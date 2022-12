Guardiani della Galassia Holiday Special, la Marvel ha già stabilito il destino del braccio di Bucky

Lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia contiene una sorprendente rivelazione sul braccio di Bucky Barnes, anche se la Marvel ha già mostrato quale sarà la sua sorte.

(*Attenzione: Contiene SPOILER per Guardiani della Galassia Holiday Special*)

Rocket Raccoon riceve il braccio di Bucky Barnes come regalo di Natale nello speciale dei Guardiani della Galassia, ma la Marvel ha già confermato il destino dell’arto. Quando Bucky e Rocket si sono incontrati per la prima volta in Avengers: Infinity War, il secondo ha chiaramente ammirato le armi del primo, chiedendogli di comprare la sua mitragliatrice e poi il suo braccio. All’epoca sembrava uno scherzo da niente, ma ora solleva alcuni grandi interrogativi sull’MCU e su cosa accadrà a Bucky in futuro.

Il braccio di Bucky donato da Nebula a Rocket nello speciale natalizio di Guardiani della Galassia è un divertente finale per la gag di Infinity War, ma altrettanto misterioso. Come ha fatto Nebula a mettere le mani sul braccio di Bucky? Cosa significa per Bucky stesso?

La prima domanda potrebbe essere approfondita nel futuro del MCU, anche se James Gunn ha detto che Nebula ha preso il regalo per Rocket andando sulla Terra e strappando il braccio di Bucky dal suo corpo (il che non è esattamente strano per il personaggio). Per quanto riguarda il secondo punto, non dovrebbe esserci un grande impatto sull’ex Soldato d’Inverno. Come si vede nella concept art di Thunderbolts, il braccio di Bucky è ancora attaccato al suo corpo nella Fase 5 del MCU.

Il braccio di Bucky sarà presente nella storia dei Thunderbolts?

Il braccio di Bucky potrebbe entrare nella storia dei Thunderbolts, ma presumibilmente solo per un breve periodo, come ad esempio un rapido riferimento al fatto che ne ha uno nuovo oppure facendo una battuta su ciò che è successo con Nebula.

Il ruolo di Bucky nella squadra dei Thunderbolts del MCU presuppone quasi certamente che abbia il braccio di Vibranio, poiché è una delle sue armi più potenti e contribuisce a renderlo una parte fondamentale della formazione. Potrebbe emergere che Nebula possiede una replica, ma anche se la versione di Gunn degli eventi è canonica, è difficile immaginare Bucky senza il suo braccio e potrebbe averne uno sostitutivo (o Rocket potrebbe restituirglielo).

La Fase 4 ha rivelato che il braccio di Bucky ha delle importanti debolezze

Il braccio di Bucky è stato sorprendentemente importante nella Fase 4 della Marvel, soprattutto per quanto riguarda il suo ruolo in Falcon and the Winter Soldier. Lo show Disney+ ha dimostrato quanto sia forte e prezioso, in quanto il braccio di Bucky potenzia le sue abilità e ne conferisce altre, come la stessa capacità non solo di assorbire gli urti, ma anche di ritorcerli contro l’avversario, come accade con l’armatura di Pantera Nera di T’Challa.

Tuttavia, il braccio presenta anche alcuni punti deboli. John Walker ha causato il malfunzionamento del braccio lanciandolo contro dei cavi energetici, confermando che le scariche elettriche possono danneggiarlo; inoltre è stato rivelato che Bucky è mancino, il che significa che il suo braccio non è il lato più forte del suo corpo.

Inoltre, esiste un dispositivo di sicurezza incorporato dai wakandiani, che consente ad Ayo di sganciarlo molto rapidamente. Con queste debolezze, è ancora più plausibile che Nebula possa aver strappato il braccio di Bucky, dato che non è certo privo di difetti. È anche interessante collegare le due cose, dato che il corpo di Nebula presenta molti miglioramenti cibernetici che le permettono di prendere il braccio di Bucky.

Lo Speciale di Guardiani della Galassia per le Feste, quindi, è un’ulteriore e divertente conclusione dell’esplorazione del braccio di Bucky nella Fase 4, ma Thunderbolts nella Fase 5 non solo dovrebbe ripristinarlo, ma anche continuare a mostrare quanto sia davvero potente.