Mercoledì, analisi completa del ballo diventato già iconico di Jenna Ortega

Jenna Ortega ha incarnato Mercoledì Addams nella serie Netflix, anche grazie al suo iconico ballo al Rave’N: ecco un resoconto completo del ballo.

L’iconico ballo di Jenna Ortega in Mercoledì ha un’importanza enorme per il personaggio principale, più di quanto non si pensasse all’inizio: scopriamo la spiegazione completa del ballo.

Mercoledì ha battuto i record di Netflix negli ultimi tempi, superando Stranger Things come il più grande show in lingua inglese di Netflix, grazie soprattutto all’impegno di Mercoledì sul classico di culto. La serie racconta una nuova storia di Mercoledì della Famiglia Addams, seguendola da adolescente costretta a frequentare il collegio Nevermore, dove vivono altri emarginati con poteri soprannaturali, come lei.

Mercoledì sarà anche una storia completamente nuova, ma ci sono molti Easter eggs tratti dai cartoni animati, dagli spettacoli e dai film della Famiglia Addams che l’hanno resa un classico cult. Una parte importante è rappresentata dal ballo.

L’iconico ballo di Mercoledì ha luogo nel quarto episodio, quando la Nevermore organizza l’annuale Rave’N, sebbene avesse inizialmente rinunciato ad andarci per sorvegliare la grotta di Hyde con Eugene (Moosa Mostafa), Mano (Victor Dorobantu) la incastra di nascosto per andarci con Tyler (Hunter Doohan), verso il quale nutre un certo interesse emotivo.

La giovane partecipa al Rave’N Dance con riluttanza, ma quando Tyler le chiede di ballare, si esibisce in una danza insolitamente gotica su “Goo Goo Muck” dei The Cramps, una delle tante canzoni della prima stagione di Mercoledì. Gli altri studenti della Nevermore sono inizialmente scioccati dall’improvvisa performance, ma ben presto tutti apprezzano l’esibizione per la sua personalità e abilità.

Chi ha coreografato il ballo di Jenna Ortega in Mercoledì?

Il ballo di Jenna Ortegaè stato coreografato completamente da lei, ispirandosi ai club goth degli anni ’80 e ai precedenti film della Famiglia Addams. La Ortega ha dichiarato di non essere una ballerina né una coreografa, e di essersi sentita piuttosto insicura nel ballare.

Inoltre, in un’intervista ha rivelato di aver conosciuto la canzone dei The Cramps solo una settimana prima delle riprese e di aver dovuto coreografare ed eseguire il ballo in quel momento, oltre a non sapere di essere affetta da COVID e di essersi ammalata durante le riprese. I risultati della coreografia della Ortega catturano perfettamente Mercoledì Addams e la sua natura eccentrica non fa che accrescere l’individualità della ragazza all’interno della serie.

Spiegate quali sono le influenze che Jenna Ortega ha tratto per il ballo

La Ortega ha completamente trasformato la sua vita per diventare davvero Mercoledì Addams, imparando a suonare il violoncello, a tirare di scherma e persino a studiare il tedesco. L’apprendimento della danza è stato un aspetto fondamentale per l’impegno della Ortega nel personaggio, ha usato molte ispirazioni per incarnare veramente il personaggio di Mercoledì mentre si esibiva nel ballo al Rave’N.

La Ortega ha raccontato che le mosse sono state ispirate dai balli nei club goth degli anni ’80, che erano davvero unici ed espressivi, simili alla personalità di Mercoledì. In un tweet spiega che le altre influenze dietro i passi di danza di includono “Siouxsie Sioux, Rich Man’s Frug di Bob Fosse, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant”, così come i filmati d’archivio dei goth che ballavano nei club negli anni ’80.

Ortega ha utilizzato queste ispirazioni in Mercoledì per adattarsi allo stile gotico del personaggio, enfatizzato ancora di più dall’abito in nero caratteristico del Rave’N a tema interamente bianco. La Ortega si è persino ispirata a vecchi adattamenti de La famiglia Addams, tra cui la Mercoledì Addams di Lisa Loring e il Gomez di John Astin della sitcom del 1964.

