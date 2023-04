La Casa – Il Risveglio del Male, il nuovo trailer mostra come il Necronomicon mieta la prima vittima

È uscito l’ultimo trailer del film horror La Casa – Il Risveglio del Male, dopo le ottime recensioni ci viene anche mostrata la prima vittima.

È stato proprio il regista Sam Raimi a dare il via a questa serie originale con il suo spaventoso film low-budget del 1981, La casa, in seguito espandendo il franchise con pellicole come La casa II del 1987 e L’armata delle tenebre del 1992. Una nuova generazione ha preso il sopravvento a partire dal 2013 con il reboot de La casa che porta la firma del regista Fede Álvarez.

Adesso, proprio nel 2023, i grandi fan del genere potranno gettarsi nuovamente in una nuova e inedita rivisitazione dell’universo horror di Sam Raimi grazie al cruento attesissimo film La Casa – Il Risveglio del Male firmato dal regista Lee Cronin, un film che si preannuncia diverso da qualsiasi cosa sia stata presentata in precedenza.

La Casa – Il Risveglio del Male è quasi pronto per arrivare nelle sale cinematografiche, infatti il debutto in Italia è previsto per il 20 aprile, così per precedere il film è stato rilasciato l’ultimo trailer che, oltre a dare maggior rilievo alle ottime recensioni del film, al contempo presenta anche un boccone amaro di portata enorme di quello che ci si dovrà aspettare, con una violenza smisurata.

Sarebbe davvero limitato definire il nuovo video solamente “intriso di sangue”, quello che vediamo è molto di più, dal ritrovamento del Necronomicon alla trasformazione di Ellie, interpretata da Alyssa Sutherland, in una macabra Deadite. Al crescere della crudeltà della clip, viene scatenata una vera e propria esondazione di sangue, con un’immagine che rende omaggio al film cult Shining di Stanley Kubrick.

Il nuovo trailer di La Casa – Il Risveglio del Male rivela alcune importanti tematiche del film

È stato evidente già dal primo trailer di La Casa – Il Risveglio del Male che questo nuovo film avrebbe avuto una prospettiva completamente diversa rispetto a qualsiasi altro film del genere realizzato da Raimi o rispetto al reboot del 2013. Nei precedenti lungometraggi, il terrore veniva scagliato contro alcuni gruppi di amici abbastanza ingenui da recitare le parole piene di magia nera contenute nel libro temutissimo, il Necronomicon.

In questa nuova versione abbiamo uno stravolgimento totale della situazione di partenza, in quanto i protagonisti della vicenda sono una famiglia che si trova nella terribile, quando angosciante, situazione di dover combattere con tutte le forte, fino alla morte, i Deadites, ovviamente questo tipo di scenario molto più introspettivo mette una posta in gioco decisamente più alta per la storia, ponendo l’accento sull’emotività con picchi altissimi.