Gli 8 migliori thriller da guardare se ti piace la serie The Watcher

Da quando è approdata su Netflix il 13 ottobre scorso, “The Watcher”, l’ultima serie di Ryan Murphy e Ian Brennan, ha lasciato un’ottima impressione su molti suoi spettatori.

Se anche fra di voi ci sono fan che hanno apprezzato The Watcher, ecco una lista di film (e miniserie) che potrebbero fornirvi le stesse sensazioni provate guardano il prodotto Netlfix. Questi thriller condividono temi e un’atmosfera di suspense simile a quella della serie, e alcuni addirittura presentano lo stesso talento dietro la telecamera.

Da “Attrazione fatale” a “The ring”, i fan della serie possono godersi questi film imperdibili del genere thriller.

The Assassination of Gianni Versace (2018)

Ryan Murphy non è estraneo al genere criminale, come la sua serie antologica intitolata “American Crime Story” può attestare. Nella seconda stagione, “L’assassinio di Gianni Versace”, si trattano, da come si può intuire, le vicende attorno all’ assassino del leggendario stilista. Non solo The Watcher e questa miniserie condividono un co-creatore, ovvero Murphy, ma entrambi si occupano di temi di stalking (con Cunanan che cerca ossessivamente l’amicizia di Versace prima di ucciderlo).

Entrambe le serie funzionano su una premessa simile, ma da diversi punti di vista; una dal punto di vista di uno stalker, mentre l’altra da quella della vittima.

Cape Fear – Il promontorio della paura (1991)

Martin Scorsese è un genio del cinema, lo sappiamo, e con Cape Fear ha dimostrato di essere più che capace di creare un thriller psicologico pieno di suspense. La storia segue l’avvocato Sam Bowden (Nick Nolte), che si trova con la sua famiglia perseguitato da un ex cliente che lo incolpa per aver rovinato la sua vita.

Cape Fear, come The Watcher, appartiene a una zona grigia tra horror e thriller, dove il personaggio più approfondito è “il cattivo” quasi al punto di oscurare l’eroe. Menzione d’onore ad un Robert De Niro davvero terrificante in questa pellicola, come in pochi suoi altri film.

Attrazione Fatale (1987)

La protagonista di questa pellicola è l’affascinante Alex Forrest, la quale intreccia una relazione con il suo avvocato Dan Gallagher, quest’ultimo però si convince che sia più di una semplice avventura. Questa premessa, insieme alle grandi performance di Glenn Close e Michael Douglas, ha reso “Attrazione fatale” un grande successo, dando il via a un filone stalker-thriller alla fine degli anni ’80. Oltre alla trama principale, “Attrazione fatale” condivide con The Watcher un focus sulla famiglia e su come lo stalking possa disturbare la tranquillità della vita domestica.

The Gift (2015)

Il film d’esordio dell’attore-regista Joel Edgerton, The Gift, racconta la storia di Simon (Jason Bateman) e Robyn (Rebecca Hall), che tornano nella loro città natale per poi ritrovarsi perseguitati da un vecchio compagno di classe. Prodotto con un piccolo budget, il film ha incassato oltre 58 milioni di dollari.

Tema simile ma diversa messa in scena rispetto a “the Watcher”, i fan dello show infatti noteranno che qui lo stile della serie di Ryan Murphy contrasta nettamente con la tristezza del film,” the Gift” è una storia dove nessuno se ne va felice, nemmeno quelli che hanno vinto.

I Saw The Devil (2010)

I Saw the Devil è un thriller di vendetta coreano in cui un agente del governo si impegna nell’inseguimento spietato di un serial killer che ha brutalmente ucciso la sua fidanzata, una storia brutale di un uomo spinto agli estremi. Questo film a guadagnato un consenso diffuso, grazie ai suoi personaggi ben scritti e alla trama abile nel non cedere al melodramma.

“I saw the devil” può non sembrare molto simile The Watcher a prima vista, In particolare, il film inverte la solita dinamica del thriller stalker, con l’eroe che perseguita un cattivo assolutamente depravato, che gli spettatori non vedono l’ora di vedere ottenere al primo la sua vendetta, ma se siete amanti della serie netflix amerete di sicuro anche questo film.

Red Eye (2005)

Wes Craven è uno dei maestri del cinema dell’orrore e questa storia di un direttore d’albergo in balia di un terrorista su un volo notturno ne è proprio la conferma. Red Eye non è uno dei film più spaventosi di Craven, vero, ma è un thriller efficace dove emerge tutta la bravura del suo cast stellato stipato in un ambiente claustrofobico.

It Follows (2015)

Gli anni 2010 e ’20 hanno visto un boom per l’horror indie, ma poche film di quest’onda sono stati così riusciti come questo. Un film horror soprannaturale, pieno di metafore e allegorie, e con grande successo sulla critica, tanto da guadagnarsi il titolo di “Cult horror”, grazie alla sua atmosfera raccapricciante e l’esecuzione altamente originale. “It Follows” infonde costantemente al pubblico un senso di terrore e condanna, un prodotto cupo e terrificante in ogni suo aspetto.

The Ring (2002)

ll remake americano dell’amato classico horror, The Ring è ancora uno degli horror più amati e lodati anche 20 anni dopo, considerato uno dei pilastri del genere, inoltre il film vanta anche il fatto di essere stato anche il primo ruolo da protagonista per Naomi Watts.

La trama della versione americana è in gran parte invariata rispetto all’originale, a partire da un giornalista che indaga su una videocassetta che apparentemente manda qualsiasi spettatore che la guarda ad una precoce dipartita, e la suspense dell’intero film si costruisce solo da lì, in particolare da tutti gli elementi soprannaturali messi in gioco durante il film, compresa la spaventosa Samara, entrano in scena.