Gli 8 film del MCU usciti nel 2022, classificati dal peggiore al migliore

Nel 2022 sono usciti otto nuovi film, serie e speciali del MCU, ma quali sono i migliori e quali i peggiori? Ecco una classifica delle uscite Marvel nel 2022.

Giunto al suo 14° anno di esistenza, il MCU è rimasto rilevante dal punto di vista culturale anche dopo Avengers: Endgame. La Fase 4 ha preso il via l’anno scorso per inaugurare una nuova era – la Saga del Multiverso – che ha continuato a crescere nel corso del 2022.

I Marvel Studios si sono tenuti occupati pubblicando tre film, tre show televisivi su Disney+ e due Holiday Special. Gli otto progetti live-action del MCU sono stati caratterizzati da alti e bassi e hanno offerto agli spettatori un’ampia gamma di intrattenimento.

Le uscite dell’MCU nel 2022 sono degne di nota, in quanto ogni film ha riportato eroi affermati per continuare i franchise esistenti, invece Disney+ è stato utilizzato per introdurre nuovi eroi che saranno fondamentali per il futuro.

Detto questo, Morbius non si svolge nel MCU e di conseguenza non fa parte dell’equazione, nonostante la bizzarra scena post-credits. In secondo luogo, i cortometraggi di I Am Groot non contano, poiché James Gunn afferma che non sono canon. Dopo questa premessa, ecco tutti i film e le serie del MCU 2022 classificati dal peggiore al migliore.

Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder è il peggior progetto del MCU in uscita nel 2022. Il regista Taika Waititi è tornato dopo che il suo approccio comico al dio del tuono ha contribuito a rinvigorire l’interesse per il franchise con Thor: Ragnarok nel 2017.

Tuttavia, in questo caso il fulmine non ha colpito due volte. Thor: Love and Thunder raddoppia l’umorismo irriverente di Waititi e il suo interesse nel trasformare tutto ciò che riguarda la vita di Thor (e il MCU) in uno scherzo. L’umorismo si è spinto troppo in là, con il risultato che molte battute non hanno funzionato e che il pubblico è stato sottoposto a un numero di gag superiore alle aspettative. Ha comunque regalato alcuni momenti divertenti e una buona azione, ma sono stati troppo fugaci.

La delusione che deriva da Thor: Love and Thunder è dovuta anche alla scelta dei personaggi, alcune parti dell’arco del Thor di Chris Hemsworth funzionano, ma avrebbero potuto essere decisamente migliori. Il ritorno di Jane Foster e la sua trasformazione in Mighty Thor sono stati affrettati, mentre la Valchiria di Tessa Thompson è stata sorprendentemente messa da parte.

La decisione di far apparire Gorr il macellatore di dei è stata una scelta entusiasmante, così aver scelto Christian Bale per interpretarlo, ma il film non è riuscito a raccontarlo con giustizia concedendogli una quantità di tempo sullo schermo sorprendentemente ridotta. I passi falsi dei personaggi non sono una buona combinazione con la grafica disomogenea e l’umorismo stancante del film.

She-Hulk: Attorney At Law

She-Hulk: Attorney at Law potrebbe essere la serie meno votata della classifica, ma questo non significa che sia stata un fallimento. Anzi, il debutto di Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer Walters è davvero magnifico, lo show cattura perfettamente il tono da legal-comedy che si prefiggeva, con le rotture della quarta parete da parte di Jennifer che spesso forniscono ancora più umorismo.

La bassa posta in gioco di She-Hulk all’inizio ha permesso alla serie di esplorare appieno l’origine di Jennifer Walters, She-Hulk, la misoginia, il sessismo e le molestie con cui ha a che fare ogni giorno al lavoro e nella vita privata. L’approccio al caso della settimana ha anche permesso alla serie di offrire diversi camei divertenti.

Introdurre She-Hulk su Disney+ con una serie sembra essere stata la mossa giusta, ma i Marvel Studios non hanno capito bene cosa avrebbe significato, un supereroe completamente in CGI come protagonista ha fatto sì che in molti casi gli effetti speciali fossero al di sotto della media.

