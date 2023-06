Serie TV Il paradiso delle signore 8: Vittorio Conti svela un segreto pazzesco | FOTO Di Diandra Migliorucci - 8

Uno degli attori protagonisti ha pubblicato uno scatto rivelatore che mostra dettagli sulla nuova stagione della serie.

Il paradiso delle signore è una fortunata serie targata Rai che va in onda da ben otto anni. Nel 2015, infatti, è sbarcata su Rai1 e da quel momento ha catturato l’attenzione di milioni di italiani, curiosi di scoprire le numerose vicissitudine vissute dai vari protagonisti della fiction.

Lo scorso 5 maggio è stata trasmessa l’ultima puntata della settima stagione serie televisiva e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa succederà nell’ottava. La nuova stagione andrà in onda il prossimo settembre e le registrazioni sono già iniziate.

I fan si domandano chi ci sarà nel cast dell’ottava stagione, se ci saranno nuovi personaggi o vecchi volti noti che rientrano nel cast. Mille domande nate dal finale della settima stagione: Gemma ha rivelato a Marco della sua gravidanza, dopo che l’uomo le ha confessato il suo amore. Quindi, il matrimonio tra Gemma e Roberto dovrebbe essere annullato e, forse, ce ne sarà un altro.

Inoltre, si è scoperto che la Contessa Adelaide nasconde un segreto che ha rivelato soltanto a Marcello. Ci si domanda se si scoprirà qualcosa nella prossima stagione. Insomma, tanti colpi di scena irrisolti che dovrebbe far partire l’ottava stagione con il botto, rispondendo ai numerosi quesiti dei fan.

Alessandro Tersigni mostra un inedito

Pochi giorni fa, Alessandro Tersigni ha dato un indizio molto utile ai fan della serie: sembra proprio che qualcosa di interessante bolle in pentola. L’attore, che nella fiction interpreta Vittorio Conti, ha pubblicato uno scatto disarmante inerente alla nuova stagione de Il paradiso delle signore.

Alessandro ha postato una sua foto che lo ritrae nei camerini della fiction, scrivendo queste parole come descrizione: “Stiamo partendo per un nuovo lungo viaggio… primo giorno”. Dunque, è confermato: le registrazioni sono iniziate. Infatti, anche altri attori hanno condiviso alcune foto che mostrano piccoli ma significati indizi riguardo all’ottava stagione.

Chi rivedremo nella nuova stagione de Il paradiso delle signore

A questo punto i fan stanno morendo dalla curiosità di sapere chi ci sarà nell’ottava stagione e qualche rumors ha già fatto il giro del web. Pare che l’unico personaggio ad essere assente nella prossima stagione sarà Agnese.

La donna era partita per Londra, ma poi era tornata a Milano per convincere il suo amato Armando a ripartire con lei. Pare che l’uomo abbia deciso di andare assieme ad Agnese ma, stando ad alcune voci, Armando sarà presente nei nuovi episodi. Significa che, forse, l’uomo parte per poco tempo e poi ritorno ne Il paradiso delle signore. Staremo a vedere cosa succederà.