello che il trailer di Oppenheimer ci dice sul film di Nolan

Sebbene il trailer mantenga nascosta gran parte dell’azione vera e propria del film, uno degli elementi più interessanti è la presentazione della storia. I precedenti trailer e le immagini rilasciate per il film indicavano che il biopic sarebbe stato in bianco e nero, un formato che il pubblico era curioso di vedere esplorato dal candidato all’Oscar, soprattutto se si considera che sono passati più di 20 anni da quando ha affrontato questo stile con Memento del 2000.

Tuttavia, proprio come il thriller guidato da Guy Pearce, Oppenheimer sembra essere una miscela di immagini a colori e in bianco e nero, anche se al momento non si sa se manterrà la stessa formula per i flashback.

Un altro aspetto intrigante del trailer è l’enorme livello di effetti reali che Nolan sta utilizzando per esplorare la storia del padre della bomba atomica. Come per i suoi lavori precedenti, Nolan ha cercato di utilizzare pochissima CGI per creare molte delle sequenze esplosive del film, in particolare quella del test nucleare Trinity, che ha descritto come una delle più impegnative della sua carriera da ricreare solo con effetti manuali.

Sebbene il trailer di Oppenheimer tenga perlopiù nascosto il suddetto test nucleare, offre alcuni scorci della rivoluzionaria esplosione e delle varie sequenze che precedono il grande lancio, per tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’uscita del film.

Uno dei punti di forza del video di Oppenheimer è il cast stellare del film, in gran parte ancora non rivelato. Sebbene il trailer mostri per la prima volta Jack Quaid di The Boys nel ruolo del fisico Richard Feynman, Damon in quello del tenente generale Leslie Groves e Josh Peck in quello del fisico Kenneth Bainbridge, continua a tenere nascosti, tra gli altri, Kitty Oppenheimer della Blunt, l’uomo d’affari Lewis Strauss interpretato da Downey Jr. e il medico/psichiatra Jean Tatlock, interpretato dalla Pugh, il che è sorprendente se si considera il loro ruolo chiave nella storia del film.

Solo il tempo ci dirà quando il pubblico potrà vedere per la prima volta il resto dell’ensemble di star che precede l’uscita di Oppenheimer, prevista per il 21 luglio.