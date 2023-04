Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: puntate dall’1 al 5 maggio | Colpi di scena incredibili

Ecco tutte le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore per le puntate in onda dal 1 al 5 maggio: in arrivo un grande cambiamento per Marco.

Dal lunedì al venerdì i telespettatori Rai sono impegnati con Il Paradiso delle signore 7, la soap opera che sta rubando il cuore di tutti. Per questo motivo ogni settimana c’è grande attesa per le anticipazioni.

Oggi vi sveliamo cosa accadrà nelle puntate dall’1 al 5 maggio che saranno davvero sorprendenti, piene di colpi di scena. Alcuni, riguarderanno in particolare Marco, che sarà in in procinto di tornare in America per lavoro.

Lui, infatti, annuncerà la sua decisione di tornare oltreoceano per via di un impegno professionale. Nel frattempo, arrivano cambiamenti anche per Agnese: ecco tutto quello che accadrà.

Il Paradiso delle Signore 7: le anticipazioni

Mentre Marco vola verso gli Stati Uniti, Agnese deciderà di lasciare il suo incarico al Paradiso, mentre continua a sperare che Armando possa trasferirsi a Londra con lei. Nel frattempo, Irene si ingelosisce per via della vicinanza tra Clara e Alfredo che si farà sempre più sospetta.

Saranno puntate ricche di novità, che riguarderanno anche Gemma, costretta ad ammettere alle colleghe di essere in dolce attesa, mentre Salvo inizierà a guardare Elvira con altri occhi. Un’altra grande scommessa è quella di Ferdinando, che proporrà a Ludovica un matrimonio-lampo, mentre Ezio scoprirà che Veronica era a conoscenza del suo flirt con Gloria.

Numerosi colpi di scena nelle puntate dall’1 al 5 maggio

Parlando di Irene e Alfredo, sappiate che i due avranno un chiarimento che sarà in grado di sciogliere molti dubbi: lei capirà finalmente cosa vuole da lui, ma questo riavvicinamento farà soffrire molto Clara. Ezio, invece, si renderò conto che l’addio con Gloria è stato forzato e dettato semplicemente dalle circostanze, mentre aumentano i dubbi di Marco sul matrimonio tra Gemma e Roberto. Lui inizia a chiedersi quanto il loro rapporto sia autentico.

Cambiamenti in arrivo anche nella vita di Marcello e Maria: il primo, dopo la permanenza a Ginevra, farà ritorno nella capitale lombarda, mentre la seconda farà un passo importante e rivoluzionario per la sua vita e quella di Vito. Duro faccia a faccia tra il rampollo di casa Di Sant’Erasmo e Landi, accusato violentemente di essere un traditore. Buone notizie in arrivo, invece, per Salvatore, che potrà tirare un sospiro di sollievo grazie alla generosità di Barbieri, deciso a pagare tutte le cambiali rimaste in sospeso per il Bar Bottini.

Il futuro di Armando e Gemma prenderà una piega diversa: il primo compie un passo importante, mentre lei confesserà a Marco di aspettare un bambino da lui. Vittorio scopre un segreto terribile di Tancredi e si chiede quanto sia giusto tenerlo nascosto a Matilde: deciderà di sputare il rospo oppure no? Insomma, sono previsti tantissimi colpi di scena nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, non ci resta che aspettare l’1 maggio per guardare le nuove puntate.