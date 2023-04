Capitan American: New World Order è il sequel “segreto” de L’incredibile Hulk

Il cast e la storia di Capitan American: New World Order non lascia dubbi: il film farà da sequel a L’incredibile Hulk.

Per molti anni dopo l’uscita al cinema de L’incredibile Hulk nel 2008 i fan si sono chiesti se la pellicola avrebbe avuto un sequel. Purtroppo il tempo ha confermato la risposta che quasi tutti si aspettavano: il film non ha avuto un seguito, probabilmente anche per via dei pareri contrastanti della critica.

A giudicare dal cast del nuovo film di Capitan America, New World Order, la pellicola potrebbe finalmente avere il sequel che si merita, visto che gran parte dei suoi personaggi li troveremo nel 34° film del Marvel Cinematic Universe. Il nuovo film della saga ha l’occasione di riprendere alcuni degli spunti de L’incredibile Hulk e riproporli al pubblico in chiave moderna e migliorata.

Il film con protagonista Bruce Banner non ha mai avuto un sequel e non è mai stato nei piani dei Marvel Studios per un motivo molto semplice: era stato prodotto in collaborazione con gli Universal Studios che detengono ancora parte dei diritti del film ed eventuali nuovi titoli; per questo la Marvel ha potuto usare Hulk solo all’interno di altri progetti.

Il nuovo film di Capitan America potrebbe rendere giustizia a un personaggio per certi versi lasciato da parte e rappresentare quel sequel che molti fan ancora aspettano. Ora che le riprese sono iniziate, i rumour cominciano a diffondersi e si scoprono già i primi ruoli importanti del film.

Capitan America: New World Order e i personaggi de L’incredibile Hulk

A far ben sperare i fan di Hulk c’è il casting del nuovo film dell’MCU: la Marvel ha confermato il ritorno di Tim Blake Nelson nei panni di Samuel Sterns, conosciuto come The Leader/Il Capo. Si tratta di uno dei personaggi centrali de L’incredibile Hulk, dove cercava di aiutare Bruce Banner a cercare una cura. In Capitan America lo vedremo come uno degli antagonisti non solo di Capitan America, ma soprattutto di Hulk.

C’è anche la notizia della presenza di Harrison Ford nei panni di Thaddeus Ross, Thunderbolt, anche lui uno dei principali avversari di Hulk, interpretato nel vecchio film dal compianto William Hurt. Non è finita qui: voci sempre più insistenti vogliono Liv Tyler, avvistata sul set, come Betty Ross, figlia di Thaddeus Ross e scienziata innamorata di Bruce tra i protagonisti de L’incredibile Hulk.

La storia continuerà

Visti i personaggi di Capitan American: New World Order è difficile non pensare a una sorta di sequel “segreto” de L’incredibile Hulk. Sappiamo inoltre che Thaddeus Ross sarà il presidente degli Stati Uniti nell’MCU e Sam Wilson, il nuovo Capitan America, si scontrerà con lui.

Il film di Hulk aveva anche lasciato in sospeso la storia di Samuel Sterns/Il Capo dopo che era stato esposto ai raggi gamma; nella nuova pellicola il cattivo farà il suo ritorno per dare continuità al personaggio e chiudere infine il cerchio. A giudicare da ciò che sappiamo, il nuovo film di Capitan America potrebbe avere una doppia funzione: arricchire la fase 5 dell’MCU e rendere finalmente giustizia alla storia di Bruce Banner.