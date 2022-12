Oppenheimer è il perfetto ritorno di Nolan dopo le critiche a Tenet

Oppenheimer potrebbe rivelarsi un ritorno importante per Christopher Nolan dopo che Tenet è stato criticato da pubblico e critica per la sua confusione.

Oppenheimer di Christopher Nolan potrebbe essere il ritorno perfetto del regista sullo schermo dopo che Tenet, il suo predecessore, ha ricevuto recensioni contrastanti e il punteggio più basso su Rotten Tomatoes tra i lavori del regista. In uscita nell’estate del 2023, il dramma storico e biografico racconterà la storia del fisico teorico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), spesso citato come il “padre della bomba atomica”.

Oppenheimer era noto per aver citato la Bhagavad Gita dopo la prima detonazione della bomba nel Trinity Test: “Ora sono diventato la morte, il distruttore di mondi”.

Al di là del fatto che ha dovuto affrontare la sfida della pandemia nell’agosto del 2020, Tenet di Nolan è stato visto da molti come un film controverso e confuso, sacrificando in ultima analisi lo sviluppo dei personaggi per compensare una trama densa e di elevato contenuto.

Inoltre, a causa di un problema di missaggio del suono, alcuni spettatori non sono riusciti a sentire i dialoghi del film, non è la prima volta che i film di Nolan ricevono questo tipo di critiche. La portata epica dei suoi film è stata spesso associata a personaggi che appaiono distanti o freddi. Oppenheimer offre a Christopher Nolan un’opportunità unica di affrontare questi problemi mantenendo intatti il suo stile e la sua personalità.

Oppenheimer è l’opposto della filosofia di Nolan

Molti aspetti di Oppenheimer possono essere visti come elementi fondamentali e punti fermi di tutti i film di Nolan. L’attenzione alle idee scientifiche concettuali, la riconoscibile estetica a tinte fosche e, nella realizzazione del film, l’attenzione agli effetti speciali. Recentemente è stato rivelato che, ricreando l’esplosione nucleare del Trinity Test senza l’uso di CGI, Oppenheimer potrebbe essere il più grande successo raggiunto da Nolan da questo punto di vista.

Tuttavia, la storia di Oppenheimer si discosta nettamente da quelle che sono le tematiche principali di Tenet, per molti versi, la natura del film come biopic crea un forte contrasto con il lavoro passato di Nolan. Si tratta presumibilmente di una storia più lineare che potrebbe limitare la sperimentazione narrativa del regista, tuttavia, come dimostra la commistione cronologica di Dunkirk, Nolan probabilmente renderà Oppenheimer ancora più difficile da gestire.

Perché Oppenheimer può rimediare agli errori di Nolan in Tenet?

Anziché preoccuparsi dei concetti più elevati, facendo perdere il valore dei personaggi in un cast vasto come quello di molti dei film precedenti di Nolan, Oppenheimer si baserà sulla prospettiva di un solo personaggio. Il pubblico dovrebbe essere ottimista sul fatto che questa pellicola possa riprendersi dai passi falsi di Tenet.

Naturalmente, l’importanza centrale della fisica nucleare non è un compito facile, ma la limitazione della prospettiva aiuterà probabilmente a costruire una narrazione più pulita. Questo rappresenta per Nolan una sfida unica, anche con franchise enormi come Il cavaliere oscuro, il lavoro del regista sembra prosperare quando la storia è profondamente incentrata sui personaggi.

In una recente intervista, Nolan ha elogiato il lavoro di Cillian Murphy nel ruolo del protagonista, affermando: “Ho sempre saputo, fin dalla prima volta che l’ho incontrato che è uno dei migliori attori, non solo della sua generazione, ma di tutti i tempi”.

Nolan e Murphy hanno un rapporto consolidato, avendo già lavorato insieme in Inception, Batman Begins e Dunkirk. Tuttavia, Oppenheimer crea una dinamica che potenzialmente si distingue da queste collaborazioni passate, promettendo un ritorno unico ed emozionante per uno dei registi più celebri dell’ultimo decennio.