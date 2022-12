Élite 7, sta per tornare un volto familiare! Data di uscita, trama, trailer cast e tutto quello che sappiamo finora

È da poco uscita la sesta stagione di Elite e tra critiche positive e negative, ha comunque fatto il suo sporco lavoro, è stato un ennesimo successo per Netflix, adesso il pubblico chiede a gran voce la stagione 7 e sorpresa, sta per tornare un volto familiare!

È tempo di dare il benvenuto a nuovi volti (e a uno familiare) a Las Encinas, perché Élite è tornata per un’altra selvaggia stagione! La serie è tornata per la sua sesta stagione, e chiaramente Netflix sa quanto i fan non ne abbiano mai abbastanza, visto che ha già rinnovato la serie per la settima stagione. Molte cose sono già venute alla luce, quindi leggete attentamente questa notizia, assicuratevi che la vostra uniforme sia favolosa e preparatevi a qualsiasi evenienza.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla stagione 7 di Elité.

Élite tornerà davvero per un’altra stagione?

Netflix ha annunciato la grande notizia poche settimane prima dell’inizio della stagione 6, e ovviamente lo ha fatto nell’iconico stile di Élite. Non solo hanno rivelato la nuova stagione, ma hanno anche riunito l’intero nuovo cast per girare un simpatico video che mostra i nuovi volti. Un momento, ma chi è il “volto familiare” che sta per tornare?

Proprio così! Nemmeno la laurea riesce a tenere Omar lontano da tutti questi drammi. È stato annunciato che Omar Ayuso tornerà a vestire i panni di Omar Shanaa dopo aver lasciato la serie alla fine della quinta stagione. Anche se non possiamo ancora ipotizzare con esattezza il motivo del suo ritorno in Spagna, possiamo sicuramente aspettarci che sia coinvolto in qualche situazione difficile.

hay nuevas caras en #Élite7 👀 ojo a las sorpresas. meet the new faces joining #Elite7 👀 watch out for a surprise. pic.twitter.com/nrDiwwAzhe — EliteNetflix (@EliteNetflix) October 25, 2022

Di cosa parlerà la stagione 7 di Élite?

Élite riprenderà probabilmente dopo il grande finale della stagione 6, che ha visto un misterioso assassino arrivare a Las Encinas con una macchina a tutta velocità e sparare verso… non lo sappiamo ancora con certezza ma ovviamente ci sono molte ipotesi probabili. Quindi, sebbene non si sappia chi avesse in mano la pistola e chi sia stato ferito, ci sono diverse persone che potrebbero essere in cerca di vendetta, in base a quanto accaduto nella sesta stagione.

Netflix ha già iniziato le riprese di Elite 7?

Grazie al rinnovo anticipato, la produzione della nuova stagione è già iniziata! Il che è un’ottima notizia per tutti i fan della serie perché probabilmente si riuscirà ad avere in anticipo anche questa stagione, senza troppi tempi tempi morti tra una e l’altra, un vero record per Netflix, che solitamente non fa passare meno di un anno tra una produzione e l’altra.

Quando uscirà la stagione 7?

Nel 2022 abbiamo potuto vedere due nuove stagioni di Élite, grazie alla rapidità con cui la serie è stata distribuita, con soli sette mesi di distanza tra le due. Non essendoci ancora una data di uscita stabilita per la stagione 7, è un po’ più difficile stabilire con precisione quando potrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming, ma se seguirà un calendario simile a quelli precedenti, potrebbe arrivare tra la primavera e l’estate del 2023.

Abbiamo un trailer di Elite 7?

n questo momento non abbiamo ancora un vero e proprio trailer della settima stagione di Elite, se non il video di presentazione. Ma essendo già in produzione probabilmente non dovremo aspettare molto prima di poter dare una prima sbirciata al prossimo capitolo, dove molte delle domande cruciali sono rimasta in sospeso.