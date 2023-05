The Family Stallone: data di uscita, cast, trama e tutto ciò che sappiamo del reality

The Family Stallone è un reality di prossima uscita su Paramount+; ecco chi vedremo nello show e cosa dobbiamo aspettarci.

Quando si pensa a Sylvester Stallone vengono subito in mente personaggi iconici come Rocky e Rambo, protagonisti delle serie omonime di successo. Ma cosa ne direste di fare la conoscenza non solo dell’attore, ma anche di tutta la sua famiglia e scoprire cosa fanno nella vita di tutti i giorni?

The Family Stallone è un reality incentrato proprio sulla quotidianità della famiglia Stallone. Lo spot è stato trasmesso per la prima volta durante il Super Bowl e ha scatenato la curiosità di tutti i presenti e ovviamente dei fan dell’attore. Il prodotto ricorda molto The Osbournes, il reality sulla famiglia di Ozzy Osbourne che nel 2002 fece molto successo.

Durante la serie faremo la conoscenza di Jennifer Flavin Stallone, la moglie dell’attore, e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Così, dopo aver interpretato per anni ruoli cult sullo schermo, ora Stallone torna nei panni di se stesso in una delle sfide più difficili della sua carriera.

Se è vero che ormai l’attore ha conquistato il cuore di fan provenienti da tutto il mondo, ora è molto probabile che saranno le donne di casa a conquistare la scena e monopolizzare l’attenzione dei telespettatori.

Trama e cast di The Family Stallone

Nel corso del reality vedremo Sylvester Stallone fare il padre e occuparsi della casa, mostrando ai suoi seguaci un lato di lui che in pochi conoscono. La trama ovviamente evolverà di puntata in puntata e mostrerà come la famiglia Stallone vive la vita di tutti i giorni con una star di Hollywood in casa.

Vedremo quindi Jennifer occuparsi di Serious Skin Care, il suo brand di bellezza; Sophia, la figlia maggiore, si dedicherà al podcast Unwaxed insieme a sua sorella Sistine che seguirà anche la carriera di modella e attrice; infine vedremo anche Scarlet, la più piccola, continuare il percorso da attrice nella serie Tulsa King insieme al padre.

Data di uscita

Lo show è stato ideato e prodotto da Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind e Nadim Amiry per Paramount+. L’ultimo trailer del reality è stato rilasciato lo scorso aprile e non ha fatto che aumentare l’attesa e le aspettative per questa serie.

The Family Stallone sarà disponibile in streaming a partire dal 17 maggio prossimo per Stati Uniti, Canada, America Latina e Brasile. Il giorno dopo, il 18 maggio, lo show arriverà anche nel Regno Unito, in Australia e anche in Italia, e a seguire raggiungerà tutti i mercato internazionali. Lo show è visibile solo abbonandosi alla piattaforma di Paramount.