Inoltre, a volte la serie si è sentita troppo fissata con i camei di Wong, Daredevil, Abominio o Hulk, invece di concentrarsi esclusivamente sull’avventura di Jennifer. Tuttavia, i vari depistaggi, le trame che sfatano le congetture e il finale del tutto inaspettato, rendono She-Hulk una serie unica e divertente. Nonostante tutto non un totale fallimento.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Le aspettative per Doctor Strange nel Multiverso della Follia erano alte fin dall’annuncio del titolo. L’attesa è cresciuta ulteriormente quando Sam Raimi è diventato il regista, il pubblico ha potuto dare un’occhiata al futuro di Scarlet Witch attraverso WandaVision e Spider-Man: No Way Home, mostrando come il multiverso possa essere usato per enormi camei.

Doctor Strange 2 ha molte cose da offrire, dalle atmosfere horror portate da Raimi all’incredibile interpretazione di Elisabetta Olsen nei panni di Wanda Maximoff, inoltre guadagna punti anche per alcune battaglie creative e magiche, come il combattimento a suon di musica tra Doctor Strange e Sinister Strange.

Ma vacilla soprattutto nell’esecuzione della storia del multiverso, a causa delle due ore di durata, il film non ha il tempo di esplorare tutti gli universi che ci si aspettava. Escludendo il veloce montaggio di Strange e America Chavez che saltano attraverso quasi due dozzine di universi, Doctor Strange 2 si svolge principalmente su Terra-616 e Terra-838.

In quest’ultima si sono svolti i camei degli Illuminati, divertenti ma anche carenti. Il sequel offre a Strange un arco narrativo troppo limitato dopo aver fatto attendere il pubblico per sei anni, mentre la svolta da cattiva di Scarlet Witch è affrettata e rappresenta una brusca svolta per chi non ha visto WandaVision.

Licantropus

Una delle uscite più singolari dei Marvel Studios nel 2022, Licantropus è un esempio perfetto di ciò che può accadere quando il MCU pensa fuori dagli schemi. Il compositore di lunga data Michael Giacchino ha fatto il suo debutto alla regia con la prima Presentazione Speciale Disney+ della Marvel, quasi interamente in bianco e nero.

Licantropus porta un tono horror nell’MCU, ma mescola anche un po’ di divertente atmosfera nel suo svolgimento. Gael Garcia Bernal fa il suo debutto nel MCU nel ruolo di Jack Russell, un uomo perseguitato dal mostro in cui si trasforma.

In un periodo in cui i film del MCU sembravano troppo brevi e gli show Disney+ stavano ancora cercando di capire il loro ritmo, Licantropus non ha perso tempo per coinvolgere il pubblico con Jack Russell, Elsa Bloodstone e Man-Thing. La durata di meno di un’ora ha portato gli spettatori nel bel mezzo delle vicende in corso e ha lasciato in sospeso i fili per il futuro.

Non c’è da stupirsi che molti abbiano terminato lo speciale ansiosi di vedere cos’altro potrebbe arrivare dal mondo soprannaturale della Marvel. I vociferati camei avrebbero potuto essere divertenti, ma l’aver tenuto fuori i collegamenti al MCU è stato anche il meglio, ha permesso a Licantropus di esistere come uno speciale a sé stante, degno di essere rivisto ogni Halloween.

Ms. Marvel

Ms. Marvel ha capito perfettamente il tipo di storia che stava raccontando e il personaggio su cui si stava concentrando. L’introduzione di Kamala Khan interpretata da Iman Vellani nei panni di un’adolescente cresciuta nel New Jersey ha significato infondere allo show un’energia giovanile.

Questo includeva una grafica brillante che rappresentava i messaggi di Kamala e una storia di crescita realistica, Ms. Marvel ha anche offerto al pubblico uno sguardo sulla vita di un’adolescente musulmana in America e ha esplorato la storia del Pakistan, compreso il ruolo importante della Partizione dell’India.

Grazie a tutto questo, Ms. Marvel ha consacrato Kamala Khan come un nuovo, straordinario personaggio del MCU. Per tutte le controversie relative ai cambiamenti di potere nella serie rispetto ai fumetti, la rivelazione finale che si tratta di una mutante è stata un colpo di scena sorprendente.

La serie vacilla un po’ quando si tratta dei cattivi: il Clan Destini non è stato l’antagonista più efficace dell’anno. Tuttavia, Ms. Marvel è ancora molto godibile e rappresenta un buon punto di partenza per il futuro di Kamala Khan nel MCU, il cui ritorno è previsto direttamente in The Marvels.

