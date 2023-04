Spider-Man 4 con Tobey Maguire molto probabilmente si farà, ecco i motivi

Il ritorno dell’Uomo Ragno di Toby Maguire in No Way Home potrebbe non essere l’ultimo: ecco perché Spider-Man 4 è possibile.

I supereroi al cinema non sono mai stati così in forma, e gran parte del lavoro di costruzione di questo mito l’ha fatto Sam Raimi negli anni 2000 con la sua trilogia di Spider-Man. Quei film rimangono ancora fra i cinefumetti più amati di sempre ed è anche merito del suo interprete protagonista, Toby Maguire. Questo era il volto ideale per Peter Parker, un ragazzo considerato dagli altri – e da sé stesso – socialmente inadatto ma che, grazie ai poteri del ragno, diventa il beniamino segreto di New York.

Il ritorno di Toby Maguire ed Andrew Garfield nei panni di Peter Parker in No Way Home, terzo film della trilogia dedicata al personaggio e facente parte dell’MCU, ha causato un entusiasmo generale fra gli appassionati ed ha reso No Way Home uno dei più grandi incassi della storia. Ma ci sono ragioni di pensare (o forse sperare) che questa non è sarà l’ultima volta in cui Maguire indosserà il costume rosso e blu.

L’interesse del pubblico e del cast

Il pubblico non ha mai smesso di amare lo Spider-Man di Raimi. Le voci sul suo Spider-Man 4 non divennero realtà negli anni passati ed il personaggio andò in una direzione diversa. Oggi però, con l’interesse rinnovato dal film dell’MCU, il quarto capitolo verrebbe accolto a braccia aperte.

Anche il cast si è espresso in merito e i loro pareri sono più che positivi. Toby Maguire si è dichiarato felice di tornare come Spider-Man in No Way Home ed eventualmente anche in progetti futuri, mentre Kirsten Dunst (Mary Jane nella trilogia di Raimi) ha espresso disappunto che il film MCU non abbia ritagliato una parte anche per lei. Willem Defoe (il Goblin) è tornato in No Way Home e sarebbe pronto a rifarlo se il personaggio venisse gestito degnamente.

Uno dei confronti che è mancato in No Way Home è stata una rivincita fra il Peter Parker di Maguire e il Goblin, due personaggi adorati dai fan e che li hanno già emozionati abbondantemente in Spider-Man. Il quarto capitolo potrebbe metterci una pezza se decidesse di andare in questa direzione.

Sam Raimi è già stato coinvolto nell’MCU

Sam Raimi è l’unico regista che potrebbe rendere Spider-Man 4 una realtà, ed è tornato recentemente a dirigere cinefumetti con Doctor Strange nel Multiverso della Follia. In quanto già coinvolto nel Marvel Cinematic Universe (sarebbe infatti improbabile che un eventuale Spider-Man 4 se ne distacchi totalmente, a maggior ragione dopo gli avvenimenti di No Way Home) Raimi è nella posizione perfetta per concretizzare questa idea.

Il ritorno di Maguire ha portato con sé la notizia che il suo Peter e Mary Jane stanno ancora insieme, elemento che imposta perfettamente un film incentrato sulla coppia e sulle difficoltà di un Peter adulto. Questo si sposerebbe ottimamente con il desiderio di entrambi gli attori di tornare nei panni dei tanto amati personaggi.