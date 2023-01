La nostra lista dei migliori film del 2022. Quali hai visto e quali ti sei perso?

Il 2022 si è appena concluso ed è quindi tempo di resoconti. Un anno che ha visto uscire molte pellicole attese e di successo, alcuni sequel o remake e che ha regalato anche qualche delusione. Abbiamo quindi riassunto i migliori film usciti nelle sale o in streaming in questo 2022.

Avatar: La Via dell’Acqua

Sequel attesto per 13 anni Avatar: la via della acqua non ha disatteso le aspettative e ha reso questa lunga attesa degna di essere vissuta. Sebbene le recensioni siano state contrastanti il film non ha lasciato nulla desiderare dal punto di vista visivo e, come il suo predecessore, si è rivelato un film fortunato al botteghino e ha settato nuovi standard per quanto riguarda la computer grafica.

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Sulla scia di 1917 il film tedesco diretto da Edward Berger ha saputo raccontare al meglio la vita in trincea dei soldati della Prima guerra mondiale e ha saputo trasportare il pubblico in quelle situazioni difficili e cariche di tensione. Sapendo trasmettere al meglio la tragicità della vita in trincea il film è sicuramente uno dei migliori prodotti offerti da Netflix nel corso del 2022.

Bones and All

Il nuovo film del regista italiano Luca Guadagnino vede Timothée Chatlamet e Taylor Russell coinvolti in una storia d’amore dalle tinte horror. Trattando il macabro tema del cannibalismo il film si inserisce nella tendenza dei film che cercano di innovare il genere horror scardinandone i dettami e cercando nuove vie di narrazione.

The Batman

Dopo il successo della trilogia targata Christopher Nolan c’erano grandi attese per il nuovo film sul supereroe DC Comics le quali sono state tutte rispettate dal The Batman di Matt Reeves. Interpretato da Robert Pattinson questa pellicola ha regalato la versione forse più umana del pipistrello di Gotham e la più fedele al fumetto non rinunciando però ad un film emozionante e mozzafiato.

Everything Everywhere All at once

Sicuramente la sorpresa di questo 2022 il film diretto da Daniels (pseudonimo di Daniel Kwan e Daniel Scheinert) e prodotto dalla A24 è un film audace ed innovativo. Con una trama ricca di colpi di scena e mai banale il film si è fatto notare sia dalla critica che dal pubblico venendo premiato ed ottenendo un grande successo nonostante sia un film rivolto più ad un pubblico di nicchia.

Nope

Diretto da Jordan Pelee, regista rivelazione del genere horror degli ultimi anni, il film racconta una strana storia di alieni e abduzioni. Mischiando elementi di Incontri ravvicinati del terzo tipo e dello Squalo di Spielberg Pelee conferma la sua bravura nella scrittura di sceneggiature sorprendenti ed innovative regalando una pellicola horror diversa dalle altre.

Glass Onion: Knives Out

Con il secondo capitolo del film il regista Ryan Johnson prova ancora una volta a cambiare ed innovare il genere del giallo con una scelta di storia e personaggi decisamente eccentrica e fuori dalle righe. Con Daniel Craig e Edward Norton tra i suoi protagonisti il film è arrivato direttamente in streaming su Netflix diventando subito tra i più visti di sempre sulla piattaforma.

Top Gun: Maverick

Sequel dell’iconico film degli anni ’80 Top Gun: Maverick ha riportato sul grande schermo il personaggio interpretato da Tom Cruise riuscendo a coniugare la nostalgia per il primo film e la necessità di raccontare qualcosa di nuovo. Tra scene d’azione mozzafiato e incredibili manovre aeree il film ha ripagato la lunga attesa di un sequel non deludendo di certo le aspettative.

The Fabelmans

Ennesimo capolavoro del maestro del cinema che corrisponde al nome di Steven Spielberg. The Fabelmans è sicuramente il suo film più intimo e personale ma che non per questo rinuncia ad incantare come hanno fatto altri capolavori dello stesso regista come Jurassic Park o a commuovere come E.T. – L’extraterrestre.

The Northman

Film diretto e scritto da Robert Eggers The Northman è un’epica dura e cruda sulla vendetta ambientato nei freddi paesi nordici. Con Alexander Skarsgard ed Anya Taylor-Joy il film riflette le ambientazioni, i temi e la crudeltà dell’epica norrena catturandoli alla perfezione sulla pellicola.