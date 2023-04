Una birra al fronte, Zac Efron nei panni di un improbabile eroe di guerra | Recensione

La guerra in Vietnam raccontata da un punto di vista esterno che viene poi catapultato nel cuore della battaglia senza preavviso.

La storia inizia a Inwood, un quartiere di New York, ed è ambientata nel 1967. Mentre l’esercito statunitense si trova in Vietnam a combattere, John Donohue, meglio noto come Chickie, passa il suo tempo a bere al pub vicino casa assieme ad alcuni suoi amici. Chickie (Zac Efron, noto attore per film come 17 again-Ritorno al liceo e la saga di High School Musical) è un ex marine con forti ideali patriottici.

Durante una serata di bevute come tante, Chickie e i suoi amici discutono su cosa potrebbero fare per tirare su il morale ai loro amici e vicini che stanno combattendo in Vietnam. All’improvviso Chickie ha un’idea: portare una birra americana ai suoi amici d’infanzia. Questo per far sentire loro che sono importanti e che non sono dimenticati.

Oltretutto, il migliore amico di Chickie, Tommy, è disperso e l’idea del viaggio è anche un’ottima occasione per capire che fine ha fatto. Così, borsone pieno di lattine di birra in spalla, il nostro eroe improvvisato salpa verso il Vietnam. Da quel momento in poi, inizia l’epopea di Chickie per raggiungere i vicini e portare loro un abbeveraggio consolatorio.

Purtroppo, però, quella che doveva essere solo una toccata e fuga diventa un vero e proprio inferno. Chickie scopre gli orrori della guerra e si rende conto che quello che mostrano i telegiornali sono solo false notizie e mezze verità. Questa impresa eroica porterà Chickie a riflettere sulla propria vita e a fare la differenza.

La verità dei fatti scoperta in prima persona

Durante il suo soggiorno forzato in Vietnam, dal momento che durante un conflitto nessun elicottero, aere o nave è autorizzato a lasciare il paese, tranne uno militare, Chickie fa la conoscenza di un reporter di guerra, Arthur Coates (Russel Crowe, noto attore famoso per film come Il gladiatore e Noah).

Grazie a lui, Chickie può muoversi tra gli orrori del conflitto e vedere con i propri occhi madri, bambini e civili innocenti morire come mosche. Questa sua esperienza traumatica lo porterà a riflettere sul suo futuro. Il personaggio di Crowe è caratterizzato da una brutale schiettezza e senso del dovere verso il suo lavoro e l’informazione, facendo sì che, alla fine, sia più vera e brutale possibile.

Dalla realtà alla pellicola: il film si basa su una storia vera

Una birra al fronte, titolo originale The Greatest Beer Run Ever, è un film uscito nelle sale cinematografiche italiane il 30 settembre 2022. La pellicola è di genere drammatico, commedia, avventura e guerra ed è diretto da Peter Farrelly, noto regista per film come Scemo & più scemo e Io, me & Irene.

Il film si basa sull’omonimo libro scritto dallo stesso (ed originale) John “Chickie” Donohue con Joanna Molloy. Il romanzo mostra anche le vere foto dell’avventura affrontata dall’ex marine e si possono vedere anche alla fine del film. Una pellicola tragicomica che affronta la dura realtà della guerra attraverso gli occhi sconcertati ed increduli di un ex marine ormai disilluso.

Zac Efron in ruolo nuovo

Siamo abituati a vedere Zac Efron recitare parti decisamente meno serie e drammatiche. I suoi esordi sono stati molto adolescenziali e disimpegnati, mostrandoci sempre il solito ragazzino simpatico e carino. Ma con il tempo, Efron è stato in grado di assumere parti anche un po’ più adulte ed impegnative. il ruolo interpretato in questo film, però, è del tutto diverso dai suoi precedenti, anche da quelli un po’ più seriosi prima di questo. Qui Zac interpreta un orgoglioso ragazzo americano che supporta i soldati oltreoceano e crede che la guerra vada fatta in ogni caso.

Una volta trovatosi sul campo, però, inizia a ricredersi cadavere dopo cadavere e pallottola dopo pallottola. Si nota come il suo sguardo cambi durante la durata del film e passa dall’essere luminoso ed allegro all’essere cupo e serio. Provando sulla propria pelle la drammaticità del conflitto, il personaggio cambia idee e stile di vita. Se volete guardare un film di guerra fuori dagli schemi con un Zac Efron diverso, date una chance a Una birra al fronte.