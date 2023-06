Serie TV Il paradiso delle signore 8, cast stellare: nuovi volti in scena | Anticipazioni Di Diandra Migliorucci - 12

La nuova stagione della fiction vedrà entrare in scena personaggi attesissimi e questo preannuncia numerosi colpi di scena.

Il paradiso delle signore è una serie televisiva che è sbarcata su Rai1 nel 2015 e da quel momento non ha fatto altro che accumulare fan e share sorprendenti. Una fiction che ha riscosso talmente tanto successo che anche l’ottava stagione è stata confermata e andrà in onda il prossimo settembre.

Pochi giorni fa sono iniziate le riprese della nuova stagione e i fan della soap opera l’hanno potuto scoprire grazie ad un post pubblicato su Instagram da uno degli attori protagonisti della serie. Stiamo parlando di Alessandro Tersigni, nel ruolo di Vittorio Conti, che ha annunciato l’inizio delle registrazioni.

Questa sua notizia significa soltanto una cosa: il suo personaggio sarà presente nell’ottava stagione e i fan della fiction non vedono l’ora di scoprire che cosa gli succederà. Dal momento che la settima stagione si è conclusa lo scorso 5 maggio, i telespettatori si sono chiesti se nella nuova stagione ci saranno personaggi nuovi o vecchi volti noti che faranno il loro rientro.

Secondo alcuni rumors che girano in questi ultimi giorni, l’ottava stagione de Il paradiso delle signore avrà un cast ricco di personaggi molto amati e, molto probabilmente, potranno fare il loro rientro anche alcuni volti delle passate edizioni per scombussolare un po’ le vite di chi è rimasto.

Gloria potrebbe ritornare nell’ottava stagione de Il paradiso delle signore

Le riprese della nuova stagione della fortunata fiction sono già iniziate e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti delle prossime avventure. Stando ad alcune voci, potrebbe tornare Gloria, interpretata da Lara Komar, l’ex di Ezio e la madre di Stefania.

La donna ha lasciato il Paradiso perché la sua relazione clandestina con l’uomo stava per essere scoperta dalla moglie Veronica. Inoltre, Gloria si è dileguata per non mettere in difficoltà Gemma, figlia del suo amante, che è incinta e costretta a sposare Roberto. Così, Gloria è partita per gli USA, ma potrebbe tornare e ribaltare il corso degli eventi.

Marta Guarnieri potrebbe rientrare nel cast de Il paradiso delle signore

Anche Marta Guarnieri, interpetrata da Gloria Radulescu, potrebbe rientrare a far parte del cast dell’ottava stagione della serie, dato che l’ha lasciato nella quinta. Stiamo parlando sempre di vari rumors che, se dovessero essere confermati, cambierebbero le sorti di alcuni personaggi.

Ad esempio, se Marta dovesse veramente fare il suo ritorno nella serie, mettere in difficoltà e scombussolerebbe la vita di Vittorio Conti, con il quale aveva avuto una relazione amorosa. Insomma, la nuova stagione de Il paradiso delle signore si prospetta essere molto avvincente e piena di colpi di scena inediti. Non ci resta che attendere.