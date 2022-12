Empire of Light, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Empire of Light del regista Sam Mendes, interpretato da Olivia Colman.

Empire of Light, il titolo del nuovo film di Sam Mendes, rappresenta semplicemente un cinema e la sala d’epoca al centro dell’imminente dramma è il Dreamland Cinema di Margate, sull’isola di Thanet, nel Kent, in Inghilterra, che è stato ribattezzato come set per diventare il luogo di finzione dell’Empire.

Per ottenere un risultato ottimale, i registi hanno trasformato la strada principale del lungomare di Margate, la spiaggia, la città vecchia, Cliftonville e il Darcy’s Café, riportandoli all’aspetto che avevano nei primi anni ’80, dando al film un impatto promettente.

Il nono film di Mendes come regista, e il secondo come sceneggiatore, è molto lontano dalle sue opere dedicate alla serie di James Bond (Skyfall, Spectre) e dall’ambiziosa epopea della Prima Guerra Mondiale, 1917, poiché Empire of Light propone una storia più personale e umana. Si tratta di una seducente lettera d’amore al cinema, vista attraverso gli occhi di alcuni personaggi solitari che lavorano nell’affascinante Empire sul mare nel 1981, quando la Gran Bretagna di Margaret Thatcher era in preda alla recessione, al razzismo e alle reali preoccupazioni esistenziali di persone quali i nostri protagonisti innamorati.

La trama di Empire of Light

La sinossi ufficiale del film recita, “Un dramma sul potere dei legami umani in tempi turbolenti, ambientato in una città balneare inglese nei primi anni ’80”.

Un punto di forza per un film che parla di amore per il cinema è la fotografia del direttore della fotografia Roger Deakins. Empire of Light è la quinta collaborazione tra Deakins, che ha lavorato con tutti i maggiori registi, da Martin Scorsese ai fratelli Coen, e Mendes, dopo Jarhead (2005), Revolutionary Road (2008), Skyfall (2012) e 1917 (2019), che è valso a Deakins il suo secondo Oscar dopo il primo vinto per Blade Runner 2049 (2017) di Denis Villeneuve.

Ricreando il paesaggio cinematografico dei primi anni ’80, Empire of Light fa riferimento a numerosi classici dell’epoca, come All That Jazz di Bob Fosse, The Blues Brothers di John Landis, Nessuno ci può fermare di Sidney Poitier, The Elephant Man di David Lynch e Dalle 9 alle 5… orario continuato di Colin Higgins.

Ma i film più importanti sono il dramma sulle Olimpiadi di Hugh Hudson, vincitore di un Oscar, Momenti di gloria, che viene presentato in anteprima nazionale all’Empire, e la profonda commedia di Hal Ashby, Oltre il giardino. Basato sull’acclamato romanzo del 1970 di Jerzy Kosiński, il classico di Peter Sellers è presentato nel finale del film, una scelta azzeccata visto che si tratta di un’opera molto influente che Mendes presenta come chiave di lettura.

Il cast di Empire of Light

Olivia Colman, vincitrice del premio Oscar per La favorita (2018) di Yorgos Lanthimos, interpreta la manager malconcia del teatro, Hilary, la quale ha una relazione non soddisfacente con il proprietario, il signor Ellis, interpretato da Colin Firth. La vita di Hilary cambia quando entra in scena un nuovo dipendente, un bigliettaio di nome Stephen, interpretato da Micheal Ward, con il quale si crea un legame.

L’ensemble di supporto comprende Toby Jones (Infamous, 1918 – I giorni del coraggio, First Cow), apparso con Olivia Colman anche in Il visionario mondo di Louis Wain nel 2021, nel ruolo dell’amabilmente irascibile proiezionista dell’Empire, Norman, e Tom Brooke e Hannah Onslow nei panni dei suoi assistenti Neil e Janine. Completano il cast Tanya Moodie, Crystal Clarke, Monica Dolan, Sara Stewart, Ron Cook e Justin Edwards in ruoli minori.

Durante un’intervista, il cinquantaseienne Mendes ha raccontato di aver lavorato con un cast di grande talento e di come hanno contribuito a creare i profili dei personaggi: “Una delle cose che capisci quando diventi un vecchio regista, è che se hai otto persone in un cast, sostanzialmente, hai altre otto idee presenti nella stanza con te e sarebbe una buona idea chiedere loro cosa ne pensano. Non ricordo, ma sicuramente ho fatto dei cambiamenti dopo aver provato con loro, aver parlato con loro… abbiamo parlato molto”.

Ward, vincitore del premio BAFTA Rising Star, ha anche raccontato del suo impegno nei confronti del proprio personaggio, Stephen, “Non si trattava più di recitare, ma di essere reale. Volevo offrire una performance davvero autentica, in modo che le persone nere che hanno vissuto quell’epoca potessero dire: ‘Sì, sono cose reali che abbiamo vissuto anche noi'”.

La colonna sonora del film è stata composta da Trent Reznor e Atticus Ross

Data di uscita

L’uscita di Empire of Light in italia è prevista per il 23 febbraio 2023. Il film è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival il 3 settembre e ha ottenuto recensioni contrastanti (45% Rotten Tomatometer). Tuttavia, l’interesse per la Colman, Mendes e l’affetto del pubblico per la pellicola potrebbero dare al film un po’ di sostegno al botteghino.

Sebbene il responso della critica sia stato finora discordante, Empire of Light ha un cast, una sceneggiatura e una descrizione attraenti. È un film da tenere d’occhio.