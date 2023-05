The Crown 6: ecco come vedremo William e Kate nell’ultima stagione

The Crown si sta per avvicinare alla sua chiusura e molta è l’attesa per le rappresentazioni dei giovani William e Kate.

La storia della famiglia reale britannica ha offerto molto a Netflix per poter realizzare una delle serie TV più amate e premiate degli ultimi anni. The Crown sta per concludersi con la sesta stagione dopo aver seguito la vita di Elisabetta II per oltre sessant’anni ed è giunta a due decenni dal presente. La regola che gli showrunner non vogliono infrangere è infatti quella di adattare avvenimenti che rientrano negli ultimi venti anni, vale a dire dal 2003 ad oggi.

Un evento che negli anni ha attirato molto le attenzioni del popolo e che rientra nei limiti temporali imposti a The Crown è l’incontro fra i futuri coniugi William e Kate Middleton. Il principe e la principessa di Galles si sono infatti conosciuti nel 2001 alla St. Andrew’s University ed hanno instaurato una relazione che si sarebbe convertita in matrimonio solo dieci anni dopo, nel 2011. Avremo quindi modo di vedere l’attuale coppia sullo schermo, i due interpretati da Ed McVey e Meg Bellamy.

Le foto che ritraggono William e Kate

Per rendere l’attesa della sesta ed ultima stagione più elettrizzante sono state rilasciate delle immagini che ci mostrano McVey e Bellamy nei panni dei loro personaggi William e Kate. Pare che la serie riprenderà gli inizi della relazione, dal loro incontro al crescere del loro legame affettivo. Le immagini dal set sono ambientate proprio nel contesto scolastico, luogo dove si sono conosciuti.

Ci sono poi altre foto in cui li vediamo ben più vicini, passeggiando mano nella mano e con molta più complicità. Vedremo fino a quanto avanti nel tempo vorrà spingersi la serie nella sesta stagione, anche se è probabile che arriveremo fino al limite del 2003 e alla guerra in Iraq.

Quando e cosa vedremo in The Crown 6

La quinta stagione si era fermata al 1997, all’alba di alcuni avvenimenti che, in successione, avrebbero scosso molto la Royal Family ed il mondo intero. La morte della principessa Diana e l’attentato alle Torri Gemelle sono sicuramente quelli più catalizzanti, e rispetto a questi (e alle ripercussioni che hanno avuto sulla politica inglese) l’incontro fra William e Kate cade in secondo piano. La scomparsa di Lady D però avrà senz’altro peso sul personaggio di William così come lo ebbe sul vero principe.

Nel cast ritroviamo Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II, Jonathan Pryce come il Principe Filippo, Lesley Manville come la Principessa Margaret, Marcia Warren come la Regina Madre Elisabetta, Elizabeth Debicki come Diana Spencer e Dominic West come il Principe Carlo (attualmente Re Carlo III a seguito della morte di sua madre Elisabetta). Oltre ai già citati Ed McVey e Meg Bellamy, si unirà anche Will Powell nel ruolo del Principe Harry; dal lato politico ritroveremo invece Bertie Carvel come il PM Tony Blair.

Purtroppo, non c’è ancora una data di uscita ufficiale per The Crown 6. L’uscita è comunque attesa entro il 2023.