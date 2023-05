Serie TV Black Mirror 6, abbiamo il trailer e c’è già un colpo di scena assurdo Di Elisa Sirtori - 19

Sta per arrivare la sesta stagione di Black Mirror e il trailer fa presagire veri incubi, colpi di scena assurdi e paranoia come non mai.

Abbiamo scoperto solo il mese scorso che la sesta e attesissima stagione di Black Mirror sarebbe stata rilasciata da Netflix a giugno, ma il colpo di scena è stato scoprire che il creatore e sceneggiatore Charlie Brooker ha preferito stravolgere completamente il suo famoso format, anche se non sono state rilasciate dichiarazioni su cosa ci aspetterà, abbiamo però un nuovissimo trailer e qualcosa ci dice che manterrà la parola.

Quello che ci viene subito comunicato è che non si tratterà proprio di episodi, infatti pare che Black Mirror 6 sarà composto da cinque film, quindi è da capire se avremo poche puntate molto lunghe o una puntata molto lunga. Sappiamo che generalmente le puntate della serie tv sono autoconclusive, quindi sarebbe più logico pensare a cinque storie corpose, però potrebbe anche essere che in un’unico film abbia fatto confluire cinque storie inizialmente diverse che alla fine confluiscono verso una sola.

Il trailer fa grandi riferimenti all’episodio “Joan is Awful”, incentrato su Joan (Annie Murphy), la donna sta dando un’occhiata ai contenuti di una piattaforma di streaming quando si rende conto che una delle serie proposte è dedicata alla sua vita, a interpretare la sua persona nel programma è Salma Hayek, la produzione è gestita dalla casa ‘Red Mirror’ facendo riferimento proprio a Netflix ma quando ancora lo streaming non esisteva.

Il trailer lascia inchiodati alla sedia, chissà la serie

Già dai questi primi due minuti che ci vengono mostrati dal trailer appena rilasciato riusciamo già a fare ipotesi su quello che dovremo aspettarci da questa sesta stagione e la prima parola che viene in mente è: incubo. Impossibile non fare caso all’episodio intitolato “Loch Henry” dove la trama sembra trattare di un rapimento che scatena i media e per chi conosce la serie è ovvio penare e vecchi episodi clamorosi come “Zitto e balla” oppure anche “White Bear”.

Inoltre abbiamo anche le star Aaron Paul e Josh Hartnett nell’episodio “Beyond The Sea”, i due astronauti si trovano in una brutta situazione di sopravvivenza dove la paranoia non manca mai, però potrebbe essere anche una simulazione collegata a un solo fotogramma. Se dovesse trattarsi davvero di cinque film comunque non sarebbe la prima volta per la serie di giocare su tempistiche lunghe, infatti l’episodio “Odio universale” aveva una durata di 90 minuti. E come dimenticare il vero e proprio film interattivo Bandersnatch. Nell’attesa del 15 giugno guardiamo il trailer per scovare qualche altro dettaglio che sicuramente a una prima vesione ci è sfuggito.