Spiegazione delle mosse più importanti del ballo di Mercoledì

Alcuni tweet sottolineano che la mossa della Ortega, in cui le braccia la incorniciano, sono un omaggio a una mossa che Astin faceva nel ruolo di Gomez, un personaggio molto esuberante. Ortega replica perfettamente questa mossa utilizzando il portamento che sia Mercoledì sia Gomez hanno come personaggi.

Anche il momento in cui Mercoledì getta le braccia dietro di sé mentre si muove è perfettamente ispirato alla Mercoledì interpretata dalla Loring, la quale insegna a Lurch (Ted Cassidy) a ballare e gli mostra il movimento. Nonostante gli elogi del pubblico, il ballo è stato criticato da alcuni spettatori perché troppo strano.

Tuttavia, l’inclusione di queste mosse tratte dalla vecchia sitcom La famiglia Addams non fa che dimostrare quanto il pubblico contemporaneo non abbia capito il senso del ballo. Utilizzando mosse specifiche di diverse versioni del personaggio, la Ortega ha solo enfatizzato la presenza fisica unica di Mercoledì che la rende così accattivante.

Inoltre, l’utilizzo di mosse tratte da diverse versioni di Mercoledì Addams ne consolida la personalità, dimostrando che, sebbene il personaggio esplori un periodo relativamente sconosciuto della vita di Mercoledì, i suoi tratti caratteriali unici e la sua eccentricità rimangono invariati.

Perché la danza di Jenna Ortega in Mercoledì è così importante

La Ortega è stata elogiata per molteplici aspetti in Mercoledì, e la sua capacità di incarnare il personaggio gotico è di per sé una parte importante, ma la danza della Ortega, nello specifico, risulta molto importante. In primo luogo, dimostra una grande dedizione al personaggio da parte della Ortega, compreso il fatto di non aver mai sbattuto le palpebre durante le riprese.

Gli adattamenti di classici cult possono spesso essere criticati perché non sono in grado di portare avanti la storia ad un livello elevato. Tuttavia, la dedizione della Ortega nel comprendere e diventare Mercoledì, come dimostrato dalla coreografia e dall’esecuzione della sua danza, ha fatto sì che il personaggio potesse continuare con successo la storia della Famiglia Addams.

Questa dedizione è stata rafforzata dalla volontà della Ortega a cambiare persino la sua postura nella vita di tutti i giorni. Il ballo è la più grande dimostrazione di come la dedizione le abbia permesso di diventare la perfetta erede di Mercoledì Addams e di catturare la personalità unica e molto gotica della stessa.

Il ballo ha rappresentato anche un momento importante per il suo personaggio nella trama della serie, Mercoledì non voleva partecipare al Rave’N (né frequentare la Nevermore Academy, piena di reietti) e si è presentata, senza sorpresa, completamente vestita di nero, facendola spiccare rispetto al tema del bianco della festa. La Ortega afferma di essersi sentita insicura nell’eseguire il ballo, ma la sicurezza della sua esibizione cattura perfettamente il punto di vista di Mercoledì sulla vita.

Mercoledì si è distinta alla Nevermore, ma non è mai stata vulnerabile; l’esecuzione del ballo cambia questo aspetto e la rende vulnerabile per la prima volta di fronte ai suoi coetanei. Tuttavia, nel vero stile di Mercoledì Addams, non le importava cosa gli altri avrebbero pensato di lei e si è assicurata che lo sappiano, accetta ciò che è, sia che si tratti di dichiarare apertamente la propria identità.

Tuttavia, al Rave’N, Mercoledì ha mostrato chi è attraverso la danza, può guardare a certe situazioni con disprezzo, compresi i suoi problematici interessi amorosi della prima stagione, e l’ambiente sociale del Rave’N potrebbe essere uno di questi, ma il suo ballo mostra gli strati del personaggio e le importanti influenze che la Ortega ha esercitato quando è diventata il personaggio principale di Mercoledì.