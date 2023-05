Cinema

Chi interpreterà Pennywise nella serie prequel Welcome to Derry? I candidati

Welcome to Derry mira a raccontare il mondo di Derry con più precisione, ma sappiamo ancora poco sullo show.

La mente di Stephen King ha offerto al mondo alcuni fra i romanzi più appassionanti e – a volte – assurdi mai scritti. Le sue storie, intrise di cupezza, astrattezza e umanità, hanno attirato le attenzioni del mondo audiovisivo da molti decenni. Sono decine e decine le opere adattate dalle storie di King, e fra le più famose e redditizie troviamo It. Il romanzo è diventato prima una miniserie televisiva nel 1990, dove Tim Curry interpretava la creatura mutaforma che terrorizza Derry ogni 27 anni.

Nel 2017 e 2019 sono arrivati invece i due film, It e It – Capitolo due, diretti da Andy Muschietti. Quest’ultimo, insieme alla sorella Barbara Muschietti e a Jason Fuchs, intendono ampliare il mondo audiovisivo di Derry tramite una serie intitolata Welcome to Derry. Ad oggi però conosciamo solo una breve cast list e che Bill Skarsgård, interprete cinematografico di Pennywise, non sarà coinvolto. Chi è dunque il prossimo killer?

I nomi noti del cast

Conosciamo una manciata di nomi che faranno parte del cast di Welcome to Derry, e solo quello; i ruoli che essi interpreteranno non sono stati ancora divulgati. Di conseguenza, il Pennywise che tanto cerchiamo potrebbe nascondersi tra di loro. Troviamo Jovan Adepo, giovane attore con alle spalle già una candidatura agli Emmy e due ai SAGA: ha partecipato in Barriere di Denzel Washington, Madre! di Darren Aronofsky e la serie Jack Ryan. Troviamo poi Chris Chalk, già nel film premio Oscar 12 anni schiavo e nelle serie Homeland, Gotham e Perry Mason.

Taylour Paige, dopo la carriera da ballerina-attrice cominciata in High School Musical 3: Senior Year e preseguita in Hit the Floor, ha recitato in Cocaine – La vera storia di White Boy Rick e l’anno scorso in Mack & Rita. James Remar è il veterano del cast finora, potendo vantare ruoli in film come I guerrieri della notte e Cotton Club, oltre che nella serie Dexter. Troviamo poi Stephen Rider, che debuttò con Denzel Washington in The Great Debaters ed ha poi avuto ruoli di rilievo in The Butler e Daredevil. Infine Madeleine Stowe, che ha recitato con grandi registi e attori in film come L’ultimo dei Mohicani, America oggi e L’esercito delle 12 scimmie.

L’attore perfetto per Pennywise?

Se Pennywise non fosse fra questi sei attori, chi sarebbe l’attore perfetto per interpretare il mostro di Derry? Fra giovani promesse e talenti certificati troviamo molti nomi che pensiamo sarebbero all’altezza di raccogliere la torcia di Tim Curry e Bill Skarsgård (il quale ha consigliato a chiunque sarà il suo successore di “fare suo il personaggio e divertirsi”). Barry Keoghan è il primo candidato, un attore dal grande talento che ha mostrato il suo carisma e la sua versatilità in film come Il sacrificio del cervo sacro, The Batman e Gli spiriti dell’isola. Un altro attore che ha dimostrato ciò di cui è capace è Paul Dano, famoso principalmente per Little Miss Sunshine ma recentemente anche in The Batman e The Fabelmans.

John Carroll Lynch, oltre ad avere grande esperienza davanti la macchina da presa, ne sa qualcosa di clown e serial killer. In American Horror Story ha interpretato una volta il pagliaccio assassino Twisty, un’altra volta il serial killer realmente esistito John Wayne Gacy. È stato anche Arthur Leigh Allen in Zodiac di David Fincher, il primo sospettato di essere il killer dello zodiaco; insomma, Lynch ne sa qualcosa di horror e assassini.

Welcome to Derry è ancora in fase di sviluppo e la distribuzione è prevista nel 2024 su HBO Max.