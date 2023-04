The Flash, il trailer del film presenta Supergirl e Zod e abbiamo la data di uscita

Il nuovo trailer del film The Flash ci fa vedere alcune scene interessanti, soprattutto quello che sembra uno scontro epico tra Supergirl e Zod.

Questo film segnerà la prima volta da solita per quello che tutti conosciamo come l’uomo più veloce del mondo nella storia del cinema, a vestirne i panni nella sua iconica tuta rossa troviamo l’attore Ezra Miller e questo potrebbe essere il suo ultimo sprint nel ruolo di Flash.

The Flash appartiene alla precedente gestione della DC, mentre il DCEU ha ceduto il passo al nuovo Universo DC, guidato da James Gunn e Peter Safran, per ora non sappiamo ancora se alcuni dei personaggi di The Flash continueranno a mantenere mantenere i loro ruoli nel nuovo Universo DC, quello che possiamo presumere è che per il nuovo acquisto Sasha Calle, nei panni di Supergirl, ci sono molte buone probabilità.

In occasione dell’evento di presentazione del servizio di streaming Max della Warner Bros. Discovery. è stato mostrato un teaser trailer di The Flash che ha mostrato per la prima volta l’attesissimo Batman interpretato da Michael Keaton. Ecco cosa possiamo vedere nel trailer.

Il trailer del film The Flash

Oltre a questa gradita apparizione che tanti aspettano con ansia, durante il breve filmata sono diverse le scene d’azione che sembrano molto accattivanti, ovviamente innegabile vedere lo stesso Flash alle prese con i suoi poteri, il Batman di Keaton che spicca il volo, non manca una sbirciatina al Batman di Ben Affleck a cavallo della sua Batcycle e Supergirl che urla a uno Zod fuori campo visivo, “Che cos’hai fatto?”, preannunciando lo scontro, il ruolo della ragazza dovrebbe essere importante nella pellicola.

In che modo la Supergirl di Sasha Calle differisce dal Superman di Henry Cavill

L’addio al personaggio di Superman da parte di Henry Cavill è stato il primo vero enorme cambiamento della nuova linea della DC, in seguito abbiamo appreso che avremmo assistito a un reset completo del DC Univers, facendo subentrare al vecchio DCEU un mondo comune più in linea con i fumetti.

Le vicende multiversali di The Flash porteranno il velocista interpretato da Miller alla scoperta di nuovi eroi DC provenienti da altri universi, come per esempio proprio il Batman di Keaton e la Supergirl di Calle, anche se inizialmente la notizia arrivata voleva che Keaton prendesse direttamente il posto di Ben Affleck come nuovo Batman, con l’eliminazione del personaggio di Batgirl questa ipotesi è stata del tutto scartata nel nuovo universo di Gunn.

Annunciato il film sulla Supergirl

Questa nuova DC ha anche annunciato l’uscita di un film dedicato alla ragazza di ferro dal titolo Supergirl: Woman of Tomorrow, questo però per adesso è l’unico dettaglio che è trapelato, per avere maggiori informazioni dovremo aspettare più avanti. Quello che sappiamo è che alcuni attori del DCEU potrebbero apparire nuovamente, grazie alle serie Waller e Creature Commandos, confermando che la supergirl della Calle possa fare di nuovo il salto, sempre se saprà distinguersi in The Flash.

Anche se al momento abbiamo solo poche immagini, possiamo già notare le differenze che ci sono tra il Superman di Cavill e la Suergirl dells Calle, i due non appartengo allo stesso universo, la ragazza compare quando Barry Allen crea una versione della storia a fumetti “Flashpoint” al fine di salvare sua madre, Supergirl servirà da da ponte nella storia di Flashpoint di Superman.

Nella clip vediamo che la giovane si trova rinchiusa in prigione senza possibilità di vedere la luce e questo le annienta i poteri, inoltre il personaggio è più giovane di quello di Cavill al suo debutto nel DCEU, così da avere una nuova prospettiva su questo personaggio dai poteri inimmaginabili, possiamo aspettarci che lo scontro tra Supergirl e Zod sia il culmine del film.

Un secondo mini trailer

In seguito è uscito un secondo mini trailer della durata di solamente 5 secondi che mostra nuove scene inedite confermando che prestissimo avremo il nuovo trailer del film e verrà presentato poco prima della premiere mondiale fissata per il 25 aprile al CinemaCon. Invece il film arriverà finalmente nelle sale cinematrografiche il 23 giugno 2023.