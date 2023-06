Serie TV Black Mirror 6: data di uscita, nuovi poster, trama degli episodi, cast e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 5

Dopo una lunga pausa Black Mirror è pronto a tornare con nuove distopiche storie: ecco i poster degli episodi.

La serie distopica per antonomasia è quasi tornata alle nostre porte dopo una pausa durata quasi quattro anni. Ideata e creata da Charlie Brooker nel 2011 per l’emittente britannica Channel 4, è passata poi a Netflix dalla terza stagione. Ad inizio 2020 la serie aveva colpito un ostacolo rappresentato dai diritti di proprietà su Black Mirror; il tiro alla fune è durato due anni ed ha fatto tornato infine la produzione a Netflix, che sta ora pubblicizzando l’imminente sesta stagione.

Dopo alcune immagini, nomi ed un trailer di pochi giorni fa, Black Mirror ha rilasciato i poster ufficiali dedicati ai cinque episodi che costituiscono la sesta stagione. Le locandine ci danno un’idea sul mood generale dei suddetti episodi, un’atmosfera sempre diversa per ogni capitolo ma allo stesso tempo uniforme e perfettamente degna del nome Black Mirror.

I cinque episodi di Black Mirror 6

Anzitutto, i poster ci rivelano i titoli dei cinque episodi. Questi sono (in inglese): Joan Is Awful, Loch Henry, Beyond the Sea, Mazey Day e Demon 79. Si alza quindi la numerazione rispetto alla quinta stagione, che conteneva solo tre episodi. Il primo episodio, Joan Is Awful, è la storia di Joan, una ragazza che scopre che esiste uno show televisivo ispirato alla sua vita in cui lei stessa è interpretata da Salma Hayek. Oltre a quest’ultima attrice, nell’episodio partecipano Annie Murphy e Michael Cera, e sarà diretto da Ally Pankiw.

Il secondo episodio è Loch Henry, diretto da Sam Miller e con Samuel Blenkin, John Hannah e Monica Dolan. Come suggerisce il titolo, la storia prende luogo in Scozia, dove un gruppo di documentaristi vuole far luce sulle recenti sparizioni. Il terzo episodio, Beyond the Sea, è forse un primo caso nella storia di Black Mirror. È diretto da John Crowley, comprende Aaron Paul, Josh Hartnett e Kate Mara e parla di un equipaggio spaziale; questo potrebbe riprendere l’episodio USS Callister, dove a fine puntata potevamo sentire la voce di Aaron Paul comunicare con la crew protagonista dell’episodio (oppure è solo un caso, o una chicca).

Il quarto episodio è Mazey Day, dove torniamo nel mondo reale e seguiamo una fotografa-paparazzo, interpretata da Zazie Beetz, che cerca di ottenere una foto di una famosa attrice dopo che questa viene cacciata da uno show televisivo; l’episodio è diretto da Uta Briesewitz. Chiude la lista Demon 79, un episodio in cui vediamo una giovane killer ed il suo eccentrico mentore. I due sono interpretati rispettivamente da Anjana Vasan e Paapa Essiedu, e la puntata è diretta da Toby Haynes.

Quando vedremo Black Mirror 6?

La sesta stagione di Black Mirror arriverà su Netflix a brevissimo, il 15 giugno 2023. Per rientrare nel mood tecno-distopico della serie, trovate le precedenti cinque stagioni sempre su Netflix.