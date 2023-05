Serie TV 60 anni di Doctor Who: le nuove immagini del villain di Neil Patrick Harris Di Federico Del Ferraro - 7

Per festeggiare l’anniversario della storica serie ci sarà uno speciale con un villain misterioso: forse ora sappiamo chi è.

Poche settimane fa il canale Twitter di Bad Wolf Archives ha pubblicato uno spot televisivo per il sessantesimo anniversario di Doctor Who. La storica serie britannica di casa BBC nacque nel 1963 ed ha raggiunto lo straordinario traguardo di sei decenni di messa in onda. I festeggiamenti per questo traguardo ruotano attorno ad uno speciale televisivo in cui rivedremo un Dottore già conosciuto e alcuni villain del passato, fra cui però uno di cui sappiamo ancora molto poco.

Il villain in questione è interpretato da Neil Patrick Harris, attore famoso principalmente per il suo ruolo nella sitcom How I Met Your Mother con il ruolo di Barney Stinson. Nello spot citato precedentemente ci vengono mostrate alcune immagini di Harris che chiariscono, forse, l’identità di questo oscuro antagonista, e che riportano i fan di Doctor Who nel passato di ben cinquantasette anni.

Cosa vediamo nello spot televisivo

Lo spot ripubblicato su Twitter è molto breve, di soli dieci secondi, ma ci sono alcune cose molto interessanti che possiamo notare. Si apre con delle carte da poker che cadono a pioggia, tagliando poi a una schermata nera con la scritta “Network error” (errore di rete). Seguono alcune immagini distorte e non riconoscibili e dopo Neil Patrick Harris, vestito in un completo elegante da gala, che danza liberamente nel bel mezzo di una città.

Dopo altre immagini e scritte distorte vediamo il protagonista dello speciale, ovvero il Quattordicesimo Dottore di David Tennant. Insieme a lui c’è Donna Noble nei panni di Catherine Tate, e i due sembra che stiano guardando increduli proprio il personaggio di Harris che in un’altra inquadratura è mostrato mentre si destreggia in un esercizio da giocoliere con delle palline; la risata di Harris chiude infine lo spot.

Chi è il villain di Harris?

L’identità e i poteri del personaggio interpretato da Harris rimangono perlopiù un mistero. Riproducendo lo spot al contrario si può sentire il Dottore dire: “Sei stato dentro la testa di tutti”, indicando forse alcune capacità manipolative del villain. Questo elemento, combinato con il suo atteggiamento mite ma minaccioso ed il negozio di giocattoli che gestisce ci lascia pensare che Harris stia interpretando il Giocattolaio Celestiale, un essere comparso solo nel 1966 in un episodio andato poi quasi completamente perduto ed interpretato da Michael Gough.

Il Giocattolaio Celestiale è in grado di manipolare gli altri e cerca di coinvolgere i visitatori del suo pianeta in giochi in cui la posta in palio è la loro stessa vita, il tutto per diletto personale. Portare gli appassionati così tanto indietro nel tempo sarebbe una scelta che si sposa perfettamente con l’idea di celebrazione di un anniversario, riuscendo a mischiare il Doctor Who moderno – rappresentato da Tennant – a quello passato – rappresentato dal Giocattolaio.

Gli episodi speciali di Doctor Who usciranno a novembre 2023 sia sul network BBC che sulla piattaforma streaming Disney+ per il resto del mondo.