Joker 2 mostra a sorpresa nuove immagini di Harley Quinn e Arthur per festeggiare la fine delle riprese

Arrivano nuove immagini dall’attesissimo Joker 2 per festeggiare la fine delle riprese, ecco Harley Quinn e Arthur Fleck.

Le nuove foto del film Joker: Folie à Deux svelano un nuovo aspetto di Harley Quinn e Arthur Fleck, dopo il termine definitivo delle riprese del sequel DC, Todd Phillips intende proseguire il suo progetto di espansione Elseworlds attraverso il racconto della nuova storia su Joker. In seguito al successo stratosferico ottenuto dal primo film uscito nel 2019, siamo in trepidante attesa del sequel che vede Joaquin Phoenix riprendere i panni del famoso Clown criminale e al suo fianco vedremo Lady Gaga in quelli di Harley Quinn.

Abbiamo avuto la conferma ufficiale che proprio questa settimana sono ufficialmente terminate le riprese del film, adesso l’account della DC Comics e lo stesso Phillips hanno confermato la notizia pubblicando sui loro account le informazioni con l’aggiunta di gradite foto di Joker: Folie à Deux.

A dimostrazione del grande entusiasmo per la fine della prima parte del lavoro, abbiamo potuto dare un’ulteriore sbirciata alle immagini che ritraggono Lady Gaga nei panni di Harley Quinn e ovviamente quelle dell’ormai famoso Joker di Phoenix, il loro aspetto è magnificamente inquietante, per ora tutto quello che abbiamo visto sembra promettere molto bene.

Joker: Folie à Deux, ecco tutto quello che sappiamo finora

La traduzione del titolo Joker: Folie à Deux è letteralmente Follia a due, quindi possiamo immaginare che la pellicola, oltre a esplorare la vita di Arthur dopo gli accadimenti che lo hanno visto arrestare nel film del 2019, racconteranno anche una storia nuova, ovvero quella che prevede Harley Quinn, nei fumetti l’interessa amoroso del criminale, proprio conosciuta dentro la prigione di Arkham, si dice che anche in questa versione Harley sia una detenuta del penitenziario.

Nel cast del nuovo film, oltre ovviamente a Joaquin Phoenix come Joker, l’unica attrice annunciata che torna dal precedente lungometraggio sarà Zazie Beetz e riprenderà il suo ruolo come Sophie Dumond. In Joker: Folie à Deux troveremo molti volti nuovi di cui ancora non sappiamo i ruoli, tra questi ci saranno Harry Lawtey, Jacob Lofland, Brendan Gleeson e Catherine Keener. Nelle foto del set si fa riferimento anche al cattivo di Batman, Harvey Dent, mediante alcuni striscioni, però non si hanno vere informazioni se ci sarà un ruolo vero e proprio.

Abbiamo il primo trailer di Joker: Folie à Deux?

Considerando che a oggi abbiamo la conferma ufficiale della fine delle riprese è molto probabile che potremmo avere un primo sguardo sulla pellicola di Joker: Folie à Deux tra qualche mese, essendo di così grande portata resta da capire se la produzione vorrà pubblicare il trailer online oppure aspetterà qualche evento importante per fare il lancio.

Per quando riguarda la data di uscita del film, invece, è stata fissata per il 4 ottobre 2024, l’attesa è ancora lunga, quindi ci aspettiamo che a breve arrivino i primi filmati per tenere l’interesse del pubblico sempre altro, inoltre da quello che abbiamo potuto vedere finora, sembra proprio che ci sarà da divertirsi.