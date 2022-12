Gen V, il prima trailer dello spin-off di The Boys rivela un’università intrisa di sangue

Benvenuti alla Godolkin University, lo scenario della prossima serie spinoff di Eric Kripke, Gen V.

Durante il panel di Prime Video al CCXP, lo studio ha rivelato il primo trailer della nuova serie ambientata nell’universo di The Boys e, come previsto, sarà altrettanto strano e sanguinolento quanto sperato. Qualche mese fa l’account social media della Vought International ha condiviso uno sguardo all’interno dell'”ambiente confortevole” creato per la prossima generazione di eroi, ma il trailer rivela molto di più su ciò che riguarda questa serie spinoff.

Sulle note di “I’m Gonna Do My Thing” dei Royal Deluxe, il primo trailer di Gen V mostra la crudeltà e la gloria di essere iscritti alla scuola universitaria della Vought International: la Godolkin University School of Crimefighting. La serie esplorerà le vite dei Super in preda agli ormoni e alla competizione, mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e mentali, gareggiando per ottenere il titolo di migliore della scuola. A chi non piace una bella situazione di lotta alla Hunger Games con fantocci assassini?

Il cast comprende Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. E, in base al trailer, sembra che i fan di The Boys vedranno alcuni volti familiari, tra cui Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne.

Il video ha anche rivelato che Clancy Brown, Alexander Calvert e Jason Ritter si sono uniti alla serie sviluppata da Craig Rosenberg, con Michele Fazekas e Tara Butters come co-showrunner. Kripke e Rosenberg sono produttori esecutivi insieme a Fazekas, Butters, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr.

Gen V non è l’unico spinoff che i fan di The Boys dovranno attendere con ansia: Seth Rogen ha recentemente dichiarato che la serie antologica animata ultraviolenta The Boys Presents: Diabolical, potrebbe ottenere il rinnovo per una seconda stagione su Prime Video.

Cosa sappiamo della quarta stagione di The Boys

La produzione della quarta stagione di The Boys è in corso a Toronto e il cast diventa sempre più impressionante a ogni nuovo annuncio. All’inizio della settimana è stato annunciato il ritorno di Simon Pegg nel ruolo dell’anziano Hugh Campbell e l’ingresso di Rosemarie Dewitt nel ruolo della moglie, oltre a Rob Benedict ed Elliot Knight.

Si uniscono al cast principale Jack Quaid, Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone e Karen Fukuhara. La quarta stagione ha anche aggiunto due nuovi “supereroi” al cast, con Susan Heyward e Valorie Curry che si uniscono rispettivamente a Sister Sage e Firecracker.