Guardiani della Galassia: Holiday Special

Dopo una breve apparizione in Thor: Love and Thunder, i Guardiani della Galassia sono tornati alla ribalta di un progetto del MCU nel 2022 con Guardiani della Galassia Holiday Special. Lo speciale natalizio scritto e diretto da James Gunn è una meravigliosa storia collaterale per l’universo condiviso. Pone l’accento su personaggi poco considerati come Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) per un’esilarante avventura natalizia che, senza sorpresa, presenta anche una colonna sonora ben curata.

Grazie al divertente cameo di Kevin Bacon nel ruolo di se stesso e ad alcuni momenti commoventi, Guardiani della Galassia Holiday Special è un film di 41 minuti di pura felicità.

Lo Speciale fa di Mantis una star, che qui ottiene più spazio rispetto a tutte le precedenti apparizioni nel MCU.

Sono i suoi momenti di comicità fuori dagli schemi e la rivelazione che si tratta della sorella di Star-Lord a far sì che gli spettatori vogliano per lei un ruolo significativo in Guardiani della Galassia Vol. 3. Nemmeno la preparazione per il film della Fase 5 è troppo pesante, tuttavia, lo speciale include rivelazioni significative sulla squadra.

Nonostante gli interrogativi relativi al canone del MCU, lo speciale dei Guardiani della Galassia è un momento completamente allegro per la squadra, prima di un sequel che potrebbe essere molto commovente.

Black Panther: Wakanda Forever

È un miracolo che Black Panther: Wakanda Forever funzioni così bene. Dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, il regista Ryan Coogler ha rielaborato il sequel per rendere il lutto una parte vitale della storia. Così come gli spettatori sono per molti versi ancora in lutto per la morte dell’attore, i personaggi di Black Panther 2 sono lasciati in balia dell’assenza di T’Challa.

Shuri interpretata da Letitia Wright diventa protagonista della storia, mentre Angela Bassett, attrice di Ramonda, offre un’interpretazione degna di una nomination agli Oscar. Il risultato è un tributo toccante e sincero al T’Challa di Chadwick Boseman che funge anche da grande kolossal Marvel.

Il sequel di Black Panther fa un ottimo lavoro nell’esplorare ulteriormente il Wakanda, ma anche l’introduzione di Namor (Tenoch Huerta) e della sua città sottomarina Talokan rappresentano un punto di forza. Il debutto nel MCU di questo nuovo re lo rende immediatamente una potente minaccia per il Wakanda.

Ryan Coogler utilizza la lunga durata di Black Panther 2 per immergersi in profondità nella vita di Namor ed esplorare il conflitto e le somiglianze tra lui e Shuri. Culminando in un brutale combattimento tra i due, il film si rivela anche pieno di epiche scene d’azione. Se si aggiunge il debutto di Ironheart, Black Panther: Wakanda Forever riesce quasi a compensare l’inutile trama legata al governo degli Stati Uniti.

Moon Knight

Moon Knight è il migliore tra i film e le serie tv del MCU usciti nel 2022. La serie Disney+ con protagonista Oscar Isaac è diversa da qualsiasi altro progetto realizzato dai Marvel Studios, poiché esplora direttamente il disturbo dissociativo dell’identità di Marc Spector.

Questo ha permesso a Isaac di offrire una performance brillante, in quanto ha saputo bilanciare i ruoli di Marc e del suo alter ego Steven Grant. La narrazione inaspettata di Moon Knight ha sfruttato l’aspetto del narratore inaffidabile di Marc/Steven, giocando sulla possibilità che egli stesse sognando o immaginando alcuni dei momenti più soprannaturali della serie.

Questo includeva anche l’eccellente colpo di scena dell’episodio 4, lasciando gli spettatori a chiedersi se tutto quello che era successo fino a quel momento fosse nella testa di Marc.

Privo di qualsiasi collegamento con il MCU, Moon Knight si regge perfettamente da solo e racconta una coinvolgente avventura in giro per il mondo. Arthur Marrow interpretato da Ethan Hawke è un cattivo terrificante, mentre Layla interpretata da May Calamawy si è rivelata una partner preziosa.

La serie ha portato nel MCU un tono e un livello di violenza più cupi di quelli a cui il pubblico era abituato, e ha anche ampliato la mitologia degli dei Marvel. Moon Knight è in cima a questa classifica grazie alla sua qualità complessiva, all’ingegno e al memorabile ruolo da protagonista interpretato da Isaac.