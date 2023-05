Serie TV Succession: finale di stagione inaspettato: arriva la resa dei conti | Cos’è successo? Di Diandra Migliorucci - 15

Da quando è iniziata, nel 2018, questa serie tv ha lasciato i suoi fan col fiato sospeso. Finalmente siamo arrivati alla resa dei conti.

Succession è una delle serie televisive targate HBO più apprezzate e seguite di sempre. La serie è stata ideata da Jesse Armstrong e si è conclusa con l’ultima puntata della quarta stagione andata in onda la scorsa domenica. Succession narra le vicende della famiglia Roy che controlla la Waystar-Royco, una grande azienda di media ed intrattenimento.

L’intera fiction è incentrata sugli ultimi anni dell’anziano patriarca Logan Roy (Brian Cox) e ai suoi figli: Kendall, Shiv e Roman, interpretati rispettivamente da Jeremy Strong, Sarah Snook e Kieran Culkin. Questi ultimi si contengono l’eredità dell’azienda, facendo anche i conti con il complicato rapporto che hanno con loro padre.

La quarta stagione si è concentrata sulla vendita della compagnia a Lukas Matsson e GoJo e sulla morte inaspettata ed improvvisa del capofamiglia Logan. Oltre a questi temi principali, ce ne sono altri più piccoli ma ugualmente importanti: la gravidanza di Shiv, il suo tradimento ai fratelli e l’amore/odio che la lega al marito Tom Wamgsgans.

Essendo morto il padre all’inizio della stagione finale, si pensava che l’eredità passasse al fratello maggiore Kendall, ma la sorella lo ha tradito. Quest’ultima ha votato a favore della vendita di Waystar-Royco a Lukas, il CEO svedese che aveva affidato a Tom la guida della società appena acquistata.

Com’è finita per i tre fratelli Roy

Dopo ben quattro stagioni a contendersi l’esclusività dell’azienda di famiglia, i tre fratelli sono rimasti soltanto con un pugno di mosche in mano. Kendall non diventerà mai CEO della società Waystar-Royco, dal momento che è stata acquistata ed inserita in un’altra azienda. Roman avrà sempre il rimorso di non essere riuscito a cogliere la palla al balzo quando ne aveva le possibilità per via dei suoi problemi relazionali.

Per quanto riguarda Shiv, il suo destino è il più amaro di tutti: è costretta a rimanere ancorata ad un matrimonio tossico e in crisi, essendo anche in stato interessante, con una relazione pessima dove interessi e lavoro sono sempre venuti prima dei sentimenti. Nell’ultima scena di Shiv e Tom si vede lei che poggia la mano su quella di lui in modo distaccato e freddo: l’uomo che è appena diventato CEO dell’azienda che poco prima era la storia dei Roy.

Il finale della fine

Dopo che Tom ha preso in mano la società della famiglia Roy, sale in macchina con la moglie Shiv, dimostrando come il loro rapporto sarà solo per facciata. Roman decide subito di firmare l’accordo con Lukas e Kendall girovaga fino alla riva dell’oceano assieme alla guardia del corpo del defunto padre.

Kendall si siede su una panchina, con uno sguardo triste ed avvilito. Ciò che risalta è come tutte le azioni fatte dall’uomo siano valse a niente: ha perso sua moglie, i suoi figli, la fiducia in sé stesso e adesso anche la compagnia di suo padre. Con questa immagine avvilita del primogenito dei Roy si conclude la quarta ed ultima stagione di Succession.