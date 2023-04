The Witcher 3, tutto quello che sappiamo finora: un’immagine vale più di mille parole | FOTO

La terza stagione della fortunata serie è ormai alle porte. Scopriamo che cosa ci ha riservato e le avventure che vivremo.

The Witcher è una serie televisiva polacco-statunitense distribuita sulla piattaforma streaming Netflix dal 20 dicembre 2019. La serie è creata da Lauren Schmidt Hissirch ed è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski.

La serie ha avuto anche due prequel, sempre prodotti per Netflix, ovvero un film d’animazione e una miniserie intitolati rispettivamente The Witcher: Nightmare of the Wolf e The Witcher: Blood Origin.

La locandina della terza stagione di The Witcher mostra Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Cavill ha recitato il ruolo del cacciatore di mostri con poteri magici per le precedenti due stagioni. Tuttavia, l’annuncio dell’attore britannico circa il suo addio dopo la terza stagione ha rattristato i suoi fan.

Nella quarta stagione, infatti, Henry sarà rimpiazzato da Liam Hemsworth, fratello di Chris che recita nei panni del Dio del Tuono, ovvero Thor. Per quanto riguarda la terza stagione non si sa molto altro, a parte il fatto che uscirà la prossima estate. Quindi, tra pochi mesi potremmo godere della terza (e ultima per Cavill) stagione di The Witcher.

Il poster della terza stagione di The Witcher

Ieri l’account ufficiale della serie su Twitter ha rilasciato la foto del poster della terza stagione di The Witcher. L’immagine mostra Henry Cavill nel suo ruolo di Geralt di Rivia assieme a due giovani donne, ovvero Anya Chalotra e Freya Allan, rispettivamente nei panni di Yennefer of Vengerberg e della Principessa Ciri.

I tre personaggi sono raffigurati in uno stretto e sentimentale abbraccio, ma nel poster si vedono soltanto i loro visi con un’espressione di dolore e preoccupazione. Il post di Twitter è stato pubblicato con un commento: “Hold tight. ‘Til tomorrow”, vale a dire “Resistete. Fino a domani”. Ma qui c’è un gioco di parole: in inglese, to hold significa anche abbracciare, che è quello che stanno facendo nella locandina.

Cosa accadrà nella terza stagione

Grazie alla trama della terza stagione leggibile su Netflix, sappiamo che Geralt nasconderà Ciri per proteggerla dai monarchi, dai maghi e dalle bestie del Continente. Con l’aiuto di Yennefer, i tre protagonisti si dirigeranno verso Aretuza, una protetta isola-fortezza.

Qui, Geralt e Yennefer scopriranno il potere magico celato e non utilizzato all’interno della Principessa Ciri. Con l’uscita della locandina della terza stagione di The Witcher, l’attenzione sarà rivolta soprattutto a Geralt, Yennefer e Ciri. Non ci resta che attendere l’estate per scoprire che cosa succederà.